Fekete alapon elhelyezett fehér por felhalmozódása, kiemelve annak tisztaságát és konzisztenciáját.
Szórakozás

Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek

Pénzcentrum
2025. november 12. 17:49

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak, ami miatt három személyt előállítottak, de szabadlábon védekezhetnek - írta a Blikk.

A Rendészeti Államtitkárság közleménye szerint a hatóságok házkutatást tartottak egy ismert előadóművésznél és zenekara tagjainál. A bulvárlap információi alapján az érintett nem más, mint ByeAlex, a Csillag születik korábbi zsűritagja.

A rendőrségi akció során a gyanúsítottak önként adták elő a saját fogyasztásra vásárolt kokaint. Az énekest és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, azonban mindhárman szabadlábon védekezhetnek az eljárás során.

Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.

A nyomozás kiterjedt az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakosra is, aki vallomásában elismerte, hogy saját fogyasztásra, barátainak ingyen, valamint értékesítési céllal is szerzett be kábítószert. A hatóságok azonosították továbbá R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt, aki Sz. Zoltán beszállítója volt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja. Mindkét személyt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, míg ByeAlex és zenésztársai szabadlábon védekezhetnek a birtoklási vádak ellen.
Címlapkép: Getty Images
18:44
18:31
18:22
18:13
18:08
