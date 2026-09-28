Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel

Újabb kellemetlen meglepetés érheti az autóval utazó magyarokat Szlovéniában: szeptembertől több autópálya-szakaszon is bevezették az átlagsebesség mérését. A rendszer nem egyetlen ponton figyeli a járműveket, hanem az ellenőrzött útszakasz elején és végén is rögzíti az autókat, majd kiszámolja, milyen tempóval tették meg az utat. Aki pedig túl gyorsan hajt, akár 1200 eurós, vagyis több mint 430 ezer forintos bírságot is kockáztathat. Magyarországon is vizsgálják a rendszer bevezetését és a szankciók felülvizsgálatát.

Szlovénia kiemelten fontos tranzitország a magyar autósok számára, különösen az olasz tengerpartra tartó nyári utazások során. Aki Budapest felől Olaszországba indul, gyakran Szlovénián keresztül vezető útvonalat választ, így az új sebességellenőrzés a magyar nyaralókat is érintheti - hívta fel a figyelmet az ADAC.

A szlovén hatóságok 2026 szeptemberének elején több autópálya-szakaszon is elindították a Section Control rendszerű ellenőrzést. Az átlagsebességet jelenleg az alábbi szakaszokon figyelik:

A1: Logatec–Vrhnika, Ljubljana irányába;

A2: Ljubljana–Brod–Vodice, Kranj irányába;

A2: Grosuplje–Ivančna Gorica, Novo Mesto irányába.

A tervek szerint hamarosan egy negyedik szakaszon is megjelenik a rendszer: az A1-es autópályán a Podmilj–Ločica közötti részen.

Hiába fékezel le a traffipax előtt, nem segít

A Section Control lényege éppen az, hogy nem egyetlen pillanatnyi sebességet mér. Az ellenőrzött szakasz elején és végén rögzítik a járművet, a rendszer pedig a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámolja az átlagsebességet.

Ez azt jelenti, hogy önmagában az már nem segít, ha egy autós egy hagyományos sebességmérő előtt lelassít, majd utána ismét gyorsít. Ha ugyanis az adott szakaszt a megengedettnél nagyobb átlagsebességgel teljesíti, a rendszer ezt is kiszűrheti.

Nem minden szakasz működik azonban ugyanúgy. A Logatec–Vrhnika közötti rész zárt mérési szakasz, míg a Ljubljana–Brod–Vodice és a Grosuplje–Ivančna Gorica közötti szakaszok nyitottak, vagyis vannak rajtuk fel- és lehajtási lehetőségek.

A nyitott szakaszt idő előtt elhagyó, illetve arra csak a mérés megkezdése után felhajtó járműveket nem tudják ugyanígy mérni, mivel ilyenkor hiányzik a két szükséges időadat egyike.

430 ezres büntetés is lehet a vége

A szlovén autópályákon 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, de a gyorshajtásért már kisebb túllépés esetén is bírság járhat.

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A jelenlegi bírságtételek:

Sebességtúllépés legfeljebb 20 km/h - 40 euró (kb. 14600 forint)

20–30 km/h - 60 euró (kb. 22 ezer forint)

30–40 km/h - 120 euró (kb. 43 ezre forint)

40–50 km/h - 250 euró (kb. 91 ezer forint)

50–60 km/h - 400 euró (kb. 146 ezer forint)

60 km/h felett - 1200 euró (kb. 430 ezer forint)

Vagyis aki például a 130 km/h-s autópályán 150 km/h-s átlagsebességet produkál, az már 40 eurós bírságot kockáztat.

Magyarországon is bevezethetik a rendszert

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már többször is kijelentette: a kormány itthon is tervezi az átlagsebesség mérés bevezetését. Mint korábban elmondta, havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 kilométer per órát.

Ezért vizsgálják az átlagsebesség-mérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget - fogalmazott a miniszter.

A közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőív eredményeiből is kijött, hogy a lakosság támogatja a szigorítást: a kitöltők többsége szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt.

A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebesség-mérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.