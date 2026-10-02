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Már élesek az új szupertraffipaxok az M1-esen: a bővítés alatt álló szakaszon is készülnek a drága fotók
Autó

Már élesek az új szupertraffipaxok az M1-esen: a bővítés alatt álló szakaszon is készülnek a drága fotók

Pénzcentrum
2026. október 2. 12:20

Tíz új, modern sebességmérőt telepítettek az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszára a munkaterületek és az ott dolgozók védelme érdekében. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi.

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A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Kezelő Zrt. (MKIF) és az Országos Rendőr-főkapitányság több mint egyéves egyeztetését követően felállított berendezések mikrohullámú radarral működnek.

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Mivel áramellátásukat napelem és akkumulátor biztosítja, olyan útszakaszokon is gond nélkül bevethetők, ahol nincs kiépített elektromos hálózat.

A rendszer a VÉDA-hálózattal is kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a kamerák a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebesség és a követési távolság mérésére is alkalmasak. A járművezetők a beépített SMILE kijelzőkön keresztül azonnali vizuális visszajelzést kapnak a haladási tempójukról, a hivatalos méréseket és az üzemeltetést pedig a rendőrség felügyeli.

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Az új traffipaxok kihelyezését az építkezés miatti megváltozott forgalmi rend indokolja. Az érintett szakaszokon a sávok szűkebbek, folyamatosak a terelések, a munkaterületeken pedig emberek dolgoznak, valamint ott tárolják a munkagépeket és az építőanyagokat is. Az MKIF éppen ezért nyomatékosan kéri a közlekedőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel vezessenek, és szigorúan tartsák be a sebességkorlátozásokat.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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