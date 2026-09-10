Nem várt csapás érte a BYD szegedi szupergyárát: súlyos milliókat bukhat a kínai óriás, örülhetnek a versenytársak

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Az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással, csak 2026 második felében indulhat meg a termelés a BYD szegedi személyautógyárában. A csúszást engedélyezési és beszállítói problémák okozták, ami az uniós vámok miatt komoly anyagi terhet ró a kínai vállalatra, miközben értékes lépéselőnyhöz juttatta az európai versenytársakat - jelentette a Portfolio.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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