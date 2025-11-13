2025. november 13. csütörtök Szilvia
Megszólalt Sebestyén Balázs a hazai drogbotrányokról: sok csontváz hull még ki a szekrényből
Szórakozás

Megszólalt Sebestyén Balázs a hazai drogbotrányokról: sok csontváz hull még ki a szekrényből

Pénzcentrum
2025. november 13. 13:30

Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.

A Story beszámolója szerint a műsorvezető azt mondta, hogy az ügy hullámokat vet a celebvilágban, és úgy vélte, hogy a következő hetekben újabb ismert szereplők is érintettek lehetnek kábítószeres ügyekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

ByeAlex a Facebookon megerősítette, hogy találtak nála egy kis mennyiségű kábítószert. Leírta, hogy reggel fél hétkor nagyjából tizenöt rendőr jelent meg nála. A zenésztársainál is házkutatást tartottak. A rendőrök előbb az őrsre vitték őket, majd vizeletvizsgálatra, ezután vissza a rendőrségre. Úgy becsülte, hogy körülbelül száz rendőr vett részt a budapesti akcióban.

Kapcsolódó cikkünk:

A zenész azt írta, hogy a rendőrök végig korrekten bántak vele, és arra kérte a követőit, hogy ne kövessék a példáját.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy kábítószer birtoklása miatt eljárás indult Telegdy Dániel, vagyis T. Danny ellen is. Információk szerint a szereket Maglódon szerezte be, és nemcsak ő, hanem a környezetéből mások is fogyasztották.
Címlapkép: Getty Images
1
4 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
2 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
