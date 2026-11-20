Új, kiszámíthatóbb beruházási stratégiát alkalmaz a BKK a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésében, elkerülve a korábbi gigaprojektek okozta forráselvonásokat. A fókuszban jelenleg a 3-as metró és a kisföldalatti meghosszabbítása, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépítése, valamint a Rákóczi–Thököly-tengely tanulmányterve áll - közölte az Infostart.

Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az uniós forrásokat a fenntartható közlekedés és az élhetőbb városi terek kialakítására fordítják. A fővárosi hálózat fejlesztése során most azokra a térségekre összpontosítanak, amelyek új fejlődési pályára álltak, vagy ahol eddig lemaradás volt tapasztalható.

Stratégiájuk alapja a korábbi gyakorlattal való szakítás. Amikor a 4-es metró épült, a hatalmas beruházás minden erőforrást elszívott, így a város többi részén jelentős elmaradás keletkezett. A BKK most egy folyamatos, kisebb léptékű – például egyszerre csak egy-két megállós metróhosszabbítást magában foglaló – fejlesztési ütemet tart kívánatosnak. Ez a belső erőforrásokból is fenntartható modell megakadályozza a szakemberek külföldre vándorlását, a beszállítók számára pedig kiszámíthatóbb, kedvezőbb árú munkavégzést tesz lehetővé.

A konkrét projektek között kiemelt szerepet kap a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépítése, amely átszállásmentes kapcsolatot teremt majd a XIII. és a XI. kerület leggyorsabban fejlődő részei, valamint a belváros között.

Évtizedes hiányosságot pótolnak a 3-as metró északi, kétmegállós meghosszabbításával is, amely a Rákospalota-Újpest vasútállomásig ér majd. Az új szakaszt a tervek szerint nem fúrópajzzsal, hanem kéregvasúti, azaz felülről nyitott módszerrel építik meg.

Ezzel párhuzamosan már kiírták a kisföldalatti Rákosrendezőig tartó meghosszabbításának tervezési közbeszerzését, a Rákóczi–Thököly-tengelyre vonatkozóan pedig elkészült egy átfogó tanulmányterv. A cél az, hogy a különböző projektek tervezési és kivitelezési fázisai folyamatosan kövessék egymást, túlterheltség nélkül biztosítva Budapest közlekedésének állandó fejlődését.