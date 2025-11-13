Megszólalt Sebestyén Balázs a hazai drogbotrányokról: sok csontváz hull még ki a szekrényből

A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
A Story beszámolója szerint a műsorvezető azt mondta, hogy az ügy hullámokat vet a celebvilágban, és úgy vélte, hogy a következő hetekben újabb ismert szereplők is érintettek lehetnek kábítószeres ügyekben.
ByeAlex a Facebookon megerősítette, hogy találtak nála egy kis mennyiségű kábítószert. Leírta, hogy reggel fél hétkor nagyjából tizenöt rendőr jelent meg nála. A zenésztársainál is házkutatást tartottak. A rendőrök előbb az őrsre vitték őket, majd vizeletvizsgálatra, ezután vissza a rendőrségre. Úgy becsülte, hogy körülbelül száz rendőr vett részt a budapesti akcióban.
A zenész azt írta, hogy a rendőrök végig korrekten bántak vele, és arra kérte a követőit, hogy ne kövessék a példáját.
Az elmúlt hetekben kiderült, hogy kábítószer birtoklása miatt eljárás indult Telegdy Dániel, vagyis T. Danny ellen is. Információk szerint a szereket Maglódon szerezte be, és nemcsak ő, hanem a környezetéből mások is fogyasztották.
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.