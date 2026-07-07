Nem várt szigorítás jön a magyar utakon: ennek a megszokott trükknek örökre befellegzett a sofőröknél

Jelentősen átalakulhatnak a közlekedési szabályok Magyarországon. A HVG beszámolója szerint a KRESZ átfogó megújítása a végső szakaszába ért, és a változások között szerepel az átlagsebesség-mérés bevezetése, valamint a gyorshajtás szigorúbb szankcionálása is.

A lap szerint a tervek alapján a jövőben nemcsak egy adott mérési pontnál rögzített sebesség alapján büntethetik a szabálytalankodókat, hanem két mérési pont között számított átlagsebesség alapján is. Az új rendszer célja, hogy visszaszorítsa azokat a sofőröket, akik csak a traffipaxok előtt lassítanak le.

A közlekedési szabályok felülvizsgálatáról Vitézy Dávid is beszélt, aki szerint a jelenlegi büntetési rendszer több ponton korszerűsítésre szorul. A HVG úgy tudja, a módosítások részeként a gyorshajtás szankciói is változhatnak, a részletszabályokról pedig hamarosan döntés születhet.

A lap emlékeztet arra is, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megerősítette, a KRESZ megújítása már a véglegesítés szakaszában jár, az új szabályokról és a bírságok módosításáról rövidesen megszülethetnek a végső döntések.