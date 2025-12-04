2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Female doctor in scrubs consulting with senior woman in exam room
Egészség

Így történik a TAJ kártya pótlása: itt a TAJ kártya igénylőlap, szükséges nyomtatvány

Pénzcentrum
2025. december 4. 04:02

Megrongálódott, megsemmisült, elveszett a TAJ kártyád? Mutatjuk, hogyan történik a TAJ kártya pótlása és hogyan fogjunk hozzá az ügyintézéshez! Milyen TAJ kártya igénylőlap szükséges az ügymenet elindításához, hol és milyen formában tudjuk ezt leadni és hogyan történik a TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése? Milyen fontos tudnivalókkal érdemes tisztában lennünk a TAJ kártya NEAK információk alapján?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a TAJ kártya pótlás ügyintézését illetően: tudd meg, hol történik a TAJ kártya ügyintézés személyesen és postán, milyen TAJ kártya igénylőlap kitöltése szükséges az ügyintézés elindításához! Miért fontos, hogy mindig nálunk legyen a TAJ kártyánk és hol kérhetik tőlünk a bemutatását? Mennyi az illeték összege és milyen hosszú az ügyintézési idő?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miért fontos okmány a TAJ kártya, hol kérhetik tőlünk?

Ahhoz, hogy Magyarországon egészségbiztosítási ellátást vehessünk igénybe (beleértve a gyermek- és felnőtt háziorvosi ellátást, a kórházi kezelést és a sürgősségi betegellátást is), érvényes társadalombiztosítási azonosító jellel, köznyelven TAJ számmal kell rendelkeznünk. Ez egy, az egészségügyi rendszer mellett a szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben is használt, a személyi adatok védelme érdekében bevezetett kód, melyet a TAJ kártya nevű hatósági igazolóokmány bemutatásával tudunk igazolni. A TAJ kártyával kapcsolatos ügyek intézése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) hatáskörébe tartozik.

Minden magyar állampolgár automatikusan kap TAJ számot és kártyát a születésekor, melynek nincs lejárati ideje. Egyéb jogosultaknak, például a magyar állampolgárságukat felnőttként megszerzőknek és külföldi állampolgároknak külön kell megigényelniük az okmányt. A Magyarországon dolgozó külföldiek számára – megállapodáson alapuló jogosultság esetén - a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítását külön igazolás szolgálja. Az átmeneti jelleggel Magyarországon tartózkodó uniós tagállamok állampolgárai (pl. külföldi turisták) egészségügyi szolgáltatásokat Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetnek igénybe.

TB járulék 2025: itt az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, így kell befizetni
EZ IS ÉRDEKELHET
TB járulék 2025: itt az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, így kell befizetni
Tb járulék 2025: mennyi a társadalombiztosítási járulék, a tb járulék mértéke 2025-ben és az egészségügyi szolgáltatási járulék 2025 évében? Mik az egyéni vállalkozó járulékai?

Milyen adatok szerepelnek a TAJ kártyán?

A TAJ kártyán a tulajdonos:

  • családi- és utóneve;
  • születési ideje;
  • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma);
  • a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata;
  • a kiállítás dátuma;
  • és a kiállító személy aláírása szerepelnek.

Tartsuk észben, hogy a TAJ kártya kizárólag az azonosítószámot tartalmazza, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállását az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton ellenőrzi. A TAJ önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez: az egészségügyi szolgáltató kérheti a TAJ kártya adataival megegyező névvel ellátott személyi igazolványt és lakcímkártyát is.

Már az e-személyihez is hozzárendelhetjük a TAJ-számot

A 2016-ban bevezetett e-személyi igazolványok már digitális tárhellyel is rendelkeznek, amelyet az új típusú személyi igazolványokkal együtt kiküldött regisztrációs kártyával tudunk aktiválni. A chipnek köszönhetően a TAJ számot is hozzárendelhetjük az okmányhoz, így bizonyos egészségügyi szolgáltatásokhoz (pl. sürgősségi betegellátás) már elegendő az e-személyi is. Fontos: mivel nem minden intézmény rendelkezik az e-személyik beolvasásához szükséges technológiai háttérrel, biztonsági okokból a TAJ-szám igazolásához tartsuk magunknál a TAJ kártyát is.

