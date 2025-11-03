Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Blikk információi szerint T. Danny ellen korábban is indult már hasonló eljárás, sőt, ha a körülményeket kedvezőtlenül ítélik meg számára, a börtönbüntetés sem kizárt.
A Blikk információi szerint T. Danny az utóbbi hetekben többször is megfordult a Pest vármegyei Maglódon, ahol a gyanú szerint beszerezhette a drogokat. Ezekből ő maga, valamint a barátai és az ismerősei is fogyaszthattak. A hatóságok nemcsak a zenészt, hanem a barátnőjét is eljárás alá vonták.
A rapper esetében a helyzet különösen súlyos lehet, hiszen a lap úgy tudja, korábban már indult ellene hasonló eljárás. A rendőrség jelenleg szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan milyen szereket találtak nála; felmerült, hogy amfetamin és kokain is lehet a drogok között. Letartóztatást azonban a hatóság eddig még nem kezdeményezett.
A lap megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan az alábbi tájékoztatás érkezett: „A Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja” – állt a kapitányság válaszában.
Ritka a börtön?
A lapnak dr. Lichy József ügyvéd elmondta, amennyiben első alkalommal nézne valaki szembe ilyen eljárással, ritka, hogy börtönbüntetés a vége, ám visszaesők esetében már egészen más elbírálás alá esik az ügy. Abban az esetben, ha valaki csekély mennyiségű – vagyis néhány grammnyi – kábítószer birtoklása miatt kerül eljárás alá, a törvény szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ugyanez a büntetési tétel vonatkozik arra az esetre is, ha a gyanú szerint kínálásról vagy átadásról van szó, feltéve, hogy szintén csekély mennyiségű kábítószerről beszélünk.
Fontos azonban, hogy első alkalommal az érintettek jellemzően nem kapnak letöltendő börtönbüntetést. Más a helyzet viszont, ha visszaesőről van szó: ebben az esetben már három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, és ilyenkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy a bíróság valóban letöltendő büntetést állapít meg, akár birtoklásról, akár átadásról vagy kínálásról legyen szó. A legtöbb hasonló ügyben ugyan felfüggesztett börtönbüntetéssel zárul az eljárás, de a letöltendő szabadságvesztés sem zárható ki teljesen – nyilatkozta a szakember.
A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.