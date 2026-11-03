Naponta közel 900 autóst kapnak gyorshajtáson Budapesten: brutális összeget fizettek be a szabályszegők

A fővárosban működő 71 sebességmérő az év első hat hónapjában több mint 157 ezer gyorshajtást rögzített, amelyek után a rendőrség mintegy 7,2 milliárd forint bírságot szabott ki. Az idei adatok a magas esetszám ellenére is javuló tendenciát mutatnak a tavalyi statisztikákhoz képest, írta meg a vezess.hu.

Jelenleg összesen 71 traffipax – 38 fix telepítésű és 33 mobil eszköz – figyeli a forgalmat Budapesten. Ezek a műszerek az év első felében 157 105 esetben mértek sebességtúllépést, ami naponta átlagosan 868 szabályszegést jelent. A vétségekért a hatóságok összesen 7 216 366 000 forintnyi büntetést szabtak ki.

A statisztikák mindenesetre kedvezőbb képet festenek a tavalyi helyzetnél. 2025-ben ugyanis egész évben 349 126 gyorshajtást regisztráltak 18,4 milliárd forintos teljes bírságösszeggel, így az idei féléves számok időarányosan elmaradnak az előző évi adatoktól. Két évvel ezelőtt, 2024-ben viszont még mérsékeltebbek voltak az értékek, akkor éves szinten 224 481 szabálytalanságból 11,8 milliárd forint bírság gyűlt össze.

Eközben az autópályákon is folyamatos az ellenőrzés. Az M1-es sztrádán a múlt hónap elején üzembe helyezett, úgynevezett mosolygós traffipaxok már a működésük első heteiben jelentős számú gyorshajtót szűrtek ki. Október végéig 8859 esetben kellett közigazgatási bírságot kiszabni az ott közlekedőkre, ami alig egy hónap leforgása alatt több mint 488 millió forintnyi büntetést eredményezett.