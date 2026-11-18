Több mint 660 millió forintos beruházással 5,3 kilométeres kerékpárút épült Lenti és Hernyék között - tájékoztatta a Zala Megyei Önkormányzat az MTI-t.

A Zala két keréken elnevezésű projekt részeként a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, Lenti és Hernyék önkormányzatának együttműködésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből nyert el támogatást a két települést összekötő kerékpárút megépítésére. A pályázat teljes támogatási összege 666 millió forint volt. A beruházás 485 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg, 90 millió forintból pedig útfenntartó gépeket vásároltak és kerékpáros pihenőhelyet is kialakítottak.

A kerékpárút megépítése segíti a munkahelyek megközelítését, a közszolgáltatások elérését, és a közösségi közlekedés könnyebb elérhetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit a települések környezetében. Mindez hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez és az élhetőbb települési környezet kialakításához - olvasható a közleményben.

Az új kerékpárút 5325 méter hosszú, két szakaszból áll. Az első egy 365 méter hosszú, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, a második szakaszon pedig 4960 méter hosszan, a 75-ös főút mellett egy- vagy kétirányú kerékpárutat építettek.