Megmenekül a Volánbusz korábban leállított, 160 darabos új elővárosi autóbusz-beszerzése
Már élesek az új szupertraffipaxok az M1-esen: a bővítés alatt álló szakaszon is készülnek a drága fotók
Tíz új, modern sebességmérőt telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszára a munkaterületek és az ott dolgozók védelme érdekében. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Kezelő Zrt. (MKIF) és az Országos Rendőr-főkapitányság több mint egyéves egyeztetését követően felállított berendezések mikrohullámú radarral működnek.
Mivel áramellátásukat napelem és akkumulátor biztosítja, olyan útszakaszokon is gond nélkül bevethetők, ahol nincs kiépített elektromos hálózat.
A rendszer a VÉDA-hálózattal is kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a kamerák a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebesség és a követési távolság mérésére is alkalmasak. A járművezetők a beépített SMILE kijelzőkön keresztül azonnali vizuális visszajelzést kapnak a haladási tempójukról, a hivatalos méréseket és az üzemeltetést pedig a rendőrség felügyeli.
Az új traffipaxok kihelyezését az építkezés miatti megváltozott forgalmi rend indokolja. Az érintett szakaszokon a sávok szűkebbek, folyamatosak a terelések, a munkaterületeken pedig emberek dolgoznak, valamint ott tárolják a munkagépeket és az építőanyagokat is. Az MKIF éppen ezért nyomatékosan kéri a közlekedőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel vezessenek, és szigorúan tartsák be a sebességkorlátozásokat.
A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében a kabinet a gázolaj jövedéki adóját literenként 9,95 koronáról (0,4 euró) 8,011 koronára (0,3 euró) csökkentette.
A Stellantis autógyártó legalább egy hétre leállítja három franciaországi üzemét.
Robbantott a Tesla Európában: elképesztő roham indult a szalonokban, megállíthatatlan az e-autós őrület
Szeptemberben több európai piacon is jelentősen nőtt a Tesla személyautóinak forgalomba helyezése
Hónapok óta folynak a tárgyalások Franciaország és Németország között egy átfogó európai autóipari megállapodásról
A gazdaságkutató számításai szerint több mint 9390 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy legalább megfelelő állapotba hozzák a teljes úthálózatot.
Miközben ma megérkezik a dízelautósoknak járó támogatás első részlete, a használtautó-piacon már jó ideje látszik a dízelek iránti érdeklődés visszaesése.
A BMW új stratégiát mutatott be a befektetőknek, amellyel a helyi termelés bővítésével, költségcsökkentéssel és új modellek bevezetésével kívánja helyreállítani megcsappant jövedelmezőségét
Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot
A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Magyarországon is vizsgálják a rendszer bevezetését és a szankciók felülvizsgálatát.
Az autópark fiatalítását segítheti, hogy közben élénkül a személyikölcsön-piac
A tartósan magas gázolajárak miatt a magyar kormány mozgástere a minimálisra szűkült az üzemanyagpiacon.
A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben...
Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia
Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét.
Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között.
A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
A 11 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével kapcsolatban
Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Majdnem 3 millió autót hív vissza az Audi, a Volkswagen és a Ford: azonnal keress szervizt, ha ilyen kocsid van
Világszerte több mint 2,1 millió autót hív vissza az Audi és a Volkswagen, a Fordnál pedig majdnem 800 ezer autót érint egy új visszahívás.
Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 000 forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. Íme a legfontosabb tudnivalók.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank