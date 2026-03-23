Súlyos hibát követ el rengeteg magyar: alattomos daganat bújhat meg a testben, ezekre a jelekre figyelmeztet a professzor
Egészség

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar: alattomos daganat bújhat meg a testben, ezekre a jelekre figyelmeztet a professzor

Pénzcentrum
2026. március 23. 11:33

Több mint 200 bőrgyógyász önkéntes részvételével idén tavasszal országos programot indít a bőrrák korai felismeréséért a Magyar Dermatológiai Társulat (MDT). A szervezet 2026. április 13. és május 31. között széles körű felvilágosítással, több ezer ingyenesen elvégzett bőrvizsgálattal és tanácsadással kampányol a bőrdaganatok megelőzése és korai felismerése, a tudatos fényvédelem és a rendszeres önvizsgálat mellett. A széles szakmai és társadalmi összefogással megvalósuló programhoz egyetemi klinikák, kórházak, bőrgyógyászati szakrendelések és magánellátók mellett a hazai betegszervezetek, valamint innovatív gyógyszergyártó vállalatok és dermo-kozmetikai cégek is csatlakoztak.

„Mi bőrgyógyászok tudjuk, hogy fokozott kockázat vagy gyanús bőrelváltozás esetén a bőrgyógyászati vizsgálat életet menthet. A Magyar Dermatológiai Társulat célja, hogy ezt az üzenetet idén tavasszal az ország minden pontjára eljuttassa. Az elmúlt évek legnagyobb ilyen programját indítjuk el, köszönöm a kampányban részt vevő orvosok munkáját és a támogató partnereink segítségét” – fogalmazott Prof. Dr. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.

Az MDT által koordinált országos kampányhoz ez idáig 70 intézményből mintegy 200 bőrgyógyász szakorvos csatlakozott, akik a kampány során várhatóan több mint 2500 dermatoszkópos bőrvizsgálatot fognak elvégezni.

Prof. Dr. Holló Péter rámutatott, a bőrrák különböző típusai különböző életkorokban jellemzőek, ezért a fiatal felnőttektől a legidősebbekig minden korosztálynak van oka odafigyelnie a gyanús bőrtünetekre.
A dermatoszkópos bőrvizsgálatnak nagy jelentősége van a melanoma korai felfedezésében is. Ez a rendkívül agresszív és veszélyes daganatos betegség időben felfedezve ugyanis eredményesen kezelhető, de késői stádiumban diagnosztizálva jelentősen romlik a teljes gyógyulás esélye.

Fontos tény, hogy a melanomát az esetek több mint felében maguk a betegek fedezik fel a bőrükön, azonban minden harmadik melanomás beteg több mint egy évet vár, mielőtt a gyanús bőrelváltozással orvoshoz fordulna.

A kampány ezért kiemelt hangsúlyt helyez a lakosság edukációjára és a tudatos prevenciós magatartás megerősítésére is, a vizsgálatok elvégzése mellett

A csatlakozó intézmények, szakorvosok és időpontok száma a kampány időtartama alatt várhatóan folyamatosan bővül, ezért a szervezők azt javasolják, hogy az érdeklődők rendszeresen látogassanak vissza a kampány weboldalára, ahol az aktuálisan elérhető időpontokról, helyszínekről, valamint a jelentkezés pontos módjáról is tájékozódhatnak: https://skindex.hu/szuresek A bőrrákszűrésre – ha ezt a szűrőhely kifejezetten másképp nem jelöli – kizárólag 18 év feletti felnőtteket várnak.

UV-védelem és önvizsgálat

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a bőrdaganatok megelőzésében és korai felismerésében egyaránt meghatározó szerepe van a rendszeres és alapos önvizsgálatnak, a tudatos fényvédelemnek és – a gyanús bőrelváltozás észlelésekor – a késlekedés nélkül elvégzett bőrgyógyászati vizsgálatnak.

A Magyar Dermatológiai Társulat legfontosabb tanácsa – a UV-sugárzás elleni védekezés fontossága mellett – a havonta elvégzett önvizsgálat, amelynek során nemcsak a nyilvánvaló – a vállon, a mellkason és a háton megjelenő – „rút kiskacsákra” kell figyelni, hanem a hajas fejbőrön, a felkar belső részén, a kéz- és lábfejen, sőt az ujjak közötti területekre is. Az önvizsgálat elvégzéséhez az MDT önvizsgálati videóját ajánlják.

„Szokatlan, változó, növekvő” – ha gyanús elváltozásokat, a megszokottól eltérő vagy megváltozott anyajegyeket vagy új, növekvő pigmentfoltokat találunk, késlekedés nélkül forduljunk bőrgyógyászhoz.

A fényvédelem szabályainak betartása, a napégés kerülése a megelőzés fontos része, különösen azok számára, akik fokozottan veszélyeztetettek – korábban saját maguk vagy családtagjaik már érintettek voltak bőrdaganatos betegségben, világos bőrűek vagy munkájuk, hobbijuk miatt gyakran tartózkodnak napon. A szoláriumhasználat is egyértelmű kockázati tényező a bőrdaganatok kialakulása szempontjából.
