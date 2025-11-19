A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él.
Tovább szigorítottak a drogtörvényen: mától nincs kegyelem, retteghetnek a kocsmák, szórakozóhelyek
A kormány új rendelete lehetővé teszi, hogy a rendőrség akár három hónapra is ideiglenesen bezárassa azokat az üzleteket vagy helyiségeket, ahol drogkereskedelem vagy drogfogyasztás gyanúja merül fel. A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte, aki szerint a hatóságok ezzel rendkívül erős eszközt kaptak a drogfészkek felszámolásához. Az intézkedés azonnal hatályba lépett.
A kormány célja változatlanul az, hogy teljesen felszámolja a kábítószerek és egyéb illegális tudatmódosító szerek használatát, terjesztését és népszerűsítését.
A Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet – a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva – felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy
a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három havi időtartamra az üzletet ideiglenesen bezárathatja,
amennyiben azt állapítják meg, hogy az adott helyszínen kábítószer-kereskedelem, drogelőállítás elősegítése, tudatmódosító szerrel vagy teljesítményfokozóval való visszaélés miatt büntetőeljárás indult.
Ilyen esetben az üzlet valamennyi, a közönség számára nyitott bejáratán el kell helyezni egy kívülről jól olvasható, illetéktelenek által nem eltávolítható tájékoztatót, amely jelzi az ideiglenes bezárást és annak okát. A bezárás időtartama alatt ezt a feliratot nem lehet eltávolítani.
A rendőrségi döntéssel szemben azonnali jogvédelem nem kérhető. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és már hatályba is lépett.
A kábítószer-kereskedelem visszaszorításáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán üdvözölte a szigorítást. Bár a szöveg „üzletet” említ, Horváth László szerint a jogszabály alapján három hónapra lakat kerülhet „a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzletekre, helyekre.”
A kormánybiztos szerint a rendőrség azonnal lezárhat
minden olyan üzletet vagy helyiséget, ahol megalapozottan felmerül a drogok előállításának, kereskedelmének vagy fogyasztásának gyanúja. Ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez. A közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen.
Horváth László szerint a rendelet egyértelmű üzenetet közvetít: nincs alku a kábítószer elleni harcban. Folytatják a drogok kiszorítását Magyarországról, és fellépnek a drogelőállítókkal, dílerekkel, valamint a drogfogyasztásnak teret adó üzletekkel és szórakozóhelyekkel szemben.
„Nincsenek érinthetetlenek. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget – különösen azoknak, akik fiatalok életével játszanak!” – írta bejegyzése végén a kormánybiztos.
