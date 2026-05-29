Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte
Hiába marad el egyelőre a tartós kánikula, a hétvégi napsütésben így is percek alatt veszélyesen felforrósodhatnak a parkoló autók. Egy friss vizsgálat szerint már fél óra alatt 50 Celsius-fok fölé emelkedhet az utastér hőmérséklete, ezért még mérsékeltebb melegben sem szabad gyereket vagy állatot a járműben hagyni. A teszt azt is megmutatta, mely napvédő megoldások segíthetnek a legjobban csökkenteni a hőséget az autóban.
Bár az előttünk álló napokban még nem érkezik meg a tartós nyári kánikula, a hétvégi időjárás már így is komoly próbatételt jelenthet a parkoló autók számára. Pénteken országszerte sok napsütés várható, a hőmérséklet 22 és 27 Celsius-fok között alakulhat, szombaton és vasárnap pedig több helyen már a 30 Celsius-fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet. Ilyen körülmények között pedig egy napon hagyott autó utastere meglepően gyorsan felhevülhet: akár fél óra is elég ahhoz, hogy veszélyesen magas hőmérséklet alakuljon ki az utastérben.
Még a mérsékeltebbnek tűnő, 25-30 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett sem szabad gyereket vagy háziállatot az autóban hagyni, még néhány percre sem. A jármű utastere ugyanis rendkívül gyorsan felmelegszik, különösen akkor, ha közvetlen napsütés éri.
A lehúzott ablak vagy az árnyékosnak tűnő parkolóhely sem jelent valódi védelmet, mert a hőmérséklet percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet.
A gyermekek és az állatok szervezete ráadásul jóval érzékenyebben reagál a hőségre, mint a felnőtteké. A túlmelegedés gyorsan kiszáradáshoz, keringési problémákhoz, súlyos esetben akár hőgutához is vezethet. Az autóban uralkodó forróság sokszor kívülről nem is érzékelhető, ezért a szakemberek egyértelmű ajánlása szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha
senkit nem hagyunk a lezárt járműben, még rövid időre sem.
Így válik semmi perc alatt kemencévé az autó
Az álló autók utastere a nyári napsütésben rendkívül gyorsan felmelegszik, és a hőmérséklet extrém szinteket is elérhet. Az ADAC szakértői vizsgálata szerint nem ritka, hogy a parkoló járművek belső hőmérséklete 60 Celsius-fok közelébe emelkedik. Egy tesztben azt is megvizsgálták, mely napvédő megoldások képesek érdemben csökkenteni ezt a hatást.
A kutatás során hét, különböző módon felszerelt autót állítottak ki tűző napra, majd mérték az utastér felmelegedését a déli órákban. A referenciajármű minden védelem nélkül 53 Celsius-fokig hevült fel. Ez jól mutatja, milyen gyorsan válik elviselhetetlenné a hőség egy zárt utastérben.
A legjobb eredményt a teljes körű takarást biztosító úgynevezett „félgarázs” érte el. Ennél a megoldásnál az autó teljes karosszériáját árnyék fedi, így a hőterhelés minden irányból csökken. A mérések szerint így az utastér hőmérséklete 43 Celsius-fokon maradt, ami mintegy 10 fokos különbséget jelent a védelem nélküli állapothoz képest.
Szintén hatékony megoldásnak bizonyult a szélvédő külső oldalára helyezett fényvisszaverő napvédő fólia. Ez a napsugarak jelentős részét még azelőtt visszaveri, hogy azok felmelegítenék az üléseket és a műszerfalat. Ennek hatására az utastér hőmérséklete 45 Celsius-fok körül alakult, vagyis körülbelül 8 fokkal maradt alacsonyabb a referenciaértéknél.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A belső térben elhelyezhető napvédő árnyékolók már jóval szerényebb eredményt mutattak. Ezeknél a hőmérséklet 49 Celsius-fokra csökkent, ami mindössze 4 fokos különbség. A műszerfalra terített fehér textil hasonlóan mérsékelt hatást mutatott, 50 Celsius-fokos eredménnyel. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a belső árnyékolók hatékonysága erősen függ a pontos illeszkedéstől.
A gyárilag sötétített üvegezés inkább a belső felületek hőterhelését csökkenti, mintsem a levegő hőmérsékletét. A mérések szerint az utastérben mindössze 2 Celsius-fokos különbség mutatkozott, ugyanakkor a hátsó ülések felülete jelentősen hűvösebb maradt: 57 Celsius-fok helyett 48 Celsius-fokon tetőzött a hőmérséklet. Ez különösen fontos lehet gyermekek és hosszabb utazások esetén.
A vizsgálatok megerősítették, hogy az autó nagyon rövid idő alatt is veszélyesen felforrósodhat. Már 30 perc után elérheti az utastér az 50 Celsius-fokot, nagyjából egy óra elteltével pedig a hőmérséklet tetőzik, és 90 perc után akár 60 Celsius-fok közelébe is emelkedhet. A legnagyobb veszélyt azonban nem is a levegő, hanem a belső felületek jelentik: a műszerfal és a kormány akár 70 Celsius-fok fölé is hevülhet, ami égési sérülés kockázatával jár.
A vizsgálat külön kitért arra is, hogy a jármű színe számottevően befolyásolja a felmelegedést. A fekete autó felülete akár 65 Celsius-fokig is hevülhet, míg a fehér mindössze 44 Celsius-fokig. Ez az utastérben is érzékelhető különbséget eredményez: a sötét autóban mért 53 Celsius-fokhoz képest a világos járműben 48 Celsius-fok körüli értéket mértek.
A különbség oka, hogy a sötét felületek több napsugárzást nyelnek el, így több energiát alakítanak hővé. Ez a többlet hő elsősorban a belső tér sötét felületein halmozódik fel, amelyek így gyorsítják a teljes utastér felmelegedését.
Összességében a németek vizsgálata szerint a különböző napvédő eszközök és az üvegsötétítés mind hozzájárulnak az utastér hőmérsékletének csökkentéséhez, eltérő hatékonysággal. Ezek nemcsak a hőérzetet javítják, hanem jelentősen megkönnyítik az indulást is, mivel a klímaberendezés gyorsabban képes kellemes hőmérsékletre hűteni a járművet.
