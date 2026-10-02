Óriási razzia indul a magyar utakon: egyetlen rossz mozdulatért is repülhet a gigabírság

Október 5. és 11. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra és más, a sofőr figyelmét elvonó tevékenységekre koncentrálva. Az egyhetes akció egy egész Európára kiterjedő ellenőrzéssorozat része. A rendőrök nemcsak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem például az üzenetírást, a közösségi oldalak böngészését, valamint más elektronikai eszközök vezetés közbeni használatát is.

A vezetés közbeni mobiltelefon-használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5. és 11. között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL Operation Group) kezdeményezéséhez.

A Figyelj az útra! (Focus on the road) elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot - fűzték hozzá.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz - írta közleményében az ORFK.