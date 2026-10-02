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Autó

Óriási razzia indul a magyar utakon: egyetlen rossz mozdulatért is repülhet a gigabírság

MTI
2026. október 2. 15:52

Október 5. és 11. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra és más, a sofőr figyelmét elvonó tevékenységekre koncentrálva. Az egyhetes akció egy egész Európára kiterjedő ellenőrzéssorozat része. A rendőrök nemcsak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem például az üzenetírást, a közösségi oldalak böngészését, valamint más elektronikai eszközök vezetés közbeni használatát is.

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A vezetés közbeni mobiltelefon-használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5. és 11. között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL Operation Group) kezdeményezéséhez.

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A Figyelj az útra! (Focus on the road) elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

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Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot - fűzték hozzá.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz - írta közleményében az ORFK.
Címlapkép: Getty Images
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Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

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