Hoppá! Drogügyben hallgatták ki az ismert magyar rappert: börtönbe küldhetik?

A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás a népszerű rapper, T. Danny ellen. A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak - írta meg a Blikk.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói két budapesti fiatalt, köztük a Dancing with the Stars korábbi versenyzőjét, Telegdy Dánielt hallgatták ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A Blikk információi szerint a rapper az elmúlt hetekben többször is járt Maglódon, egy Pest vármegyei településen, ahol a tiltott szereket beszerezte, amelyekből nemcsak ő, hanem környezetéből mások is fogyasztottak.
A lap értesülései szerint nemcsak T. Dannyt, hanem barátnőjét is eljárás alá vonták. Az énekes esetében különösen súlyos következményekkel járhat az ügy, mivel korábban is indult ellene hasonló eljárás. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a náluk talált anyagokat, amelyek feltételezhetően amfetamin és kokain lehetnek.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére megerősítette: "A Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja."
A hatóság közleménye szerint a gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek, letartóztatásukat nem kezdeményezték. A folyamatban lévő eljárásról további részleteket nem közöltek.
