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Sanghaj, Kína – 2023. július 9.: BYD autókereskedés. Kínai elektromos autógyár
Autó

Nem várt csapás érte a BYD szegedi szupergyárát: súlyos milliókat bukhat a kínai óriás, örülhetnek a versenytársak

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 16:32

Az eredetileg tervezetthez képest jelentős csúszással, csak 2026 második felében indulhat meg a termelés a BYD szegedi személyautógyárában. A csúszást engedélyezési és beszállítói problémák okozták, ami az uniós vámok miatt komoly anyagi terhet ró a kínai vállalatra, miközben értékes lépéselőnyhöz juttatta az európai versenytársakat - jelentette a Portfolio.

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A vállalat első európai üzeme az eredeti tervek szerint már 2025 végén megkezdte volna a működést, a start azonban egészen 2026 végéig várat magára. A csúszás hátterében környezetvédelmi engedélyezési nehézségek, az európai berendezésgyártók szállítási késedelmei, valamint a helyi beszállítói hálózat kiépítése körüli akadályok állnak.

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Az elhúzódó indulás komoly pénzügyi veszteséget jelent a BYD-nek, hiszen a helyi gyártósorok beindulásáig kénytelen a magas uniós vámokkal sújtott importból kiszolgálni az európai piacot. A késedelem különösen hátrányosan érinti a 20 ezer euró alatti szegmensbe szánt megfizethető elektromos kisautó, a Dolphin Mini piaci bevezetését. A szegedi beruházás akadozása így időt hagyott az európai gyártóknak pozícióik megerősítésére a kedvezőbb árfekvésű villanyautók egyre kiélezettebb piacán.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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