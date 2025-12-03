A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
Kiderült, ez a vírus okozott tömeges megbetegedést Budapesten: rengeteg gyerek került kórházba
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása. A hatósági és laboratóriumi eredmények szerint a megbetegedéseket Norovírus okozta. A kórokozó a feltételezések szerint nyers élelmiszer útján került be a közétkeztetésbe, majd gyorsan terjedt a közösségekben - írja közleményében a hatóság.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nébih és a kormányhivatalok azonnal összehangolt vizsgálatot indítottak. Átvizsgálták az alapanyagokat, a technológiai folyamatokat, a konyhai környezetet és a személyi higiénés feltételeket. A hatóságok minden eredményt egymással is összevetettek, hogy azonosítsák a terjedés lehetséges láncolatát.
A minták alapján a konyhai dolgozóknál és a betegeknél ugyanaz a Norovírus-törzs, a GII.4 Sydney variáns volt jelen. Ez megerősíti, hogy a fertőzés élelmiszer útján terjedt. A járvány 19 tálalókonyhát érintett és összesen 594 megbetegedést okozott, köztük 541 óvodásnál és 53 dolgozónál.
A betegek hasmenést, hányást, hasi görcsöt, lázat és levertséget tapasztaltak, de minden érintett rövid időn belül felépült. A nyers és a kész ételek vizsgálata során több helyen találtak baktériumot, de ezek nem magyarázták volna a tömeges megbetegedést. A konyhában tapasztalt higiéniai hiányosságok és a laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt szennyezettség azonban hozzájárulhattak a vírus gyors terjedéséhez.
A hatóságok azonnali intézkedéseket rendeltek el. Egy főzőkonyha működését felfüggesztették, teljes takarítást és fertőtlenítést írattak elő, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatást kaptak, az óvodákban pedig folyamatos fertőtlenítési rendet vezettek be. A konyha csak akkor nyithat újra, ha a vizsgálatok igazolják a fertőtlenítés eredményességét és minden dolgozó negatív mintát ad.
A konyhák üzemeltetője ellen hatósági eljárás indult - zárta közleményét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
