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Nem várt helyszínekre kerülnek ki a traffipaxok, és már hétvégén indulnak a mérések
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Nem várt helyszínekre kerülnek ki a traffipaxok, és már hétvégén indulnak a mérések

Pénzcentrum
2026. június 26. 15:02

Már ezen a hétvégén megkezdi a vízi járművek sebességmérését a rendőrség a Tisza-tavon. A szigorításra azért van szükség, mert a horgászok, a természetjárók és a szabályokat gyakran figyelmen kívül hagyó jet-skizők között pattanásig feszült a helyzet a túlzott sebesség és a veszélyes hullámkeltés miatt.

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A konfliktusok rendezése érdekében a közelmúltban több egyeztetést is tartottak az érintettek bevonásával. Illés Gergely rendőr alezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője egy keddi fórumon elmondta, hogy a hatóság eddig a turizmus érdekeit szem előtt tartva sokszor csak figyelmeztette a szabályszegőket, hogy a látogatók ne a büntetésektől tartva szálljanak vízre. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a balesetek megelőzése és a kockázatok csökkentése érdekében határozottabb fellépésre van szükség.- írta az Infostart.

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A legfőbb problémát az okozza, hogy a Tisza-tavon nincs kijelölt vízisport-pálya, a jet-skik pedig kishajónak minősülnek, így szinte bárhová behajthatnak. A veszélyhelyzetek elsősorban nem önmagában a motoros közlekedésből, hanem a gyorshajtásból és az azzal járó, jelentős hullámkeltésből adódnak. Sokan például a csatornákban érvényes, óránkénti 10 kilométeres sebességkorlátozást sem tartják be. A rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy bűncselekményt követ el, és büntetőeljárásra számíthat az, aki a hullámzással másokat a vízbe borít. A sikeres felelősségre vonáshoz ugyanakkor a jármű lajstromszámára és a bejelentő tanúvallomására is szükség van.

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A szabálytalankodók visszaszorítása érdekében a rendőrség bevezeti a vízi sebességmérést. Az egyenruhások hajókról, a vízből és a partról is ellenőrzik majd a haladási tempót. A mérések a nyári szezon folyamán rendszeresek lesznek, a bemért gyorshajtókkal szemben pedig azonnali hatósági eljárás indul, ami a remények szerint kellő visszatartó erőt jelent majd a vízen közlekedők számára.
Címlapkép: Getty Images
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