Túlklórozás, hideg víz, szivárgó álmennyezet – válaszolt a hatóság és a Galerius Fürdő vezetése.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A magyarok egyre tudatosabban figyelnek egészségükre, sokan ezért éves szűrővizsgálatokra is járnak. A vizsgálatoktól és az eredményektől való félelem azonban sokszor halogatásra ad okot a pácienseknél, pedig az idejében elcsípett komoly betegségek nagyban javítják a gyógyulási esélyeket. A Pénzcentrum tematikus körképe arra keresi a választ, mennyire vesszük komolyan a megelőzést, és valóban eljárunk-e azokra a vizsgálatokra, amelyek később akár életet is menthetnek?
Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezúttal az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.
A kérdéskör különösen aktuális: április 7-én volt az egészség világnapja, de a héten több, egészségtudatossághoz kapcsolódó alkalomról is megemlékezhettünk: április 10-én a nemzetközi rákellenes nap a daganatos betegségekre, míg 11-én a Parkinson-kór világnapja hívja fel a figyelmet a betegségekre, illetve a prevenciós szűrések fontosságára.
A korai felismerés életeket menthet
A korai felismerés sok esetben nem egyszerűen javítja a gyógyulási esélyeket, hanem konkrétan életet menthet. Mégis, a gyakorlatban továbbra is sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már panaszuk van, vagy fáj valami. Pedig a szakemberek szerint a szűrés lényege éppen az lenne, hogy még a tünetmentes, látszólag egészséges állapotban derüljenek ki azok az eltérések, amelyek később súlyos következményekkel járhatnak.
Magyarországon jelenleg több szervezett népegészségügyi szűrés is elérhető állami támogatással, meghívólevéllel, de a részvételi hajlandóság továbbra sem ideális. Nők számára 45 és 65 év között kétévente elérhető a mammográfiás emlővizsgálat, 26 és 65 év között pedig háromévenként a citológia. Emellett mindkét nemnek elérhető 50-70 éves kora között a kétévente végezhető, két lépcsős vastagbélszűrés is. Ez utóbbi azért is fontos, mert a Nemzeti Népegészségügyi Központ statisztikái azt mutatják, hogy hazánkban a második leggyakoribb, mindkét nemet érintő daganatfajtáról van szó, az esetek egyharmada pedig megelőzhető lenne korai felismeréssel. Az időszakos, lakossági szűrővizsgálatok között elérhető még vérnyomás, vércukor-koleszterinszint mérés és melanomaszűrés is.
Az azonban jól látszik, hogy sok fiatalabb beteg kívülesik a támogatott korosztályon. Részben ezért fordulnak sokan a magánegészségügyi szolgáltatók felé, részben pedig azért, mert inkább gyakrabban járnának szűrésre, elkerülnék a várólistát, vagy nem akarnak csak egy-egy vizsgálatra bejelentkezni, hanem komplexebb, gyorsabb és személyre szabottabb képet szeretnének kapni az egészségügyi állapotukról. Emellett a vállalati szféra is felismerte, hogy célszerű egészségmegőrző programokba fektetni, mert a megelőzés olcsóbb, mint a táppénzre kerülő munkavállalók.
Lapunknak több magánszolgáltató, az Affidea, a Budai Egészségközpont, a Budai Magánrendelő, a Dr. Rose Magánkórház és a SYNLAB beszélt részletesen arról, mit tapasztalnak a magyar pácienseknél, mely vizsgálatok a legnépszerűbbek, milyen szűréssel várnak a legtovább az emberek, és hol látják a legnagyobb hiányosságokat a hazai prevenciós kultúrában. A megszólalásokból több ponton is egybecsengő kép rajzolódik ki: a tudatosság ugyan lassan nő az egészségmegőrzés kapcsán, a félelem viszont még mindig nagyon erős tényező, így sokan továbbra is halogatják a vizsgálatokat.
Affidea: sokan azért nem mennek szűrésre, mert félnek az eredménytől
Az Affidea szerint a prevenció egyre hangsúlyosabban jelenik meg a közbeszédben, ez azonban még csak részben látszik a tényleges részvételi arányokon. A szolgáltató tapasztalata szerint sokaknál nem az időhiány az elsődleges akadály, hanem maga a vizsgálattól való félelem.
