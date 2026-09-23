Veszélyben a magyarok egyik kedvenc autómárkája? Olyan krízis érte el a gyártót, amire kevesen számítottak

Bár a Volkswagen nemrég bejelentett profit warningja egyelőre nem rontja a német autógyártó adósminősítését, a cég pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült. A Scope Ratings elemzése szerint, ha a vállalat jövedelmezősége az év végéig tovább romlik, az már negatív hitelminősítői lépést vonhat maga után - számolt be a Portfolio.

A hitelminősítő úgy látja, hogy a Volkswagen működési teljesítménye a korábban vártnál jóval nehezebben áll helyre. Ezt tükrözi az is, hogy a vezetőség az idei évre vonatkozó üzemi marzs várakozását az eddigi 4–5,5 százalékos sávból legfeljebb 1 százalékos szintre vágta vissza. A rontás hátterében elsősorban a gyengélkedő kínai piac, valamint az elektromos autók gyorsabb térnyerése áll, utóbbiak jövedelmezősége ugyanis még mindig elmarad a hagyományos, belső égésű motoros járművekétől.

A pénzügyi nyomást tovább fokozzák a magas restrukturálási költségek, valamint a Porschéhoz kapcsolódó, 6 milliárd eurós értékvesztési leírás. Ezekkel együtt a rendkívüli tételek idén megközelíthetik a 10 milliárd eurót. Bár a Porsche-leírás egyszeri, készpénzmozgással nem járó tétel, így nem okoz azonnali likviditási problémát, a Scope szerint élesen rávilágít a márka hosszú távú kilátásaival kapcsolatos pesszimizmusra.

Az európai autógyártók kínai profittermelő képessége drasztikusan visszaesett. Eközben az európai kereslet még mindig elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől, az amerikai vámok pedig tovább szűkítik a vállalat árazási mozgásterét. Súlyos problémát jelent az is, hogy a hagyományosan nyereségesebb prémiummárkák – mint a Porsche és az Audi – gyengélkednek, így már nem tudják érdemben ellensúlyozni a Volkswagen márka strukturális hiányosságait.

A Scope elemzői rövid távon nem számítanak érdemi fordulatra. Meglátásuk szerint a nyomás mindaddig fennmarad a vállalaton, amíg a kínai értékesítések és az árak nem stabilizálódnak, valamint az európai gyárak átalakításából várt költségmegtakarítások meg nem jelennek az eredményekben.

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A cég jelenlegi hitelminősítését egyelőre csupán két tényező támasztja alá: az autóipari üzletág stabil nettó készpénzállománya, valamint az a tény, hogy a vezetőség továbbra is tartja az idei évre kitűzött, 3–6 milliárd eurós nettó cash flow-ra vonatkozó előrejelzését. Amennyiben azonban 2026 végéig nem sikerül elindulni a korábbi évek profitabilitási szintje felé, a leminősítés elkerülhetetlenné válhat.