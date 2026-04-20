Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként

Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket – jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter. A politikus a rendészeti típusú irányítás felszámolását, az egészségügyi dolgozók szólásszabadságának visszaállítását, valamint egy átlátható és minőségelvű reformot ígér.

Hegedűs Zsolt az RTL-nek adott interjújában élesen bírálta a Pintér Sándor nevéhez fűződő megfigyelési és ellenőrzési gyakorlatot. Úgy véli, ez a fajta rendészeti irányítási modell az ágazatban teljesen járhatatlan. A miniszter szerint az intézkedés jól mutatja, hogy a rendszer bevezetői egyáltalán nem értik az egészségügyben dolgozók hivatástudatát és szemléletmódját. Első lépésként azt jelentette be, hogy július 1-jéig, vagyis az egészségügyi dolgozók Semmelweis-napjáig leszerelteti az arcfelismerő rendszert.

A leendő tárcavezető a korábbi, hibáztatásra épülő gyakorlat helyett egy új, úgynevezett hibáztatásmentes, tanuló szervezeti kultúrát kíván meghonosítani a magyar egészségügyben. Ennek szellemében az ágazat dolgozói a jövőben ismét szabadon, akár a nyilvánosság előtt is megfogalmazhatják a rendszerrel kapcsolatos szakmai kritikáikat.

Akkor végzem jól a dolgomat az egészségügyi minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők, orvosok is nyilakoznak, el tudják mondani a problémájukat. Természetesen ez megfelelő keretrendszerbe lesz öntve, úgy, mint bármelyik másik fejlett egészségügyi rendszerben. De az őszinteség lesz a kötelesség, és nem a kockázat

- fogalmazott a miniszteri poszt várományosa, Hegedűs Zsolt.

A szakpolitikus a tervezett intézkedésekről és az átfogó egészségügyi reformról folyamatos társadalmi és szakmai egyeztetést ígér. Kiemelte továbbá, hogy a sikeres átalakítás elengedhetetlen feltétele az egészségügyi ellátás minőségi indikátorainak folyamatos mérése, hitelesítése és transzparenssé tétele.