„Sokan ma is tartanak a szűrésektől, hiszen ezekre jellemzően tünetmentesen érkezünk, és még mindig erős az a félelem, hogy a vizsgálat valamilyen súlyos problémát tár fel. Emiatt a szűrések igénybevétele eddig csak kisebb mértékben mozdult el pozitív irányba.” – mondta Garamvölgyi-Veréb Emese, az Affidea operatív igazgatója. A szakember szerint ezért különösen fontos, hogy közérthető, hiteles információkkal segítsék az embereket a megelőzés jelentőségének megértésében.
Az operatív igazgató szerint a nők általában tudatosabban építik be életükbe a rendszeres szűrővizsgálatokat, és nagyobb arányban alakítanak ki ezzel kapcsolatban tartós egészségmegőrző rutint. Az Affidea ugyanakkor pozitív fejleménynek tartja, hogy egyre több férfi is felismeri a megelőzés jelentőségét, ebben pedig a munkáltatóknak is fontos szerepük van. A magánklinikán
előre összeállított, életkor és nem szerint differenciált szűrőcsomagok állnak rendelkezésre, hogy a pácienseink könnyebben megtalálják a számukra leginkább releváns vizsgálatokat.
Dr. Tersztyánszky Rita, az Affidea járóbeteg ellátásért felelős orvosigazgatója is megerősítette, hogy leginkább azok a vizsgálatok szorulnak háttérbe, amelyekkel kapcsolatban sok a tévhit, és amelyeket a páciensek kellemetlennek vagy fájdalmasnak gondolnak. Ilyen lehet például a gyomor- és béltükrözés, illetve a nőgyógyászati és urológiai szűrések.
Az éves kontrollok közül különösen az átfogó laborvizsgálatot, a fogászati és bőrgyógyászati ellenőrzést, valamint életkortól és kockázattól függően a nőgyógyászati, szemészeti, kardiológiai, vastagbélrák- és prosztatavizsgálatokat emelték ki, de arra is figyelmeztettek, hogy a dohányzóknak érdemes évente tüdőszűrésre is elmenniük. Az orvosigazgató szerint „a korai felismerés számos betegség esetében érdemben javítja a túlélési esélyeket, különösen a daganatos megbetegedések és a szív- és érrendszeri kórképek területén”.
Budai Egészségközpont: a komplex szűrés a legnépszerűbb
A Budai Egészségközpont szerint továbbra is nagy az érdeklődés a szervezetten felépített, több vizsgálatot egy helyre sűrítő menedzserszűrések iránt. A tapasztalatuk az, hogy a páciensek ma már nem egyetlen laboreredményre kíváncsiak, hanem gyorsan és átfogóan szeretnének képet kapni az állapotukról.
„Egy komplex szűrővizsgálat lehetőséget ad arra, hogy mindössze néhány óra alatt részletes állapotfelmérést végezzünk” – mondta dr. Nagy Judit, a központ orvosigazgatója, szűrővizsgálati programvezetője.
A szűrés nagy előnye, hogy előre egyeztetett időpontban történik, egy helyen végezzük a vizsgálatokat, forgatókönyv alapján irányítva a pácienseinket, kevés a várakozási idő, így a teljes kivizsgálás mindössze 4-5 órát vesz igénybe.
A központnál azt látják, hogy az egészségtudatos páciensek száma folyamatosan emelkedik, 2025-ben 6800 fő vizsgálatát végezték el, a szűrések kihasználtsága pedig 90 százalék feletti. A férfiak (54%) és nők (46%) aránya tapasztalatuk szerint nemcsak az egyéni motiváltságból adódik, hanem gyakran szerződés és foglalkozásegészségügyi szempontok miatt érkeznek többen.
