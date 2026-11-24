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Érkezik a havazás, riadót fújt a Magyar Közút: itt hullhat a legtöbb hó szerdán, készenlétben a munkagépek
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2026-2027-es téli szezon kezdetére összesen 813 munkagépet állított hadrendbe, emellett több mint 3300, téli feladatokra beosztott munkatárs, 122 ezer tonna útszórósó és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre az utak megelőző sózásához és síkosságmentesítéséhez.
November 25-én, szerdán estétől a meteorológiai előrejelzések szerint szombat reggelig a havazással érintett területeken átlagosan 5 centiméter, a nyugati országhatár közelében, valamint Salgótarján térségében akár 10 centimétert meghaladó hó is hullhat.
A Magyar Közút november 10. óta téli üzemeltetési munkarendben, 12 órás váltott műszakokban látja el feladatait. A munkagépek és síkosságmentesítő anyagok hadrendbe állításán kívül a hófúvások elleni megelőző védekezésként országszerte több száz kilométernyi útszakasz mentén már korábban kihelyezték hófogórácsokat és hálókat.
A társaság a kezelésében lévő 31 ezer kilométernyi állami közúthálózaton (a településeken belüli, mintegy 180 ezer kilométernyi utat az önkormányzatok kezelik) a munkagépek előre meghatározott útvonalakon haladnak, elsőként a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékutakon dolgoznak. Egy-egy fordulókör az időjárási és terepviszonyoktól függően akár 2–4 órát is igénybe vehet. Tartós havazás esetén a szakemberek ezeket a köröket folyamatosan ismétlik.
A közútkezelő 610 kilométer olyan kerékpárúton is végez téli tisztántartást és síkosságmentesítést, amelyek elsősorban a hivatásforgalmat szolgálják. Ehhez 29 kisebb méretű, kifejezetten kerékpárutak kezelésére alkalmas gépet is használnak.
A szakemberek szükség esetén már a csapadék megérkezése előtt elkezdik a megelőző sózást, hogy mérsékeljék a síkosság kialakulásának veszélyét. Ha a hóréteg meghaladja az 5 centimétert, hóekézésre is sor kerül, addig sózással akadályozzák meg, hogy a járművek által letaposott hó a burkolatra fagyjon.
A közútkezelő a munkálatok során a HungaroMet előrejelzései mellett saját, 294 mérőállomásból álló útmeteorológiai hálózatának adataira is támaszkodik. A berendezések az időjárási adatokon túl a talaj hőmérsékletét, valamint az útburkolat hőmérsékletét és sótartalmát is mérik, amelyek alapján megtervezhető a szükséges beavatkozás.
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Intenzív havazás vagy ónos eső esetén a folyamatos munkavégzés ellenére is kialakulhatnak nehezebben járható, havas, latyakos vagy csúszós útszakaszok. A munkagépek a teljes úthálózaton nem tudnak egyszerre jelen lenni, ezért a biztonságos közlekedéshez a járművezetők körültekintő magatartása és együttműködése is elengedhetetlen.
A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy kizárólag téli gumiabronccsal felszerelt járművel induljanak útnak, sebességüket az aktuális út- és látási viszonyokhoz igazítsák, tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot, és számoljanak hosszabb menetidővel. Kerüljék a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat, a hóeltakarítást és síkosságmentesítést végző gépek közelében pedig fokozott óvatossággal közlekedjenek.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
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