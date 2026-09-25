A felújítás során megőrzik a híd jelenlegi megjelenésbeli karakterét.
Elárulta Vitézy Dávid, miért van lezárva az M1-es autópálya Budapest és Győr között valójában: nagyot kaszáltak Mészárosék a dühítő koncesszión
A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, amelynek révén verseny nélkül kaphatott újabb megbízásokat a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság. Az összefüggésekre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hívta fel a figyelmet Facebook-videójában.
A Budapesttől Győrig tartó autópálya-szakasz szinte teljes lezárása és az ebből fakadó mindennapos közlekedési nehézségek hátterében egy átgondolt szerződésmódosítás áll. A dokumentumok áttekintése során kiderült, hogy a döntéshozók közlekedésszervezési és közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva adták oda verseny nélkül a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztőnek (MKIF) az M1-es autópálya Bicske és az M0-s csomópont közötti szakaszának kivitelezését.
A hivatalos érvelés szerint a teljes útszakasz egyidejű és egy kézben történő megvalósítása biztonságosabb, mintha több üzemeltető dolgozna rajta, vagy eltérő ütemezésben zajlanának a munkálatok. Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy egyszerre zárták le az autópálya egyik oldalát mintegy 80 kilométeres hosszon.
Most állt össze a kép, hogy ezzel indokolták a teljes autópálya-szakasz verseny nélküli átadását, miszerint így egyszerre tudják lezárni a teljes hosszon, ami a hivatalos érvelés szerint közlekedésszervezési és közlekedésbiztonsági szempontból optimális
– mutatott rá Vitézy Dávid a helyzet visszásságára.
A valóságban ez a megoldás komoly terhet ró az autósokra. Korábban a magyar állam felmentette a koncessziós céget azon kötelezettsége alól, amely tiltotta az ilyen rendkívül hosszú, egybefüggő korlátozásokat – a szabályok szerint ugyanis még a most lezárt szakasz felét sem szabadna egyszerre lezárni Magyarországon.
A szerződés pénzügyi részletei is komoly ellentmondásokat tartalmaznak. Bár a megállapodás szövege szerint az elmaradó állami projektek miatt nem növekedhetne a szerződéses ellenérték, a dokumentum későbbi pontjai ezt nyíltan cáfolják.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szerződésmódosítás szerint az elmaradó állami beruházások nem növelik az ellenértéket, ám néhány mondattal később már azt állapítják meg, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 százalékát
– tette hozzá a miniszter.
Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Veszélyben a magyarok egyik kedvenc autómárkája? Olyan krízis érte el a gyártót, amire kevesen számítottak
Bár a Volkswagen nemrég bejelentett profit warningja egyelőre nem rontja a német autógyártó adósminősítését, a cég pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült.
Kilenc a 16 vizsgált téli abroncs közül olyan gyengén szerepelt az ADAC tesztjén, hogy a szakemberek nem ajánlják őket megvételre.
Augusztusban 79 100 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Százezreket spórolhat, aki ilyen autót venne: elképesztő, mi történik a magyar piac slágertermékeivel
Átrendeződött a legkeresettebb használt SUV-k toplistája az egyik használtautós portál 2026. január és augusztus közötti adatai szerint.
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
Újabb drágulással szembesülnek az autósok és ügyintézők: szeptember 12-től többet kell fizetni több belügyminisztériumi szolgáltatásért is.
A kiskereskedelmi és importbeszerzési árrések eltűnése miatt a hazai töltőállomásokon sokkal gyorsabban megjelenhetnek a külföldi drágulások.
Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.
Rém hiteles csalás terjed, autópálya-bírsággal riogatnak a bűnözők: nehogy bedőlj, lenullázzák a bankszámlád
A csalók hamis e-mailekben azt állítják, hogy az autósok érvényes matrica nélkül használták az autópályákat.
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.
Rengeteg magyar autós nem tudja, mi a biztonságos követési távolság: akár néhány centiméteren is múlhat a tragédia az utakon
Egy hirtelen fékezés, irányváltás vagy figyelmetlen pillanat esetén ez a néhány plusz méter jelentheti a különbséget egy veszélyes helyzet és egy elkerült baleset között.
Nincs mese, döntött a patinás autógyár: brutális leépítésbe kezdenek, rengetegen maradnak munka nélkül
Ezzel a drasztikus lépéssel a márka nagyjából 700 millió eurós költségtúllépését kívánják rendezni.
Az ezer főnél is több résztvevővel készült kutatásban olyan autósokat kérdeztek meg, akik rendszeresen használják elektromos járművüket.
Robbantotta a bombát a kínai autógyártó: brutál olcsón érkezik a Leapmotor B03X, de van egy komoly bökkenő
A Leapmotor legújabb modellje, a B03X crossover az európai piacon próbál megvetni a lábát a kisméretű elektromos SUV-k egyre sűrűbb mezőnyében.
Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet – itt van minden fontos kérdés és válasz a témában
A jogosultság megállapítása automatikusan, a NAV adatbázisa alapján történik.
Véget ér a nyári forgalmi rend a pesti alsó rakparton: hétfőtől munkanapokon ismét visszaadják a területet az autóforgalomnak.
Az új adatokból kiderül, hogy melyek a legnépszerűbb használtautók, és az is, mekkora az átlagéletkoruk - benzines és hibrid szcénában egyaránt.
Miközben a tartósan magas árakat az európai finomítói kapacitáshiány és a geopolitikai feszültségek hajtják, ellátási válságtól sem az üzemanyagok, sem a földgáz esetében nem kell...
Itt az első fecske, kedvelt európai autómárka tűnhet el a kínaiak miatt: már meghozták a fájdalmas döntést?
A Volkswagen-csoport átszervezése során egyre valószínűbbé válik a Seat márka kivezetése
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.