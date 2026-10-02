Már élesek az új szupertraffipaxok az M1-esen: a bővítés alatt álló szakaszon is készülnek a drága fotók

Tíz új, modern sebességmérőt telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszára a munkaterületek és az ott dolgozók védelme érdekében. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Kezelő Zrt. (MKIF) és az Országos Rendőr-főkapitányság több mint egyéves egyeztetését követően felállított berendezések mikrohullámú radarral működnek.

Mivel áramellátásukat napelem és akkumulátor biztosítja, olyan útszakaszokon is gond nélkül bevethetők, ahol nincs kiépített elektromos hálózat.

A rendszer a VÉDA-hálózattal is kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a kamerák a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebesség és a követési távolság mérésére is alkalmasak. A járművezetők a beépített SMILE kijelzőkön keresztül azonnali vizuális visszajelzést kapnak a haladási tempójukról, a hivatalos méréseket és az üzemeltetést pedig a rendőrség felügyeli.

Az új traffipaxok kihelyezését az építkezés miatti megváltozott forgalmi rend indokolja. Az érintett szakaszokon a sávok szűkebbek, folyamatosak a terelések, a munkaterületeken pedig emberek dolgoznak, valamint ott tárolják a munkagépeket és az építőanyagokat is. Az MKIF éppen ezért nyomatékosan kéri a közlekedőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel vezessenek, és szigorúan tartsák be a sebességkorlátozásokat.