A Financial Times értesülései szerint Reis volt a poszt első számú várományosa, a kinevezését azonban végül lefújták.
Nem várt csapás érte a BYD szegedi szupergyárát: súlyos milliókat bukhat a kínai óriás, örülhetnek a versenytársak
Az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással, csak 2026 második felében indulhat meg a termelés a BYD szegedi személyautógyárában. A csúszást engedélyezési és beszállítói problémák okozták, ami az uniós vámok miatt komoly anyagi terhet ró a kínai vállalatra, miközben értékes lépéselőnyhöz juttatta az európai versenytársakat - jelentette a Portfolio.
A vállalat első európai üzeme az eredeti tervek szerint már 2025 végén megkezdte volna a működést, a start azonban egészen 2026 végéig várat magára. A csúszás hátterében környezetvédelmi engedélyezési nehézségek, az európai berendezésgyártók szállítási késedelmei, valamint a helyi beszállítói hálózat kiépítése körüli akadályok állnak.
Az elhúzódó indulás komoly pénzügyi veszteséget jelent a BYD-nek, hiszen a helyi gyártósorok beindulásáig kénytelen a magas uniós vámokkal sújtott importból kiszolgálni az európai piacot. A késedelem különösen hátrányosan érinti a 20 ezer euró alatti szegmensbe szánt megfizethető elektromos kisautó, a Dolphin Mini piaci bevezetését. A szegedi beruházás akadozása így időt hagyott az európai gyártóknak pozícióik megerősítésére a kedvezőbb árfekvésű villanyautók egyre kiélezettebb piacán.
A munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. A hitel egyik legnépszerűbb felhasználási módja a gépjárművásárlás.
Belengette a budapesti dugódíjat Karácsony Gergely: a főpolgármester szerint ez kell ahhoz, hogy bevezessék
Október elejére teljesen kiürülhet Budapest kasszája, vészforgatókönyv pedig nincs, jelentette ki Karácsony Gergely.
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után
Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni.
Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
A kormány célzott pénzügyi támogatást adna a dízelautót használóknak, a segítség azonban nem a benzinkutakon jelenik majd meg.
Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében
Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.
Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében
A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el
A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.
Látványosan átalakult a hazai autópiac az elmúlt hónapokban: megindult az árverseny az új autóknál, egyre komolyabb tényezővé válnak az eddig kevésbé ismert márkák.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.
A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak.
A Volkswagen 50 ezer munkahelyet szüntet meg, miközben a járműválasztékát is felére csökkenti.
Ennek nem fognak örülni a magyar autósok: hiába lett kevesebb a kgfb-díj, máshol folyik ki a pénz a zsebükből
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos éves díja közel 3 százalékkal csökkent idén június végén az előző év azonos időszakával összevetve.
Augusztusban 12 980 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 30 százalékos bővülést jelent a tavaly augusztusi 9 974-es mennyiséghez képest.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Több mint 95 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot az év első nyolc hónapjában, miközben minden tizedik új autó kínai volt
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul