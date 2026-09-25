2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dual Electric Vehicle Charging Plugs Connected to Station with Green LED Indicator Lights for Sustainable Transport
Autó

Ledobta a bombát a Tesla: 800 kilométert megy egyetlen töltéssel az új csodafegyver, máris viszik, mint a cukrot

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 16:12

A Tesla megkezdte a Semi névre keresztelt elektromos kamionjainak kiszállítását az első vásárlóknak – csaknem kilenc évvel azután, hogy Elon Musk először bemutatta a járművet - írta meg a reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kiszállítások ezen a héten indultak el a Tesla nevadai, Sparks melletti gyárából. A Semi egy távolsági árufuvarozásra tervezett elektromos nyerges vontató, amellyel a vállalat a személyautók piacáról a haszongépjárművek szegmensébe lép be – mindezt olyan időszakban, amikor a gázolaj ára az Egyesült Államokban rekordmagasságba emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tesla az eseményen nem közölt konkrét gyártási darabszámokat és árakat, de megerősítette korábbi tervét, miszerint évi 50 ezer Semi kamion legyártására rendezkedik be a nevadai üzemben. Elon Musk személyesen nem jelent meg az eseményen, egy előre rögzített videóüzenetben arról beszélt, hogy a várólista már most jelentős, így további megrendelések leadását javasolja a partnereknek.

A modell nagy hatótávolságú változata teljes terhelés mellett mintegy 500 mérföldet (körülbelül 800 kilométert) képes megtenni egyetlen feltöltéssel, amit a Tesla állítása szerint a vásárlók valós körülmények között is megerősítettek. Az alapváltozat hatótávolsága 325 mérföld (nagyjából 520 kilométer). A meghívott ügyfelek között szerepelt a PepsiCo, a DHL és a US Foods is.

A Semi prototípusát eredetileg 2017-ben mutatták be, és bár a sorozatgyártást 2019-re tervezték, az több alkalommal is csúszott. Az első kamion végül idén áprilisban gördült le a nagyüzemi gyártósorról. A Tesla korábban még erre az évre ígérte a tömeggyártás beindítását, a júliusi részvényesi levelében azonban ezt a céldátumot 2026-ra módosította.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A csúszások, a fokozódó verseny és az amerikai elektromosautó-politika irányváltása ellenére a kereslet továbbra is erősnek mutatkozik. A héten egy nagyvállalati szállítmányozói koalíció – amelynek a Microsoft és a PepsiCo is tagja – 2500 Semi kamionra adott le megrendelést. A Catalyst Mobility nonprofit szervezet számításai szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a jelenleg az Egyesült Államokban futó, Class 8 kategóriájú elektromos tehergépjármű-flottának. A múlt hónapban emellett a svéd Einride is bejelentett egy 500 darabos megrendelést.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #tesla #microsoft #szállítás #kamion #autóipar #usa #autógyártás #fuvarozás #elon musk #elektromos jármű
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:50
17:40
17:33
17:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
2026. szeptember 25.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
4 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
3
1 hónapja
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
4
4 napja
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
5
2 hónapja
Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Szeretsz kirándulni? Teszteld, jól ismered-e az erdők, hegyek írott és íratlan szabályait!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 16:01
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 17:32
Itt a klímaváltozás hatása: nem semmi, milyen élőlényre bukkantak itthon