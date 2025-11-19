2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young girl clubber partying with the use of recreational drugs
Egészség

Tovább szigorítottak a drogtörvényen: mától nincs kegyelem, retteghetnek a kocsmák, szórakozóhelyek

Pénzcentrum
2025. november 19. 08:44

A kormány új rendelete lehetővé teszi, hogy a rendőrség akár három hónapra is ideiglenesen bezárassa azokat az üzleteket vagy helyiségeket, ahol drogkereskedelem vagy drogfogyasztás gyanúja merül fel. A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte, aki szerint a hatóságok ezzel rendkívül erős eszközt kaptak a drogfészkek felszámolásához. Az intézkedés azonnal hatályba lépett.

A kormány célja változatlanul az, hogy teljesen felszámolja a kábítószerek és egyéb illegális tudatmódosító szerek használatát, terjesztését és népszerűsítését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet – a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva – felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy

a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb három havi időtartamra az üzletet ideiglenesen bezárathatja,

amennyiben azt állapítják meg, hogy az adott helyszínen kábítószer-kereskedelem, drogelőállítás elősegítése, tudatmódosító szerrel vagy teljesítményfokozóval való visszaélés miatt büntetőeljárás indult.

Ilyen esetben az üzlet valamennyi, a közönség számára nyitott bejáratán el kell helyezni egy kívülről jól olvasható, illetéktelenek által nem eltávolítható tájékoztatót, amely jelzi az ideiglenes bezárást és annak okát. A bezárás időtartama alatt ezt a feliratot nem lehet eltávolítani.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendőrségi döntéssel szemben azonnali jogvédelem nem kérhető. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és már hatályba is lépett.

A kábítószer-kereskedelem visszaszorításáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán üdvözölte a szigorítást. Bár a szöveg „üzletet” említ, Horváth László szerint a jogszabály alapján három hónapra lakat kerülhet „a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzletekre, helyekre.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kormánybiztos szerint a rendőrség azonnal lezárhat

minden olyan üzletet vagy helyiséget, ahol megalapozottan felmerül a drogok előállításának, kereskedelmének vagy fogyasztásának gyanúja. Ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez. A közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen.

Horváth László szerint a rendelet egyértelmű üzenetet közvetít: nincs alku a kábítószer elleni harcban. Folytatják a drogok kiszorítását Magyarországról, és fellépnek a drogelőállítókkal, dílerekkel, valamint a drogfogyasztásnak teret adó üzletekkel és szórakozóhelyekkel szemben.

„Nincsenek érinthetetlenek. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget – különösen azoknak, akik fiatalok életével játszanak!” – írta bejegyzése végén a kormánybiztos.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #rendőrség #törvény #szigorítás #drog #kábítószer #orbán viktor #bezárás #kormányrendelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:06
08:44
08:32
08:17
08:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
4 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 napja
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
4
5 napja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
7 napja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:56
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:15
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Agrárszektor  |  2025. november 19. 08:17
Brutális fagy tarolta le a magyar térséget: itt vannak a kemény mínuszok