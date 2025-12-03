2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
A nő hányingertől és hányástól szenved emésztési és gyomorbetegségek és gyomor-bélrendszeri betegségek vagy ételmérgezés miatt. Reggeli toxikózis a terhesség első trimeszterében
Egészség

Így dolgozzák magukat halálra a magyarok: szó nem lehet leállásról, de egyre rosszabb a helyzet

Pénzcentrum
2025. december 3. 17:34

A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk, mégis emiatt és úgy általában is valamivel ritkábban megyünk betegszabadságra, mint a vizsgált országokban – derült ki a STADA Health Report 2025 adataiból. A reprezentatív kutatás alapján a magyarok körében rendkívül erős a teljesítménykényszer. Még a 18-24 évesek is nagyobb nyomást helyeznek magukra, mint európai kortársaik, noha ez az a generáció, amely észrevehetően kevésbé hajlandó minden áron átnyomni magát a nehézségeken.

A STADA gyógyszeripari vállalat megbízásából készült, 22 országot lefedő reprezentatív STADA Health Report 2025 eredményei szerint a magyarok mentális állapota tavalyhoz képest romlott. Míg tavaly a lakosság fele érezte jól magát, addig idén mindössze 44 százalékuk számolt be jó vagy nagyon jó mentális egészségről. Ezzel Magyarország messze elmarad az európai átlagtól (64%).

A mentális jóllét romlásával párhuzamosan a kiégés is egyre súlyosabb probléma: kiégés terén is sereghajtók vagyunk. Míg a magyarok közül tízből négy tapasztalt már kiégést vagy jelenleg is érzi magán annak a jeleit, addig a felmérésbe bevontak átlaga 31 százalék.

Betegszabadság: a testi tünetek számítanak

A magyarok 61 százaléka ment táppénzre az elmúlt évben (átlag: 63%), és a mentális állapot romlása ellenére elsősorban fizikai tünetek miatt maradnak távol a munkától.

A riport eredményei alapján az életkor előrehaladtával egyre kisebb az esélye annak, hogy valaki betegszabadságra megy. A magyar 18-24 év köztiek körében 86 százalék azok aránya, akik betegség miatt az elmúlt évben nem mentek dolgozni vagy iskolába, 55 év felett már 50 százalék alatti ez az arány. A betegszabadság mintázata nem csak életkor, hanem nemek szerint is eltér: a férfiak ritkábban mentek betegszabadságra, mint a nők. A magyar férfiak 59 százaléka, míg a nők 63 százaléka ment táppénzre az elmúlt évben.

A STADA Health Report 2025 adatai alapján a kiesett munkanapok elsődleges oka Magyarországon a vírusos vagy fertőző megbetegedés, és nem pedig lelki okokhoz köthető. Feltűnő az is, hogy a mentális egészség hiánya és a kiégés ellenére a riport alapján a magyarok valamivel kevesebb arányban mentek betegszabadságra az elmúlt évben stressz és rossz közérzet miatt, mint a vizsgált országok átlagában.

A betegszabadság leggyakoribb okainak megoszlása a következő:

  • Vírus, fertőzés: 40%
  • Megfázás: 15%
  • Rossz közérzet: 14% (átlag: 22%)
  • Stressz: 8% (átlag: 13%)
  • Nem volt kedve: 6%

A nők körében egyébként magasabb a stressz miatti betegszabadság aránya, ugyanakkor ritkábban mondanak le a munkáról amiatt, mert nincs kedvük bemenni dolgozni.

A fiatalok hamarabb kérnek pihenőt a túlterheltség miatt

Az elmúlt évben a magyarok 8 százaléka jelentett beteget kifejezetten stressz miatt. A rossz mentális egészséggel rendelkezők körében ez az arány ennek többszöröse is lehet.

Bár a magyarok ritkábban mennek el betegszabadságra a stressz miatt, a fiatalok körében mégis kirajzolódik a túlterheltség hatása. A magyar 18-24 évesek 14 százaléka maradt távol stressz miatt, míg a 25-34 évesek 12 százaléka. Európa-szerte a fiatalok nagyobb arányban (21%) hajlamosabbak szünetet tartani, ha túlterheltek, a magyar fiatalok körében továbbra is erős a teljesítménykényszer.

Fontos lenne, hogy a mentális egészséget ugyanúgy kezeljük, mint a fizikai tüneteket. A STADA Health Report legfontosabb tanulsága, hogy Magyarországon még mindig szégyen a mentális túlterheltség. Pedig aki időben pihen, az nem gyengébb, hanem tudatosabb. A vállalatoknak és a társadalomnak is lépnie kell, hogy a mentális egészség ne tabutéma, hanem természetes beszélgetési pont legyen

– emelte ki a riport alapján dr. Váradi György, a STADA magyarországi ügyvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #európa #stressz #magyarország #táppénz #munkavállalók #teljesítmény #betegszabadság #kiégés #mentális egészség

