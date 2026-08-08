Több mint 116 ezer beteget láttak el júliusban a mentők, akik egyetlen hónap alatt közel ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain.
Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de a patikák szerint van egy bökkenő
A patikák szerint kétséges, hogy szeptember elsejével zökkenőmentesen megvalósulhat-e a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. A patikai informatikai rendszerek átállítása ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen, ráadásul a jogszabálytervezetből egyelőre az sem derül ki egyértelműen, hogy a gyakorlatban pontosan mely készítményekre vonatkozik majd a 0 százalékos adókulcs. Ez a bizonytalanság komoly végrehajtási és költségvetési anomáliákhoz vezethet - tudósított a Népszava.
Augusztus 4-én nyújtotta be Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes azt a törvényjavaslatot, amely – a Tisza Párt kampányígéretét beváltva – szeptember 1-jétől 5-ről 0 százalékra csökkentené a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adóját. Bár az Országgyűlés hamarosan tárgyalja a tervezetet, a gyors hatálybalépés technikai akadályokba ütközhet.
Szepesházi Zsolt, az egyik legnagyobb patikai rendszert üzemeltető Enelis vezérigazgatója szerint a több ezer tételt érintő módosítás megfelelő felkészülési időt, a korábbi tapasztalatok alapján legalább 3-4 hetet igényel a fejlesztéshez és a teszteléshez. Ehhez azonban elengedhetetlen lenne a végleges jogszabály és a szakmai részletszabályok pontos ismerete.
A technikai nehézségeken túl a javaslat tartalma is kérdéseket vet fel, mivel a tervezet a "kizárólag orvosi rendelvényhez kötött" gyógyszerek áfáját csökkentené. Ez a megfogalmazás lényegesen tágabb kört fed le annál, mint amivel a kormány a költségvetési hatások kiszámításakor kalkulált. Bár az indoklás a rászorulók és a krónikus betegek terheinek enyhítését célozza, a vényköteles kategóriába olyan, társadalombiztosítási támogatás nélküli készítmények is beletartoznak, mint a fogamzásgátlók vagy a modern testsúlycsökkentő injekciók.
Az érintett termékek számát illetően is nagy a bizonytalanság. Egy júliusi kormányzati bejegyzés mintegy 35 ezer vényköteles gyógyszerről szólt, miközben a valóságban nagyságrendileg négyezer támogatott és kétezer nem támogatott vényköteles gyógyszer van ténylegesen forgalomban. A 2025-ös adatok alapján a kormányzat által az év hátralévő részére becsült 2,5 milliárd forintos költségvetési teher nagyjából lefedi a tb-támogatott körön kieső áfát, de láthatóan egyáltalán nem számol a nem támogatott, ám vényköteles gyógyszerek áfakiesésével.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A végrehajtást tovább bonyolítja a magyar gyógyszertámogatási rendszer kettőssége. Bizonyos készítmények – például a C- vagy D-vitamin – alapesetben vény nélkül is megvásárolhatók, így ezeket továbbra is 5 százalékos áfa terhelné. Ugyanez a doboz viszont orvosi felírásra, tb-támogatással már a 0 százalékos kulcs alá esne. A gyógyszertári rendszereknek heteken belül képessé kellene válniuk arra, hogy ugyanannál a terméknél aszerint módosítsák az adómértéket, hogy a beteg milyen formában váltja ki azt.
A tisztánlátást nehezíti az is, hogy a benyújtott tervezetben üresen hagyták a besoroláshoz elengedhetetlen vámtarifaszámot, és hiányzik az érintett gyógyszerkör pontos definíciója is. Egyelőre az illetékes tárcák és a NAV sem adtak választ arra, hogy pontosan melyik hatóság készíti el és teszi közzé a végleges áfakulcsokat tartalmazó listát, így az is tisztázatlan maradt, hogyan kerülhetők el a patikai viták, és miként garantálható a rendszerek biztonságos átállása szeptember 1-jéig.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása.
Nem is sejtik a gyanútlan vásárlók, mi jut a szervezetükbe: elképesztő dolog derült ki az elviteles dobozokról
Az egyszer használatos műanyag ételdobozokból nagyságrendekkel több mikroműanyag kerülhet az ételekbe, mint a többször használható tárolóedényekből
Nem elég mélyen a zsebbe nyúlni: magánellátásban is egy évet kell várni a magyar férfiaknak erre a műtétre
Magyarországon a vazektómia továbbra sem könnyen elérhető fogamzásgátló megoldás: családtervezési célból csak szigorú feltételek teljesülése esetén végezhető el.
A nyár elején a hőhullám alatt több mint kétszázhússzal nőtt a halálesetek száma a megszokotthoz képest.
Mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre működőképes, a természetben nem létező vírusokat amerikai kutatók.
Súlyos veszély leselkedik a magyarokra a kánikulában: durva tüdőkárosodás lehet a vége, ha nem figyelünk
Az idei hőhullámokkal együtt országszerte emelkedik a talajközeli ózon koncentrációja.
Súlyos, ami kiderült a népszerű csodagyógyszerről: elképesztően sok melléhatást találtak, rengeteg haláleset is történt
A jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján a készítmények alkalmazásának előnyei továbbra is felülmúlják a kockázatokat.
Egyre több figyelem irányul arra, hogy a folyamatos képernyőhasználat milyen apró változásokat idézhet elő a szervezetben.
A repülőgépek szennyvizének vizsgálata hetekkel korábban képes felismerni a terjedő kórokozókat, mint a hagyományos globális járványügyi megfigyelési módszerek.
Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz
Összegyűjtöttük, mit mutatnak a legfrissebb kutatások: amikor hőség van, kerüljük-e a szaunát, vagy éppen ellenkezőleg.
Soha nem haltak meg ilyen kevesen vírusos hepatitisben az Európai Unióban, Magyarország azonban továbbra sem tartozik a legjobban teljesítő országok közé.
A közösségi médiában hódító, stresszoldó Squishy Dumpling játékok óriási népszerűsége miatt elárasztották a piacot az olcsó és rendkívül veszélyes hamisítványok.
Sorra szedik áldozataikat a magyar folyók, tavak: hiába az alacsony vízállás, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet
Négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. Az alacsony vízállás csalóka lehet!
Bár a vírus napjainkban, 2026-ban is jelen van, és esetenként súlyos szövődményeket okoz, az elmúlt évek adatai egyértelműen igazolják a vakcinák biztonságosságát.
A döntést a HungaroMet előrejelzése alapján hozták meg, amely szerint a következő napokban is tartós hőség várható.
A tartós hőség és a villamosenergia-rendszer fokozott terhelése miatt kiemelten fontos odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
A strandszezonban rendszeresen felmerül, milyen betegségeket lehet elkapni a medencékben, a termálfürdőkben vagy a természetes vizekben.
Veszélyes parazita terjed a népszerű gyorsétteremben: azonnal visszahívták ezt a közkedvelt zöldséget
A több tízezer megbetegedést követelő járványt a hatóságok a Taco Bell gyorséttermekben felszolgált, Közép-Mexikóból származó jégsalátával hozták összefüggésbe.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.