Új korhatárok, a gyorsabb kétkerekűekhez jogosítvány, valamint szigorúbb sisakviselési és alkoholfogyasztási szabályok: jelentősen átalakulhat az elektromos rollerek hazai szabályozása. A változás egyre több közlekedőt érint: azegyik biztosító kutatása szerint az e-roller a fiatalok körében a legnépszerűbb. Az elektromos rollert használó válaszadók 21 százaléka saját bevallása szerint alkoholfogyasztás után is közlekedett már az eszközzel. A vállalathoz beérkező legtöbb bejelentés járművekben keletkezett kárról szól, a ritkább személyi sérüléses ügyekben akár több tízmillió forintos igény is felmerülhet.

Új szakaszba lépett az elektromos rollerek szabályozása: a kormány október végén közzétett KRESZ-módosítási tervezete külön kategóriába sorolná a motoros rollereket, használatukat pedig életkorhoz, sebességhez és bizonyos esetekben jogosítványhoz kötné. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes rollereket 14 éves kortól, a gyorsabbakat pedig 16 éves kortól, legalább AM kategóriás jogosítvánnyal lehetne használni.

A tervezet a fejvédő viselésére és az alkoholfogyasztásra is kitér: általános tilalom vonatkozna az alkoholos befolyásoltság alatti rollerezésre, ahogyan egyébként az utasszállításra is. A társadalmi egyeztetés november elején lezárult, a javasolt rendelkezések azonban még nem léptek hatályba.

Az Allianz Hungária Zrt korábbi kutatási eredményei és kárrendezési adatai több olyan közlekedési szokásra és kockázatra is rávilágítanak, amelyeket a készülő szabályozás érint. A biztosító 2025-ös felmérése* szerint a 18-69 éves magyar internetezők 8 százaléka használ elektromos rollert, a balesetekkel kapcsolatos tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az esetenként kisebbnek tűnő károk mellett súlyos személyi sérülések és jelentős anyagi következmények is előfordulhatnak.

A fiatalok körében különösen népszerű az e-roller

Az elektromos rollerek néhány év alatt a városi közlekedés megszokott szereplőivé váltak, a fiatalok és a budapestiek körében pedig az átlagosnál is népszerűbb ez a közlekedési forma. Az Allianz kutatása szerint a rollert használó válaszadók 43 százaléka a 18-29 éves korosztályba tartozott. Bár a felmérés a 18 év alattiakat nem vizsgálta, az adat jól érzékelteti, hogy ez a közlekedési forma a fiatalok körében különösen népszerű.

A fiatalok kiemelt érintettségét a baleseti adatok is alátámasztják. Az Országos Mentőszolgálat 2026. január 1. és május 22. között 449 gyermek és 745 felnőtt sérültet regisztrált elektromos rolleres balesetek következtében. Az előző év azonos időszakában 257 gyermek és 603 felnőtt sérült meg ilyen balesetben. Ezért is fontos eleme a KRESZ-módosítási tervezetnek, hogy az elektromos rollerek használatát a jármű teljesítményétől függően korhatárokhoz kötné.

A rolleresek több mint kétharmada nem visel fejvédőt

A készülő szabályozás a bukósisak használatát is új keretek közé helyezné. A kisebb teljesítményű rollereknél 18 éves kor alatt tennék kötelezővé a fejvédőt, a gyorsabb, jogosítványhoz kötött eszközöknél pedig életkortól függetlenül előírnák a motorkerékpáros bukósisak viselését.

Ennek fontosságára az Allianz felmérése is rávilágít: az elektromos rolleres válaszadók 69 százaléka nem visel sisakot, miközben egy esetleges elesés vagy ütközés során a használó jóval védtelenebb, mint egy személyautó utasa. A tervezet az alkoholos befolyásoltság alatti rollerezést is tiltaná, ami szintén indokolt lehet, hiszen a kutatás szerint az elektromos rollert használók 21 százaléka saját bevallása szerint alkoholfogyasztás után is közlekedett már az eszközzel.

Ritka a személyi sérülés, de súlyosak lehetnek a következményei

Az Allianz Hungáriához bejelentett és vizsgált rolleres káresetek túlnyomó többségében, mintegy 95 százalékában járművekben keletkezett kár. Az egyes ügyekben a kárösszeg néhány tízezer forinttól több millió forintig terjedhetett.

A személyi sérüléssel járó esetek aránya ebben a vizsgált körben jóval alacsonyabb volt, következményeik azonban lényegesen súlyosabbak lehetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rolleres károknál sokszor viszonylag kisebb anyagi kárral találkozunk, de a kárrendezés szempontjából egészen más súlya van egy személyi sérüléssel járó esetnek. Ilyenkor a felelősség tisztázása mellett a sérülés hosszabb távú következményeivel is foglalkoznunk kell. Egy-egy komolyabb sérülés jelentős, akár több tízmillió forintos anyagi következményekkel is járhat, különösen akkor, ha a sérült hosszabb ideig munkaképtelenné válik, tartós egészségkárosodást szenved vagy folyamatos segítségre szorul

– fogalmazott Borbély Krisztián, az Allianz Hungária kárrendezési igazgatóságának vezetője, aki szerint a megfelelő biztosítási védelem megléte ebben a kategóriában is elengedhetetlen része a biztonságos közlekedésnek.

A rollerek egy részére már jelenleg is kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni. A 2024 júliusa óta érvényes szabályok szerint ez azokra az eszközökre vonatkozik, amelyek tervezési sebessége meghaladja a 25 kilométer/órát, vagy saját tömegük nagyobb 25 kilogrammnál, és legalább 14 kilométer/órás sebességre képesek. A biztosítási kötelezettség feltételei nem azonosak a készülő KRESZ-tervezet járműkategóriáival.

A bérelt eszközökre külön rendelkezések vonatkoznának

A KRESZ-tervezet külön foglalkozik a bérelhető elektromos rollerekkel, amelyek legnagyobb megengedett sebességét 20 kilométer/órában határozná meg.

A biztosítókhoz befutó károk között is hangsúlyosan jelennek meg a bérelt eszközök. Az Allianz Hungáriához tízből csaknem kilenc esetben (89%) bérelt e-roller a bejelentett és a biztosító által vizsgált rolleres káresetek okozója, és minden ötödik vizsgált ügyben a károkozó személye ismeretlen maradt.

Az elektromos rollerek használata persze a készülő új KRESZ-től sem lesz veszélytelenebb. Azonban az egyértelmű szabályok, a körültekintő közlekedés és a megfelelő biztosítás együtt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek kényelmes közlekedési eszközök maradjanak anélkül, hogy indokolatlan kockázatot jelentenének használóiknak vagy másoknak.