A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt.
Ledobta a bombát a Tesla: 800 kilométert megy egyetlen töltéssel az új csodafegyver, máris viszik, mint a cukrot
A Tesla megkezdte a Semi névre keresztelt elektromos kamionjainak kiszállítását az első vásárlóknak – csaknem kilenc évvel azután, hogy Elon Musk először bemutatta a járművet - írta meg a reuters.
A kiszállítások ezen a héten indultak el a Tesla nevadai, Sparks melletti gyárából. A Semi egy távolsági árufuvarozásra tervezett elektromos nyerges vontató, amellyel a vállalat a személyautók piacáról a haszongépjárművek szegmensébe lép be – mindezt olyan időszakban, amikor a gázolaj ára az Egyesült Államokban rekordmagasságba emelkedett.
A Tesla az eseményen nem közölt konkrét gyártási darabszámokat és árakat, de megerősítette korábbi tervét, miszerint évi 50 ezer Semi kamion legyártására rendezkedik be a nevadai üzemben. Elon Musk személyesen nem jelent meg az eseményen, egy előre rögzített videóüzenetben arról beszélt, hogy a várólista már most jelentős, így további megrendelések leadását javasolja a partnereknek.
A modell nagy hatótávolságú változata teljes terhelés mellett mintegy 500 mérföldet (körülbelül 800 kilométert) képes megtenni egyetlen feltöltéssel, amit a Tesla állítása szerint a vásárlók valós körülmények között is megerősítettek. Az alapváltozat hatótávolsága 325 mérföld (nagyjából 520 kilométer). A meghívott ügyfelek között szerepelt a PepsiCo, a DHL és a US Foods is.
A Semi prototípusát eredetileg 2017-ben mutatták be, és bár a sorozatgyártást 2019-re tervezték, az több alkalommal is csúszott. Az első kamion végül idén áprilisban gördült le a nagyüzemi gyártósorról. A Tesla korábban még erre az évre ígérte a tömeggyártás beindítását, a júliusi részvényesi levelében azonban ezt a céldátumot 2026-ra módosította.
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A csúszások, a fokozódó verseny és az amerikai elektromosautó-politika irányváltása ellenére a kereslet továbbra is erősnek mutatkozik. A héten egy nagyvállalati szállítmányozói koalíció – amelynek a Microsoft és a PepsiCo is tagja – 2500 Semi kamionra adott le megrendelést. A Catalyst Mobility nonprofit szervezet számításai szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a jelenleg az Egyesült Államokban futó, Class 8 kategóriájú elektromos tehergépjármű-flottának. A múlt hónapban emellett a svéd Einride is bejelentett egy 500 darabos megrendelést.
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