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Egy fiatal anya rögzíti a fiát az autósülésben.
Utazás

Nem várt szigorítás jön a magyar utakon: ennek a megszokott trükknek örökre befellegzett a sofőröknél

Pénzcentrum
2026. július 7. 20:29

Jelentősen átalakulhatnak a közlekedési szabályok Magyarországon. A HVG beszámolója szerint a KRESZ átfogó megújítása a végső szakaszába ért, és a változások között szerepel az átlagsebesség-mérés bevezetése, valamint a gyorshajtás szigorúbb szankcionálása is.

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A lap szerint a tervek alapján a jövőben nemcsak egy adott mérési pontnál rögzített sebesség alapján büntethetik a szabálytalankodókat, hanem két mérési pont között számított átlagsebesség alapján is. Az új rendszer célja, hogy visszaszorítsa azokat a sofőröket, akik csak a traffipaxok előtt lassítanak le.

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A közlekedési szabályok felülvizsgálatáról Vitézy Dávid is beszélt, aki szerint a jelenlegi büntetési rendszer több ponton korszerűsítésre szorul. A HVG úgy tudja, a módosítások részeként a gyorshajtás szankciói is változhatnak, a részletszabályokról pedig hamarosan döntés születhet.

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A lap emlékeztet arra is, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megerősítette, a KRESZ megújítása már a véglegesítés szakaszában jár, az új szabályokról és a bírságok módosításáról rövidesen megszülethetnek a végső döntések.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
9 perce
Aki halálos balesetet okozott attól örökre el kéne venni a jogosítványt (+ minimum 10 év fegyház), aki súlyos személyi sérülést okozott annak elég lenne a fele böri, de a jogsi ugyanúgy ugorjon végleg. Röhej hogy ez az ország attól tartja magát rendpártinak hogy üldözi a melegeket és a marihuána-fogyasztókat miközben a közúti családgyilkos pszichopaták nyugodtan száguldozhatnak, talán inkább az emberéleteket kéne védeniük a törvényeknek és a hatóságoknak nem pedig az elavult, szánalmas valláskárosult baromságokat.
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