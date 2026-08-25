Megszólalt az Orvosi Kamara: azonnali fejcseréket követelnek a hazai kórházak élén

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) alapvetően bizakodóan, ám kritikus szemmel értékelte az új kormány első száz napjának egészségügyi intézkedéseit. Bár a szakmai szervezet elismeri a pozitív lépéseket – mint az önálló minisztérium felállítását és az átláthatóság növelését –, a valódi rendszerváltáshoz elengedhetetlennek tartja a régi intézményvezetők leváltását, a reformok részletes ütemtervének bemutatását, valamint a beígért évi 500 milliárd forintos többletforrás átlátható felhasználását - tudósított a Portfolio.

A MOK szerint a következő hónapokban dől el, hogy valóban végbemegy-e a várt egészségügyi rendszerváltás. Ehhez azonban a szervezet szerint nem elég a finanszírozás és a struktúra átalakítása, a korábbi, politikai akaratot a szakmaiság elé helyező, felelősséghárító irányítási kultúrával is végleg szakítani kell. A testület éppen ezért nehezményezi, hogy több olyan kórházigazgató is a helyén maradt, akivel szerintük lehetetlen felépíteni egy új, jól működő rendszert.

Úgy vélik, az új vezetés munkáját erősen hátráltatja, hogy a háttérintézmények – mint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vagy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) – önállósága korábban szinte teljesen elveszett. A múltbeli anomáliákat jól mutatja, hogy a NEAK és az OKFŐ korábban még az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) sem fért hozzá, így a betegadatokat nem lehetett érdemben összekapcsolni a finanszírozással.

A kamara ugyanakkor elismeri, hogy száz nap alatt korlátozottan lehet eredményeket felmutatni egy évtizedek óta romló ágazatban, ezért számos eddigi lépést kifejezetten üdvözöl. Ide sorolja az önálló egészségügyi minisztérium megalakulását, a háttérintézmények átalakításának megkezdését, valamint azt, hogy az alapellátás, a népegészségügy és a digitális egészségügy önálló államtitkársági rangot kapott. Szintén pozitívumként értékelik az arcfelismerő kamerák leszerelését, a gyógyszerek áfájának eltörlését és a méltányossági gyógyszer-finanszírozás állami átvételét. Kifejezetten jó iránynak tartják az átláthatóság javulását is, ami a kórházak nyilatkozati tilalmának feloldásában és a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatalában mutatkozott meg.

A kedvező kezdet ellenére a köztestület egy világos, a dolgozók számára is érthető strukturális és finanszírozási tervet vár a kormánytól. Kulcskérdésnek tartják, hogy a választási programban megígért évi 500 milliárd forintos többletforrást pontosan mire és milyen eloszlásban költik el. A MOK hiányolja az ellátórendszer jelenlegi állapotának átfogó felmérését, amely alapja lehetne a későbbi eredmények mérésének.

Sürgetik továbbá az értéküket vesztett orvosi bérek rendezésének ütemtervét, az állami és magánellátás összefonódását vizsgáló átvilágítások eredményeinek közzétételét, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszony vitatott pontjainak – például a dolgozók vezénylésének, a szabadságok kiadásának és az ügyeleti elszámolásoknak – a felülvizsgálatát.

Megjegyezték azt is, hogy az orvosok önrendelkezését biztosító kamarai jogkörök visszaállítása a vártnál lassabban halad. A MOK értékelésére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfő este már reagált, kedden pedig sajtótájékoztató keretében jelenti be a kormány további intézkedéseit.