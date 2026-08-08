Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de a patikák szerint van egy bökkenő

A patikák szerint kétséges, hogy szeptember elsejével zökkenőmentesen megvalósulhat-e a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. A patikai informatikai rendszerek átállítása ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen, ráadásul a jogszabálytervezetből egyelőre az sem derül ki egyértelműen, hogy a gyakorlatban pontosan mely készítményekre vonatkozik majd a 0 százalékos adókulcs. Ez a bizonytalanság komoly végrehajtási és költségvetési anomáliákhoz vezethet - tudósított a Népszava.

Augusztus 4-én nyújtotta be Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes azt a törvényjavaslatot, amely – a Tisza Párt kampányígéretét beváltva – szeptember 1-jétől 5-ről 0 százalékra csökkentené a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. Bár az Országgyűlés hamarosan tárgyalja a tervezetet, a gyors hatálybalépés technikai akadályokba ütközhet.

Szepesházi Zsolt, az egyik legnagyobb patikai rendszert üzemeltető Enelis vezérigazgatója szerint a több ezer tételt érintő módosítás megfelelő felkészülési időt, a korábbi tapasztalatok alapján legalább 3-4 hetet igényel a fejlesztéshez és a teszteléshez. Ehhez azonban elengedhetetlen lenne a végleges jogszabály és a szakmai részletszabályok pontos ismerete.

A technikai nehézségeken túl a javaslat tartalma is kérdéseket vet fel, mivel a tervezet a "kizárólag orvosi rendelvényhez kötött" gyógyszerek áfáját csökkentené. Ez a megfogalmazás lényegesen tágabb kört fed le annál, mint amivel a kormány a költségvetési hatások kiszámításakor kalkulált. Bár az indoklás a rászorulók és a krónikus betegek terheinek enyhítését célozza, a vényköteles kategóriába olyan, társadalombiztosítási támogatás nélküli készítmények is beletartoznak, mint a fogamzásgátlók vagy a modern testsúlycsökkentő injekciók.

Az érintett termékek számát illetően is nagy a bizonytalanság. Egy júliusi kormányzati bejegyzés mintegy 35 ezer vényköteles gyógyszerről szólt, miközben a valóságban nagyságrendileg négyezer támogatott és kétezer nem támogatott vényköteles gyógyszer van ténylegesen forgalomban. A 2025-ös adatok alapján a kormányzat által az év hátralévő részére becsült 2,5 milliárd forintos költségvetési teher nagyjából lefedi a tb-támogatott körön kieső áfát, de láthatóan egyáltalán nem számol a nem támogatott, ám vényköteles gyógyszerek áfakiesésével.

A végrehajtást tovább bonyolítja a magyar gyógyszertámogatási rendszer kettőssége. Bizonyos készítmények – például a C- vagy D-vitamin – alapesetben vény nélkül is megvásárolhatók, így ezeket továbbra is 5 százalékos áfa terhelné. Ugyanez a doboz viszont orvosi felírásra, tb-támogatással már a 0 százalékos kulcs alá esne. A gyógyszertári rendszereknek heteken belül képessé kellene válniuk arra, hogy ugyanannál a terméknél aszerint módosítsák az adómértéket, hogy a beteg milyen formában váltja ki azt.

A tisztánlátást nehezíti az is, hogy a benyújtott tervezetben üresen hagyták a besoroláshoz elengedhetetlen vámtarifaszámot, és hiányzik az érintett gyógyszerkör pontos definíciója is. Egyelőre az illetékes tárcák és a NAV sem adtak választ arra, hogy pontosan melyik hatóság készíti el és teszi közzé a végleges áfakulcsokat tartalmazó listát, így az is tisztázatlan maradt, hogyan kerülhetők el a patikai viták, és miként garantálható a rendszerek biztonságos átállása szeptember 1-jéig.