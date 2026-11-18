Alig két héttel a november 30-i határidő lejárta előtt még több mint 22 ezer plug-in hibrid és hatótávnövelt elektromos jármű zöld rendszáma vár cserére.
Ne lepődj meg! Önvezető autók tűnnek fel Debrecen utcáin: ez nem vicc, és nem is egy sci-fi forgatása
Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában - közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI-vel.
Közleményükben azt írták, a tesztelésben részt vevő elektromos hajtású, zöld matricákkal ellátott személygépkocsik úgynevezett SAE Level 4-es (magas automatizálású) önvezető technológiával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy meghatározott működési körülmények között emberi beavatkozás nélkül is képesek a vezetési feladatok önálló ellátására a gyorsítástól és fékezéstől a kormányzáson át a különböző közlekedési helyzetek kezeléséig.
A program célja, hogy az önvezető technológia különböző forgalmi helyzetekben és időjárási körülmények között is bizonyítsa megbízhatóságát. Ehhez több ezer kilométernyi tesztelésre, valamint átfogó műszaki, közlekedésbiztonsági és jogszabályi vizsgálatokra van szükség - ismertették. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a közlekedőknek nincs okuk aggodalomra, a járművekben ugyanis egy-egy speciálisan képzett, úgynevezett biztonsági vezető ül, aki folyamatosan ellenőrzi az önvezető rendszer működését.
Ha a forgalmi helyzet vagy bármilyen rendellenesség indokolja, a sofőr azonnal beavatkozhat és átveheti az irányítást. A két tesztautó látványos, egyedi dekorációt kapott, így a közlekedők könnyen felismerhetik azokat Debrecen utcáin - jelezték.
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