A Csendes-óceán felett kialakult, történelmi léptékű El Niño-jelenség határozza meg a 2026/2027-es tél időjárását. Ennek hatására Európa, így Kelet-Közép-Európa nagy részén is a sokéves átlagnál jóval kevesebb havazásra kell számítani, míg az Egyesült Államokban a vártnál több hó eshet - írta a Portfolio.

A meteorológiai modellek és a legfrissebb elemzések alapján az idei téli szezont egy rendkívül erős El Niño alakítja. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) adatai szerint a Csendes-óceán keleti medencéjében a tengerfelszín hőmérséklete helyenként több mint 7 Celsius-fokkal haladja meg a sokéves átlagot, ami az elmúlt hetven év legintenzívebb ilyen jelensége lehet. Ez a globális légköri helyzet Európában többnyire enyhe, óceáni légáramlást és déli anticiklonális hatást eredményez. Emiatt a magasabb hegyvidékeket, valamint az északi és északkeleti tájakat leszámítva a hőmérséklet tartósan túl magas marad ahhoz, hogy vastag hótakaró alakuljon ki.

A decembertől februárig tartó időszakra vonatkozó előrejelzések megerősítik, hogy a kontinens túlnyomó részén – beleértve a nyugati, középső és déli régiókat – a megszokottnál gyengébb lesz a hószezon. Kifejezetten kevés hóra van kilátás Kelet-Közép-Európában, az Egyesült Királyságban, valamint Skandinávia nyugati partvidékén.

A leghavasabb hónapnak a január ígérkezik, de a pozitív anomália ekkor is csak a távoli északkeleti vidékekre és az Alpok egy részére korlátozódik. Bár a szezonális hómennyiség várhatóan az átlag alatt marad, ez természetesen nem jelenti a havazás teljes hiányát, hiszen időszakos hótakaró az érintett régiókban is kialakulhat a tél folyamán, csupán a megszokottnál jóval ritkábban és vékonyabb rétegben.

Mivel már csak szűk egy hónap van hátra az ünnepekig, megjelentek az első becslések a december 20. és 26. közötti karácsonyi időszakra vonatkozóan is. A hosszabb távú modellek alapján a skandináv térségben, Kelet-Európában és az Alpokban a legnagyobb az esélye legalább néhány centiméteres friss hónak. Közép-Európában a fehér karácsony valószínűsége jelenleg 40–60 százalék körüli, míg a déli és nyugati tájakon 10 százalék alatti. A legfrissebb adatok összességében a sokéves átlagnál hómentesebb ünnepi hetet valószínűsítenek Európa nagy részén, ám az időjárási folyamatok részletei a következő hetekben még pontosodnak.