A szakember szerint minden évben ajánlott a labor, a belgyógyászati, urológiai/nőgyógyászati és radiológiai vizsgálatok, a fogászati állapotfelmérés és a szemészet. Ugyanakkor még mindig vannak olyan procedúrák, amelyeket a legtöbben igyekeznek minél tovább elkerülni. „A végbéltükrözés az a vizsgálat, amit a legtöbben lehetőség szerint elodáznak” – mondta. Hozzátette, hogy pedig ez az egyik legfontosabb rákmegelőző vizsgálat, hiszen a polipok eltávolításával akár a daganat kialakulása is megelőzhető.
Az orvosigazgató szerint minden, időben felfedezett, majd tudatosan kezelt, követett elváltozás, drámaian javítja a túlélési esélyt, a gyógyulási esélyt és a longevity élményt, azaz a minőségben eltöltött egészséges életévek számát.
Budai Magánrendelő: A férfiak hajlamosabbak halogatni a szűréseket
A Budai Magánrendelő tapasztalatai szerint az általános laborvizsgálatok, a vérnyomásmérés, a nőgyógyászati rákszűrés, a mammográfia, illetve férfiaknál a prosztataszűrés és a vastagbélrákszűrés tartoznak a leggyakrabban igénybe vett vizsgálatok közé. Az elmúlt években megfigyelhető az is, hogy nő az érdeklődés a komplex, megelőzést célzó szűrőcsomagok iránt.
Egyre többen keresik fel a szűrővizsgálatokat panaszmentesen, megelőzési céllal is. Különösen jellemző ez a fiatalabb, 30–40 év közötti korosztályra
– írták válaszukban. Ebben a folyamatban nagyon sokat segítenek az egészséges életmóddal foglalkozó podcastok, kiadványok, illetve a longevity szemlélet terjedése is. Ugyanakkor hozzátették: még mindig sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már tüneteik vannak.
Dr. Pácz Alexandra Nóra, a rendelő orvosigazgatója elmondta, hogy a nemek között továbbra is markáns különbséget látnak. A nők jellemzően tudatosabban vesznek részt a szűréseken, míg a férfiaknál a halogatás erősebb tényező. „A férfiak sok esetben a feleségük, párjuk unszolására jelentkeznek, ritkábban jelennek meg preventatív céllal” – fogalmaztak.
A rendelő szerint az invazívabbnak vagy kellemetlenebbnek tartott vizsgálatok, például a kolonoszkópia, a prosztataszűrés vagy a mammográfia még mindig sokaknál szorongást váltanak ki, pedig a jól felépített, rendszeres szűrési programokkal akár a szívinfarktus, stroke, szívelégtelenség, hirtelen szívhalál, vagy a veseelégtelenség is megelőzhető. A daganatos megbetegedéseknél és a cukorbetegség esetében pedig szintén előnyt jelent az időben történő felismerés, így jelentősen javíthatóak a hosszú távú életkilátások.
Évente mindenképpen javasolják az általános laborvizsgálatot, beleértve a vércukor- és koleszterinszint ellenőrzését, valamint a vérnyomásmérést, EKG vizsgálatot. Emellett fontos a testsúly és az anyagcsere-állapot követése, a bőrgyógyászati anyajegyvizsgálat, valamint a rendszeres fogászati kontroll is.
Dr. Rose Magánkórház: sok szűrésnél nagy a lemaradás
A Dr. Rose Magánkórház arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai kép nem egységes: bizonyos szűrésekben a nők kifejezetten tudatosak, más területeken viszont továbbra is komoly az elmaradás.
Egy friss felmérésben az európai uniós átlaggal hasonlították össze a Magyarországon végzett szűrővizsgálatokat, melyből kiderült, hogy több magyar nő jelentkezett méhnyakrákszűrésre, mint az EU-s átlag, míg emlőrák szűrésben az átlagot teljesítette az ország. Tapasztalataik alapján, melyeket a statisztika is alátámaszt, azonban a vastagbélrákszűrésben és a férfiak prosztataszűrési hajlandóságában még bőven lenne hova fejlődni.
Dr. Junger Éva, a kórház járóbetegellátását vezető főorvosa szerint az utóbbi időben inkább az változott, hogy a páciensek tudatosabban keresnek célzott, az életkorukhoz és kockázataikhoz illő programokat. A férfiak részvételének növekedésében szerintük is sokszor a család játszik szerepet. „Sokan elmondják, hogy a feleségük kérésére, szervezésében jöttek el a vizsgálatokra” – írták. Kiemelték, hogy egyre többen ajándékoznak idős szüleiknek is vizsgálatcsomagot.
