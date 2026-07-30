Vizsgálat kezdődik végre a magyar kórházakban: kiderülhet, mitől betegszenek meg annyian, amikor bekerülnek

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Országosan irányított, úgynevezett surveillance program indult a fekvőbeteg-ellátó intézmények intenzív terápiás osztályain a fertőzések monitorozására július 1-jén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön arról írt: az általa koordinált program célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő fertőzésekről, ezzel támogatva azok megelőzését, az infekciókontroll fejlesztését és a betegbiztonság erősítését.
A programban valamennyi intenzív terápiás osztállyal rendelkező, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény részt vesz, és intézményenként egy intenzív terápiás osztály bevonása kötelező, ha több is működik helyben.
Július 1. és szeptember 30. között az intézmények adatokat gyűjtenek az intenzív terápiás osztályok betegforgalmáról, és monitorozzák, hogy az ellátott betegek körében kialakul-e az intenzív terápiás ellátással összefüggő tüdőgyulladás, véráramfertőzés vagy húgyúti fertőzés. Ha igen, akkor a fertőzésre vonatkozóan további adatokat rögzítenek.
A programhoz kapcsolódik az intenzív terápiás osztályok fertőzésmegelőzési és antibiotikumterápia-felülvizsgálati gyakorlatát jellemző mutatók felmérése is. Azt írták, az intenzív terápiás osztályokon ellátott betegek jellemzően súlyos állapotúak, ellátásuk során gyakran alkalmaznak invazív eszközöket és széles spektrumú antibiotikumokat, ami növeli az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának kockázatát.
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