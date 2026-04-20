Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként
Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket – jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter. A politikus a rendészeti típusú irányítás felszámolását, az egészségügyi dolgozók szólásszabadságának visszaállítását, valamint egy átlátható és minőségelvű reformot ígér.
Hegedűs Zsolt az RTL-nek adott interjújában élesen bírálta a Pintér Sándor nevéhez fűződő megfigyelési és ellenőrzési gyakorlatot. Úgy véli, ez a fajta rendészeti irányítási modell az ágazatban teljesen járhatatlan. A miniszter szerint az intézkedés jól mutatja, hogy a rendszer bevezetői egyáltalán nem értik az egészségügyben dolgozók hivatástudatát és szemléletmódját. Első lépésként azt jelentette be, hogy július 1-jéig, vagyis az egészségügyi dolgozók Semmelweis-napjáig leszerelteti az arcfelismerő rendszert.
A leendő tárcavezető a korábbi, hibáztatásra épülő gyakorlat helyett egy új, úgynevezett hibáztatásmentes, tanuló szervezeti kultúrát kíván meghonosítani a magyar egészségügyben. Ennek szellemében az ágazat dolgozói a jövőben ismét szabadon, akár a nyilvánosság előtt is megfogalmazhatják a rendszerrel kapcsolatos szakmai kritikáikat.
Akkor végzem jól a dolgomat az egészségügyi minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők, orvosok is nyilakoznak, el tudják mondani a problémájukat. Természetesen ez megfelelő keretrendszerbe lesz öntve, úgy, mint bármelyik másik fejlett egészségügyi rendszerben. De az őszinteség lesz a kötelesség, és nem a kockázat
- fogalmazott a miniszteri poszt várományosa, Hegedűs Zsolt.
A szakpolitikus a tervezett intézkedésekről és az átfogó egészségügyi reformról folyamatos társadalmi és szakmai egyeztetést ígér. Kiemelte továbbá, hogy a sikeres átalakítás elengedhetetlen feltétele az egészségügyi ellátás minőségi indikátorainak folyamatos mérése, hitelesítése és transzparenssé tétele.