A magánklinika azt is hangsúlyozta, hogy az éves szűrések alapja nemcsak néhány vizsgálat, hanem a teljes rizikókép felmérése kell hogy legyen: családi kórelőzmény, életmódbeli tényezők, vérnyomás, labor, hasi ultrahang, valamint szükség szerint célzott további kontrollok. A leginkább halogatott vizsgálatok között ők is a „szemérem szempontjából kényelmetlenebb vizsgálatokat”, például az urológiát és a gyomor-béltükrözést említették.
A főorvos hangsúlyozta, hogy bár a daganatok megelőzésben nagyon fontos a célzott rákszűrések rendszeres végzése (méhnyak, emlő, prosztata, vastagbél, tüdő), de most már
elérhetők olyan genetikai alapú vizsgálatok is, amelyek nagyon korai, még tünetek előtti állapotban ki tudják mutatni a daganatból felszabaduló kóros, szabad DNS-variációkat, felhívva a figyelmet a súlyos elváltozásra, olyan esetekben is, amelyekre jelenleg nincsen elérhető célzott szűrővizsgálat.
Ez azért is fontos, mert a korán felfedezett, kis daganatok gyógyulási esélye általában 90% körül van, míg a később, esetleg már áttétekkel felfedezett daganatok túlélése sokkal rosszabb.
SYNLAB: egyre többen keresnek célzottabb, személyre szabott szűréseket
A SYNLAB szerint az elmúlt két-három évben érezhetően átalakult a hazai szűrővizsgálati piac: egyre inkább a tudatos prevenció és a személyre szabott diagnosztika kerül előtérbe, különösen a fizetőképes, gazdaságilag aktív rétegek körében. Dr. Csernák Zsolt, a cég orvosszakmai igazgatója szerint laboratóriumi oldalon különösen a komplex menedzserszűrő és longevity csomagok, a daganatszűréshez kapcsolódó markerek, valamint az életmóddal összefüggő vizsgálatok – például az inzulinrezisztencia-panelek, allergia- és ételintolerancia-tesztek, illetve vitaminszint-mérések – iránt nőtt meg látványosan az érdeklődés. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a csomagok komplexitástól és fókuszterülettől függően már 10–80 ezer forint között elérhetők. Hozzátette:
ha belegondolunk, mennyit költünk évente csak az autónk biztosítására, megelőző karbantartására vagy akár mosására, könnyen beláthatjuk, hogy szervezetünk még inkább megérdemelné az öngondoskodást. Különösen úgy, ha a szűrővizsgálatok költsége 1-2 tankolás árából fedezhető.
A szakértő azt is megosztotta lapunkkal, hogy bár növekszik a szűrésre járók száma, ugyanakkor egy 2024-es reprezentatív kutatás azt mutatta ki, hogy a magyarok több mint fele fél a daganatos betegségektől, mégis, csak minden ötödik ember tesz aktívan a megelőzésért a rendszeres szűréseken való részvétellel.
Tapasztalataik szerint az igazán egészségtudatos páciensek már nemcsak egyszeri eredményként kezelik a szűrővizsgálati leleteket, hanem egyre inkább „trend követésben” és „baseline”-ban gondolkodnak, vagyis szeretnének egy olyan kiinduló állapotfelmérést, amihez később viszonyítani lehet, ha valami változik. A komplex laboratóriumi szűrésekre való igény különösen a 30-as, 40-es korosztálynál látványos, miközben 50 év felett már nagyobb az érdeklődés az onkológiai típusú szűrések, a kardiológiai kockázatok, a vesefunkció, a csontanyagcsere vagy akár a neurodegeneratív betegségek irányába végzett laborvizsgálatok iránt.
A statisztikai adatok náluk is azt mutatják, hogy a nők jóval tudatosabbak a szűrővizsgálatok terén és sokkal gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A saját tapasztalataik alapján a legnagyobb kihívást részben a férfi páciensek elérése és motiválása, részben az jelenti, hogy sokan még mindig halogatják a valóban fontos vizsgálatokat valamilyen vélt kellemetlenség vagy félelem, esetleg nemtörődömség miatt.