Így történik a TAJ kártya pótlása: ez a TAJ kártya igénylőlap szükséges hozzá

Alapesetben minden magyar állampolgár rendelkezik TAJ kártyával, azonban bármikor adódhat olyan eshetőség, amikor szükségessé válhat a TAJ kártya pótlása, cseréje – pl. elveszik, ellopják vagy megrongálódik a kártya. A társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak számára a TAJ kártya pótlás a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál kezdeményezhető. Rendezett jogviszonyú személyek bármelyik magyarországi kormányablakban megkezdhetik az eljárást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A TAJ kártya NEAK tájékoztatója szerint a TAJ kártya pótlása kizárólag személyesen – azonnali eljárás keretei között - és postai úton intézhető az eljáráshoz szükséges TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltésével (online ügyintézésre nincs lehetőség).

Mindkét esetben (személyes ügyintézés esetén a szóban forgó okmányok, dokumentumok felmutatásával, postai ügyintézés esetén azok másolatának megküldésével) kötelező bemutatni

  • a helyesen kitöltött TAJ kártya igénylés nyomtatványt;
  • a személyazonosító okmányunkat (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél);
  • a lakcímkártyánkat;
  • meghatalmazott képviseletében történő ügyintézés esetén pedig a TAJ kártya meghatalmazást is;
  • postai ügyintézés esetén szükséges továbbá: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás (amennyiben illetékköteles az eljárás) mellékelése.

A TAJ kártya kérelem elbírálási ideje – új okmány és meglévő TAJ kártya pótlása esetén egyaránt – a nyomtatványok kormányhivatalhoz történő beérkezését követően 60 nap, sommás eljárás keretei között azonban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül is kiállítható. A hiányosan/rosszul kitöltött TAJ kártya igénylőlapot a NEAK hiánypótlásra visszaküldi. Amennyiben a TAJ kártyát eltulajdonították, ezt mindenképp jelezni kell a rendőrségen. Abban az esetben, ha a TAJ kártyát kiállító kormányhivatal hivatalból tudomást szerez a TAJ kártya eltulajdonításáról (vagyis a rendőrség értesíti), külön kérelem nélkül intézkednek a kártya pótlásáról.

Mennyibe kerül a TAJ kártya pótlás?

Az első TAJ kártya kiállítása és a TAJ kártya pótlása ingyenes, amennyiben név- vagy adatváltozás okán vagy az okmány eltulajdonítása miatt van szükség új okmányra. Megsemmisült, megrongálódott, elvesztett TAJ kártya esetén a TAJ kártya pótlás illeték 2025-ben 4 000 Ft. Az illetéket kifizethetjük a kormányhivatalban készpénzzel és bankkártyával, sárga csekkel, vagy az adott kormányhivatal számlájára történő átutalással.

A TAJ kártya pótlása kapcsán összességében elmondhatjuk, hogy egy egyszerű, bármelyik magyarországi okmányirodában intézhető ügymenetről van szó – azonban ne feledkezzünk meg róla, hogy a TAJ kártya ügyintézés online nem lehetséges! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy információink tájékoztató jellegűek, nem terjednek ki a TAJ kártya NEAK által meghatározott egyedi és speciális eseteire (pl. a nem EGT tagállamokból származó külföldi felnőttek, csecsemők és a vendégmunkások ügyeire).
Címlapkép: Getty Images
#egészség #illeték #egészségügy #kormányablak #egészségbiztosítás #ügyintézés #kormányhivatal #taj-kártya #nyomtatvány #neak #taj-szám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:02
21:56
21:15
21:03
20:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
4 napja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
5
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 20:56
A Skandináv lottó nyerőszámai a 49. héten
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 19:01
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Agrárszektor  |  2025. december 3. 20:33
Egyre több német mond le erről: alig választják már vásárláskor