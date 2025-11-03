Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni

Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Blikk információi szerint T. Danny ellen korábban is indult már hasonló eljárás, sőt, ha a körülményeket kedvezőtlenül ítélik meg számára, a börtönbüntetés sem kizárt.

A Blikk információi szerint T. Danny az utóbbi hetekben többször is megfordult a Pest vármegyei Maglódon, ahol a gyanú szerint beszerezhette a drogokat. Ezekből ő maga, valamint a barátai és az ismerősei is fogyaszthattak. A hatóságok nemcsak a zenészt, hanem a barátnőjét is eljárás alá vonták.

A rapper esetében a helyzet különösen súlyos lehet, hiszen a lap úgy tudja, korábban már indult ellene hasonló eljárás. A rendőrség jelenleg szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan milyen szereket találtak nála; felmerült, hogy amfetamin és kokain is lehet a drogok között. Letartóztatást azonban a hatóság eddig még nem kezdeményezett.

A lap megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan az alábbi tájékoztatás érkezett: „A Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja” – állt a kapitányság válaszában.

Ritka a börtön?

A lapnak dr. Lichy József ügyvéd elmondta, amennyiben első alkalommal nézne valaki szembe ilyen eljárással, ritka, hogy börtönbüntetés a vége, ám visszaesők esetében már egészen más elbírálás alá esik az ügy. Abban az esetben, ha valaki csekély mennyiségű – vagyis néhány grammnyi – kábítószer birtoklása miatt kerül eljárás alá, a törvény szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ugyanez a büntetési tétel vonatkozik arra az esetre is, ha a gyanú szerint kínálásról vagy átadásról van szó, feltéve, hogy szintén csekély mennyiségű kábítószerről beszélünk.

Fontos azonban, hogy első alkalommal az érintettek jellemzően nem kapnak letöltendő börtönbüntetést. Más a helyzet viszont, ha visszaesőről van szó: ebben az esetben már három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, és ilyenkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy a bíróság valóban letöltendő büntetést állapít meg, akár birtoklásról, akár átadásról vagy kínálásról legyen szó. A legtöbb hasonló ügyben ugyan felfüggesztett börtönbüntetéssel zárul az eljárás, de a letöltendő szabadságvesztés sem zárható ki teljesen – nyilatkozta a szakember.