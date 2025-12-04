Így történik a TAJ kártya pótlása: itt a TAJ kártya igénylőlap, szükséges nyomtatvány

Megrongálódott, megsemmisült, elveszett a TAJ kártyád? Mutatjuk, hogyan történik a TAJ kártya pótlása és hogyan fogjunk hozzá az ügyintézéshez! Milyen TAJ kártya igénylőlap szükséges az ügymenet elindításához, hol és milyen formában tudjuk ezt leadni és hogyan történik a TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése? Milyen fontos tudnivalókkal érdemes tisztában lennünk a TAJ kártya NEAK információk alapján?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a TAJ kártya pótlás ügyintézését illetően: tudd meg, hol történik a TAJ kártya ügyintézés személyesen és postán, milyen TAJ kártya igénylőlap kitöltése szükséges az ügyintézés elindításához! Miért fontos, hogy mindig nálunk legyen a TAJ kártyánk és hol kérhetik tőlünk a bemutatását? Mennyi az illeték összege és milyen hosszú az ügyintézési idő?

Miért fontos okmány a TAJ kártya, hol kérhetik tőlünk?

Ahhoz, hogy Magyarországon egészségbiztosítási ellátást vehessünk igénybe (beleértve a gyermek- és felnőtt háziorvosi ellátást, a kórházi kezelést és a sürgősségi betegellátást is), érvényes társadalombiztosítási azonosító jellel, köznyelven TAJ számmal kell rendelkeznünk. Ez egy, az egészségügyi rendszer mellett a szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben is használt, a személyi adatok védelme érdekében bevezetett kód, melyet a TAJ kártya nevű hatósági igazolóokmány bemutatásával tudunk igazolni. A TAJ kártyával kapcsolatos ügyek intézése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) hatáskörébe tartozik.

Minden magyar állampolgár automatikusan kap TAJ számot és kártyát a születésekor, melynek nincs lejárati ideje. Egyéb jogosultaknak, például a magyar állampolgárságukat felnőttként megszerzőknek és külföldi állampolgároknak külön kell megigényelniük az okmányt. A Magyarországon dolgozó külföldiek számára – megállapodáson alapuló jogosultság esetén - a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítását külön igazolás szolgálja. Az átmeneti jelleggel Magyarországon tartózkodó uniós tagállamok állampolgárai (pl. külföldi turisták) egészségügyi szolgáltatásokat Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetnek igénybe.

Milyen adatok szerepelnek a TAJ kártyán?

A TAJ kártyán a tulajdonos:

családi- és utóneve;

születési ideje;

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma);

a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata;

a kiállítás dátuma;

és a kiállító személy aláírása szerepelnek.

Tartsuk észben, hogy a TAJ kártya kizárólag az azonosítószámot tartalmazza, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállását az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton ellenőrzi. A TAJ önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez: az egészségügyi szolgáltató kérheti a TAJ kártya adataival megegyező névvel ellátott személyi igazolványt és lakcímkártyát is.

Már az e-személyihez is hozzárendelhetjük a TAJ-számot

A 2016-ban bevezetett e-személyi igazolványok már digitális tárhellyel is rendelkeznek, amelyet az új típusú személyi igazolványokkal együtt kiküldött regisztrációs kártyával tudunk aktiválni. A chipnek köszönhetően a TAJ számot is hozzárendelhetjük az okmányhoz, így bizonyos egészségügyi szolgáltatásokhoz (pl. sürgősségi betegellátás) már elegendő az e-személyi is. Fontos: mivel nem minden intézmény rendelkezik az e-személyik beolvasásához szükséges technológiai háttérrel, biztonsági okokból a TAJ-szám igazolásához tartsuk magunknál a TAJ kártyát is.

Így történik a TAJ kártya pótlása: ez a TAJ kártya igénylőlap szükséges hozzá

Alapesetben minden magyar állampolgár rendelkezik TAJ kártyával, azonban bármikor adódhat olyan eshetőség, amikor szükségessé válhat a TAJ kártya pótlása, cseréje – pl. elveszik, ellopják vagy megrongálódik a kártya. A társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak számára a TAJ kártya pótlás a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál kezdeményezhető. Rendezett jogviszonyú személyek bármelyik magyarországi kormányablakban megkezdhetik az eljárást.

A TAJ kártya NEAK tájékoztatója szerint a TAJ kártya pótlása kizárólag személyesen – azonnali eljárás keretei között - és postai úton intézhető az eljáráshoz szükséges TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltésével (online ügyintézésre nincs lehetőség).

Mindkét esetben (személyes ügyintézés esetén a szóban forgó okmányok, dokumentumok felmutatásával, postai ügyintézés esetén azok másolatának megküldésével) kötelező bemutatni

a helyesen kitöltött TAJ kártya igénylés nyomtatványt;

a személyazonosító okmányunkat (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél);

a lakcímkártyánkat;

meghatalmazott képviseletében történő ügyintézés esetén pedig a TAJ kártya meghatalmazást is;

postai ügyintézés esetén szükséges továbbá: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás (amennyiben illetékköteles az eljárás) mellékelése.

A TAJ kártya kérelem elbírálási ideje – új okmány és meglévő TAJ kártya pótlása esetén egyaránt – a nyomtatványok kormányhivatalhoz történő beérkezését követően 60 nap, sommás eljárás keretei között azonban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül is kiállítható. A hiányosan/rosszul kitöltött TAJ kártya igénylőlapot a NEAK hiánypótlásra visszaküldi. Amennyiben a TAJ kártyát eltulajdonították, ezt mindenképp jelezni kell a rendőrségen. Abban az esetben, ha a TAJ kártyát kiállító kormányhivatal hivatalból tudomást szerez a TAJ kártya eltulajdonításáról (vagyis a rendőrség értesíti), külön kérelem nélkül intézkednek a kártya pótlásáról.

Mennyibe kerül a TAJ kártya pótlás?

Az első TAJ kártya kiállítása és a TAJ kártya pótlása ingyenes, amennyiben név- vagy adatváltozás okán vagy az okmány eltulajdonítása miatt van szükség új okmányra. Megsemmisült, megrongálódott, elvesztett TAJ kártya esetén a TAJ kártya pótlás illeték 2025-ben 4 000 Ft. Az illetéket kifizethetjük a kormányhivatalban készpénzzel és bankkártyával, sárga csekkel, vagy az adott kormányhivatal számlájára történő átutalással.

A TAJ kártya pótlása kapcsán összességében elmondhatjuk, hogy egy egyszerű, bármelyik magyarországi okmányirodában intézhető ügymenetről van szó – azonban ne feledkezzünk meg róla, hogy a TAJ kártya ügyintézés online nem lehetséges! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy információink tájékoztató jellegűek, nem terjednek ki a TAJ kártya NEAK által meghatározott egyedi és speciális eseteire (pl. a nem EGT tagállamokból származó külföldi felnőttek, csecsemők és a vendégmunkások ügyeire).