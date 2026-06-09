A klinikai vizsgálat első fázisában a kutatók az immunválaszt, az optimális dózist, valamint a vakcina biztonságosságát elemzik.
Sokan természetesnek hiszik, pedig súlyos betegséget jelezhet: rengeteg magyar nem is foglalkozik ezzel a fájdalommal
Sok nő számára a menstruációs fájdalom, a rendszertelen ciklus vagy a hormonális panaszok a mindennapok részét jelentik. A szakemberek szerint azonban ezek a tünetek nem feltétlenül tekinthetők természetesnek, és akár olyan betegségek is állhatnak a háttérben, mint az endometriózis vagy a policisztás ovárium szindróma (PCOS). Az Affidea Magyarország szerint ezért akkor is fontos a rendszeres nőgyógyászati szűrés, ha nincs konkrét panasz.
A szolgáltató friss kutatása szerint a menstruációhoz kapcsolódó fájdalmak rendkívül gyakoriak a magyar nők körében. A válaszadók 19 százaléka időnként, 17 százaléka gyakran, 12 százaléka pedig szinte minden menstruáció során jelentős fájdalmat tapasztal. A panaszok különösen a fiatalabb korosztályt érintik: a 18 és 39 év közötti nők közel harmada rendszeresen találkozik erősebb tünetekkel.
Dr. Gabulya Henrik, az Affidea Magyarország nőgyógyásza szerint az enyhe vagy közepes erősségű menstruációs görcsök rövid ideig normálisnak tekinthetők, ugyanakkor az erősödő fájdalom, a fokozott vérzés, a hányinger vagy a fájdalmas együttlét már kivizsgálást indokolhat.
A menstruációs panaszok hátterében gyakran endometriózis állhat. A betegség világszerte a fogamzóképes korú nők mintegy 10 százalékát érinti, a diagnózis felállítása azonban sok esetben hosszú éveket vesz igénybe.
Az Affidea felmérése szerint az endometriózis ismertsége továbbra sem teljes körű. A megkérdezettek 37 százaléka ugyan hallott már a betegségről, de csak keveset tud róla, míg 16 százalék egyáltalán nem ismeri a kórképet.
A szakértő szerint gyakran 5-10 év is eltelhet a tünetek megjelenése és a diagnózis között. Ennek egyik oka, hogy sok nő természetesnek tartja az erős menstruációs fájdalmat, miközben az endometriózis hosszabb távon krónikus fájdalomhoz, összenövésekhez és akár termékenységi problémákhoz is vezethet.
A betegség tünetei rendkívül változatosak lehetnek. Az erős menstruációs görcsök mellett puffadás, derékfájás, fáradékonyság vagy akár fájdalmas székletürítés is jelentkezhet.
Nemcsak nőgyógyászati probléma a PCOS
A szakemberek szerint szintén gyakori, de sokszor későn felismert állapot a policisztás ovárium szindróma, vagyis a PCOS. A hormonális eredetű betegség rendszertelen menstruációval, fokozott szőrnövekedéssel, hajhullással, bőrproblémákkal, hasi típusú elhízással vagy akár meddőségi problémákkal is együtt járhat.
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Dr. Gabulya Henrik hangsúlyozta, hogy a hormonrendszer működése szorosan összefügg a menstruációs ciklussal és a termékenységgel. Ha ez az egyensúly felborul, elmaradhat a peteérés, rendszertelenné válhat a ciklus, és romolhat a teherbeesés esélye is.
A PCOS ráadásul nemcsak nőgyógyászati problémát jelent. Kezeletlenül növelheti az inzulinrezisztencia, a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is.
A rendszeres szűrés kulcsfontosságú
A szakemberek szerint az éves nőgyógyászati kontroll akkor is indokolt, ha valaki nem tapasztal panaszokat. A rendszeres szűrővizsgálatok ugyanis olyan betegségeket is időben felismerhetnek, amelyek korai stádiumban még jól kezelhetők. A kivizsgálás része lehet a méhnyakrákszűrés, a HPV-szűrés, a kismedencei ultrahang, szükség esetén pedig a nemi úton terjedő fertőzések vizsgálata is.
35 éves kor felett az emlőultrahang szerepe is felértékelődik, 45 éves kor után pedig a mammográfiás szűrés és a csontritkulás vizsgálata is fontos lehet.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy szokatlan vérzés, erős alhasi fájdalom, menopauza utáni vérzés, gyorsan kialakuló hasi puffadás vagy fájdalmas együttlét esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot, mert a korai felismerés jelentősen javíthatja a kezelés eredményességét.
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