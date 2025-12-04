Rettegett betegség tért vissza: vészharangot kongat a WHO, rengeteg gyerek lehet veszélyben

A kanyarós esetek száma világszerte meredeken emelkedik, miközben a betegség globális felszámolása egyre távolabbi célnak tűnik a WHO szerint. Bár a kanyaró okozta halálesetek száma 2000 óta 88%-kal csökkent, a járványok most olyan országokban is újra megjelennek, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget - jelentette a CNN.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentése szerint a kanyaró elleni oltás évtizedeken át globális sikertörténet volt. A betegség okozta halálesetek száma 2000 és 2024 között 88%-kal csökkent világszerte, ami becslések szerint 58 millió megmentett életet jelent.

A helyzet azonban aggasztóvá vált, mivel az átoltottság jóval a járvány megfékezéséhez szükséges szint alatt van. Tavaly 59 országban jelentettek nagy vagy zavaró kanyarójárványokat, ami közel háromszorosa a 2021-ben jelentett számnak. A járványok negyede olyan országokban fordul elő, ahol korábban már felszámolták a kanyarót, köztük Kanadában és az Egyesült Államokban.

"A kanyaró globális felszámolása továbbra is távoli cél marad" - állapítja meg a WHO jelentése. Az elmúlt évtizedek eredményei veszélybe kerültek a járványok visszatérésével és az immunizációra, valamint a betegségfelügyeletre fordított források csökkenésével - különösen az Egyesült Államok globális egészségügyi támogatásának visszaesésével.

Kanada nemrég elvesztette a kanyaró-felszámolási státuszát, és a WHO aggódik, hogy az Egyesült Államok is visszaeshet. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint idén 1798 megerősített kanyarós esetet regisztráltak az USA-ban, ami a legmagasabb szám azóta, hogy az ország 2000-ben elérte a felszámolási státuszt.

"A kanyaró továbbra is a világ legfertőzőbb vírusa" - mondta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. Bár létezik rendkívül hatékony és olcsó vakcina, a betegség "kihasználja az átoltottság hiányosságait". Globálisan több mint 30 millió gyermek nem részesült megfelelő védelemben a kanyaró ellen 2024-ben.

Vannak azonban sikerek is. A Zöld-foki Köztársaság, a Seychelle-szigetek és Mauritius idén az első országok lettek az afrikai régióban, amelyek elérték a kanyaró felszámolását. Huszonegy csendes-óceáni szigetország szintén felszámolta a kanyarót és a rubeolát az idén.

Diana Chang Blanc, a WHO Alapvető Immunizációs Programjának vezetője szerint "mérhető előrelépést értünk el a kanyaró felszámolása felé", de a haladás "még mindig túl lassú. Az esetek és halálesetek száma továbbra is elfogadhatatlanul magas." Minden kanyaró miatti haláleset megelőzhető lenne az olcsó vakcinával.

2024-ben globálisan a gyermekek mindössze 84%-a kapta meg az első, és 76%-a a második kanyaró elleni oltást. A második dózis különösen fontos, mivel "95%-ra növeli a vakcina hatékonyságát, és a legtöbb egyén számára hosszan tartó immunitást biztosít".

A haladás nem a várt ütemben történik, részben az alacsonyabb globális immunizációs arányok és a Covid-19 járvány óta tapasztalható visszaesés miatt. Kihívást jelent, hogy a pandémia alatt elmaradt oltásokat pótolják a gyermekek.

A kanyaró "tűzjelzőként működik az immunizációs programok számára" - mondta Dr. Kate O'Brien, a WHO Immunizációs Osztályának igazgatója. Amikor a betegség újra felbukkan, "figyelmeztet, hogy hiányosságok vannak az átoltottságban" és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben.

A Covid-19 járvány világszerte megzavarta az immunizációs programokat, és a kanyaró elleni átoltottság még mindig kissé elmarad a járvány előtti szinttől. A WHO szerint a dezinformáció és a félretájékoztatás jelentős tényezők az oltási arányok lassulásában, de a hozzáférés hiánya továbbra is a legjelentősebb probléma.

A jelentés szerint a Globális Kanyaró és Rubeola Laboratóriumi Hálózatot és az országos immunizációs programokat érintő jelentős finanszírozási csökkentések "várhatóan tovább szélesítik az immunitási hiányosságokat és további járványokat okoznak a következő évben". "A fenntartható hazai finanszírozás és új partnerek biztosítása most kritikus kihívás a kanyarómentes világ felé való előrelépésben" - áll a jelentésben.