Mivel Magyarországon a vastag- és végbélrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, a szakértő ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy laboratóriumi alternatívák is léteznek a vastagbélrák szűrésében.
Ezek ugyan nem helyettesítik teljesen a „gold standardnak” számító kolonoszkópiát, de segíthetnek ott, ahol a vastagbéltükrözés nem végezhető el, vagy azoknak a pácienseknek, akik nyugalmuk érdekében éves szinten szeretnének valamilyen kiegészítő szűrési lehetőséget beilleszteni a ritkábban végzendő kolonoszkópia mellé.
Az orvosszakmai igazgató szerint a laborvizsgálatok és az egyéb szűrési lehetőségek valódi értéke abban van, hogy sokszor még jóval a tünetek megjelenése előtt képesek jelezni a problémát. „A korai stádiumban való felfedezés a vastagbél-, emlő-, prosztata-, méhnyakrák és melanóma esetében 90–100%-os túlélési esélyt is jelenthet daganattípustól függően” – hangsúlyozta.
Hozzátette azonban, hogy nemcsak a túlélés a tét. Az anyagcsere-, szív-érrendszeri és vesebetegségek esetében a korai felismerés azon túl, hogy hosszabb élettartamhoz vezet, hozzájárul a jelentősen jobb életminőséghez is, illetve a későbbi súlyos szövődmények kialakulását is megelőzheti.
Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?
Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét.
Kiderült a bolti zöldségek sötét titka: hiába mosod meg a kedvenceidet, tele maradnak egészségkárosító anyagokkal
A konvencionális termesztésű zöldségek és gyümölcsök jelentős része nagy mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmaz.
Egy pszichológus segítségével jártunk utána annak, mi történik egy online romantikus csalás során az áldozatban, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Idén februártól akár hetven százalékos TB támogatást is igényelhetünk az új generációs gyógyszerekre, amelyek végeredményben igen látványos fogyást okoznak.
Kiderült az igazság a magyar plasztikai műtétekről: már rég nem a hatalmas szilikonmellekre szórják a milliókat az emberek
A mellplasztikák továbbra is vezetik a hazai plasztikai sebészet toplistáját, de ma már messze nem csak a mellnagyobbításra költenek milliókat a magyarok.
Súlyos betegségéről vallott Rubint Réka: "miután megkaptam a diagnózist, minden optimizmusom elhagyott"
Rubint Réka fitneszedző négy év után beszél először eddig titkolt daganatos betegségéről.
Az elmúlt években a kiskereskedelemben számos termék drasztikus drágulását tapasztalhatták a vásárlók.
Részleges ujj-amputációval végződő munkabalesetet szenvedett egy dolgozó a gödi Samsung-gyárban. Kirúgással fenyegették, és rávették, hogy az esetet táppénzként adminisztrálják.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatást adott ki a gyógyszertárak ünnepi nyitvatartásáról.
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen
Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.
Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket
Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.
Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik
A gyerekek viselkedése gyakran hullámzó, és az erősebb érzelmi reakciók sokszor az életkor természetes velejárói.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Napi fél óra mozgás életet menthet, mégis kevesen teljesítik Európában. Hol sétálnak és kerékpároznak a legtöbbet? És hogyan áll Magyarország a mezőnyben? Mutatjuk!
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?
Sokan gyanútlanul beszedik, amit a háziorvos felír: valójában ez szabadítja ránk a kivédhetetlen szuperbaktériumokat
Ha nem változtatunk a jelenlegi antibiotikum-használati szokásainkon, 2050-re évente akár tízmillió ember halálát is okozhatják a multirezisztens kórokozók.
103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.
Ne felejtsd el, jön az óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát: a mostani lehet az utolsó óraállítás?
Ne felejtsd el, vasárnap ismét óraátállítás lesz, 2026-ban március 29-én hajnalban kell átállítani az órákat.
A hivatalos adatok alapján a közeljövőben nem kell tartani a koronavírus-fertőzések megugrásától.
