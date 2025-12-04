A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Rettegett betegség tért vissza: vészharangot kongat a WHO, rengeteg gyerek lehet veszélyben
A kanyarós esetek száma világszerte meredeken emelkedik, miközben a betegség globális felszámolása egyre távolabbi célnak tűnik a WHO szerint. Bár a kanyaró okozta halálesetek száma 2000 óta 88%-kal csökkent, a járványok most olyan országokban is újra megjelennek, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget - jelentette a CNN.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentése szerint a kanyaró elleni oltás évtizedeken át globális sikertörténet volt. A betegség okozta halálesetek száma 2000 és 2024 között 88%-kal csökkent világszerte, ami becslések szerint 58 millió megmentett életet jelent.
A helyzet azonban aggasztóvá vált, mivel az átoltottság jóval a járvány megfékezéséhez szükséges szint alatt van. Tavaly 59 országban jelentettek nagy vagy zavaró kanyarójárványokat, ami közel háromszorosa a 2021-ben jelentett számnak. A járványok negyede olyan országokban fordul elő, ahol korábban már felszámolták a kanyarót, köztük Kanadában és az Egyesült Államokban.
"A kanyaró globális felszámolása továbbra is távoli cél marad" - állapítja meg a WHO jelentése. Az elmúlt évtizedek eredményei veszélybe kerültek a járványok visszatérésével és az immunizációra, valamint a betegségfelügyeletre fordított források csökkenésével - különösen az Egyesült Államok globális egészségügyi támogatásának visszaesésével.
Kanada nemrég elvesztette a kanyaró-felszámolási státuszát, és a WHO aggódik, hogy az Egyesült Államok is visszaeshet. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adatai szerint idén 1798 megerősített kanyarós esetet regisztráltak az USA-ban, ami a legmagasabb szám azóta, hogy az ország 2000-ben elérte a felszámolási státuszt.
"A kanyaró továbbra is a világ legfertőzőbb vírusa" - mondta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. Bár létezik rendkívül hatékony és olcsó vakcina, a betegség "kihasználja az átoltottság hiányosságait". Globálisan több mint 30 millió gyermek nem részesült megfelelő védelemben a kanyaró ellen 2024-ben.
Vannak azonban sikerek is. A Zöld-foki Köztársaság, a Seychelle-szigetek és Mauritius idén az első országok lettek az afrikai régióban, amelyek elérték a kanyaró felszámolását. Huszonegy csendes-óceáni szigetország szintén felszámolta a kanyarót és a rubeolát az idén.
Diana Chang Blanc, a WHO Alapvető Immunizációs Programjának vezetője szerint "mérhető előrelépést értünk el a kanyaró felszámolása felé", de a haladás "még mindig túl lassú. Az esetek és halálesetek száma továbbra is elfogadhatatlanul magas." Minden kanyaró miatti haláleset megelőzhető lenne az olcsó vakcinával.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2024-ben globálisan a gyermekek mindössze 84%-a kapta meg az első, és 76%-a a második kanyaró elleni oltást. A második dózis különösen fontos, mivel "95%-ra növeli a vakcina hatékonyságát, és a legtöbb egyén számára hosszan tartó immunitást biztosít".
A haladás nem a várt ütemben történik, részben az alacsonyabb globális immunizációs arányok és a Covid-19 járvány óta tapasztalható visszaesés miatt. Kihívást jelent, hogy a pandémia alatt elmaradt oltásokat pótolják a gyermekek.
A kanyaró "tűzjelzőként működik az immunizációs programok számára" - mondta Dr. Kate O'Brien, a WHO Immunizációs Osztályának igazgatója. Amikor a betegség újra felbukkan, "figyelmeztet, hogy hiányosságok vannak az átoltottságban" és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben.
A Covid-19 járvány világszerte megzavarta az immunizációs programokat, és a kanyaró elleni átoltottság még mindig kissé elmarad a járvány előtti szinttől. A WHO szerint a dezinformáció és a félretájékoztatás jelentős tényezők az oltási arányok lassulásában, de a hozzáférés hiánya továbbra is a legjelentősebb probléma.
A jelentés szerint a Globális Kanyaró és Rubeola Laboratóriumi Hálózatot és az országos immunizációs programokat érintő jelentős finanszírozási csökkentések "várhatóan tovább szélesítik az immunitási hiányosságokat és további járványokat okoznak a következő évben". "A fenntartható hazai finanszírozás és új partnerek biztosítása most kritikus kihívás a kanyarómentes világ felé való előrelépésben" - áll a jelentésben.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.