Tömegével veszik ezt az autót most a magyarok: vajon miért épp ez a kedvencük?

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Augusztusban 79 100 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Idén jóval kisebbnek bizonyult az augusztusra jellemző szezonális visszaesés, az utolsó nyári hónap forgalma mindössze 3,3 százalékkal maradt el az év előző hónapjainak átlagától – tavaly e visszaesésnek az aránya elérte a 6 százalékot.
A DataHouse előzetes adatai szerint az év eddigi időszakában a belföldi használtautó-piacon hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48%). Komoly változás tavalyhoz képest, hogy az első helyen a Volkswagen átvette az Opel helyét: az előbbiből 65 700 (a teljes forgalom 10,1%-a), az utóbbiból 64 700 jármű (9,9%) cserélt gazdát.
Erre a fordulatra azért kerülhetett sor, mert a hazai autóállomány mindkét utánpótlási csatornáján: az újautó-eladások és a használtimport révén is évek óta az Opelnél jóval több Volkswagen kerül hazai forgalomba. A harmadik helyen jelenleg a Suzuki áll (7,9%), alig több mint 600 autónyi különbséggel előzve a Fordot (7,8%). A BMW az ötödik 6,2 százalékos részesedéssel, a hatodik helyen pedig jelenleg a Toyota áll 6,0 százalékos részaránnyal.
Még a nyári szabadságolási csúcsidőszakban is nagy fordulatszámon pörgött a hazai használtautó-piac, amely február óta minden hónapban megszakítás nélkül felülmúlja előző évi teljesítményét. Immár biztosnak látszik, hogy 2026-ban megdől az összforgalom tavaly beállított 922 ezres csúcsa, az adásvételek száma akár 970 ezer fölé is kerülhet év végére
– mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
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Miközben a használtautó-piacon 2026 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 652 000 személyautó mennyisége 5,6 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 617 100-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 104 300 darab volt, ami 25,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 83 100-as értéket.
A piac élénkülésének egyik meghatározó oka augusztusban is a nyári hónapokra különösen felpörgő használtautó-import volt: az elmúlt hónap során csaknem 13 ezer behozott személyautó kapott hazai rendszámot, ami az előző évhez képest több mint 30 százalékos növekedést jelent. Mindez elsősorban az erős forintnak volt köszönhető, amely tehát közvetve az egész hazai használtautó-szektorra pozitív hatást gyakorolt.
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