Megszólalt Sebestyén Balázs a hazai drogbotrányokról: sok csontváz hull még ki a szekrényből

Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.

A Story beszámolója szerint a műsorvezető azt mondta, hogy az ügy hullámokat vet a celebvilágban, és úgy vélte, hogy a következő hetekben újabb ismert szereplők is érintettek lehetnek kábítószeres ügyekben.

ByeAlex a Facebookon megerősítette, hogy találtak nála egy kis mennyiségű kábítószert. Leírta, hogy reggel fél hétkor nagyjából tizenöt rendőr jelent meg nála. A zenésztársainál is házkutatást tartottak. A rendőrök előbb az őrsre vitték őket, majd vizeletvizsgálatra, ezután vissza a rendőrségre. Úgy becsülte, hogy körülbelül száz rendőr vett részt a budapesti akcióban.

A zenész azt írta, hogy a rendőrök végig korrekten bántak vele, és arra kérte a követőit, hogy ne kövessék a példáját.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy kábítószer birtoklása miatt eljárás indult Telegdy Dániel, vagyis T. Danny ellen is. Információk szerint a szereket Maglódon szerezte be, és nemcsak ő, hanem a környezetéből mások is fogyasztották.