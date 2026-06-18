Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?

A kínai autómárkák már megkerülhetetlen szereplővé váltak a magyar újautó-piacon: 2026 első öt hónapjában majdnem minden tizedik újonnan forgalomba helyezett autó kínai márka volt. Miközben a BYD és a Chery fej fej mellett vezeti a kínai gyártók versenyét, a vásárlók körében az Omoda 5, valamint a Chery Tiggo modellek bizonyultak a legnépszerűbbnek.

A kínai autómárkák térnyerése tovább gyorsult a magyar újautó-piacon 2026 első öt hónapjában, a Datahouse adatai szerint összesen 5863 személyautót helyeztek forgalomba, ami a 59 809 darabos teljes piac 9,8 százalékát jelenti. Másképpen fogalmazva: közel minden tizedik új autó kínai márka volt, ami már jól látható súlyt ad ezeknek a gyártóknak a hazai piacon.

A kínai márkák közül a BYD végzett az élen 1632 forgalomba helyezéssel, hajszálnyival megelőzve a Cheryt, amely 1566 autót adott át. A két márka együtt 3198 darabos eredményt ért el, vagyis a teljes kínai forgalomba helyezés 54,5 százalékát adták. A dobogó harmadik fokára az MG állhatott fel 861 autóval, míg az Omoda (823) és a Jaecoo (649) szintén jelentős mennyiséget értékesített.

A piac erősen koncentrált: az öt legnagyobb kínai márka – a BYD, a Chery, az MG, az Omoda és a Jaecoo – összesen 5531 autót helyezett forgalomba, ami a kínai márkák teljes volumenének 94 százalékát teszi ki. Ez azt jelzi, hogy bár egyre több kínai szereplő jelenik meg Magyarországon, a vásárlók egyelőre néhány ismert és gyorsan terjeszkedő márka között osztják meg keresletüket.

A kisebb szereplők egyelőre szerény eredményeket értek el: a Leapmotor 142, a Dongfeng 81, a Geely 67, az XPeng 33, a Voyah 7, míg a Xiaomi 2 autót helyezett forgalomba. Ezek a számok ugyan még marginálisak, de azt mutatják, hogy a kínai autóipar egyre szélesebb márkapalettával van jelen a magyar piacon, miközben a vezető szerepet jelenleg egyértelműen a BYD és a Chery köré szerveződő csoport birtokolja.

Ezek a legnépszerűbb kínai autók

A kínai autómárkák modellrangsorát 2026 első öt hónapjában az Omoda 5 vezeti, amelyből 551 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon. Rendkívül szoros a verseny az élmezőnyben, hiszen a második helyen a Chery Tiggo 7 (523 darab), a harmadikon pedig a Chery Tiggo 8 (522 darab) áll.

A toplista élén egyértelműen a szabadidő-autók dominálnak. Az első tíz helyezettből nyolc SUV vagy crossover, ami jól tükrözi a magyar autópiac általános trendjeit. Az MG ZS 452, a Jaecoo 7 pedig 436 forgalomba helyezéssel került az élmezőnybe, míg a BYD legnépszerűbb modellje, a Seal U 388 darabbal a hatodik helyen végzett. A BYD további három modellel is bekerült az első tízbe: az Atto 2 (353), a Dolphin Surf (281) és az Atto 3 (223) is jelentős keresletet tudott felmutatni.

A márkák közötti versenyben a Chery modellkínálata, a Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 4 és Tiggo 9 együtt 1566 forgalomba helyezést hozott össze, vagyis a márka nem egyetlen sikertermékre épít, hanem több, különböző méretű SUV-val is jelentős vásárlói bázist tudott megszólítani az agresszív bevezetőkampánnyal, akciókkal. Hasonlóan széles kínálattal van jelen a BYD, amely hét különböző modelljével összesen 1632 autót adott el, így a kínai gyártók közül a legnagyobb modellportfólióval rendelkezik.

A tisztán elektromos modellek egyre nagyobb súlyt képviselnek a kínai kínálaton belül. A BYD Atto 2, Dolphin Surf, Atto 3 és Sealion 7, valamint a Leapmotor, XPeng és Xiaomi modelljei mind azt mutatják, hogy a kínai gyártók nem csupán a hagyományos vagy hibrid hajtású SUV-okkal, hanem az elektromos szegmensben is egyre láthatóbb szereplőkké váltak.

Elképesztő számok az autópiacon

2026 májusában tovább gyorsult a magyar újautó-piac növekedése: 11 518 személyautó került forgalomba, ami 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, két év távlatában pedig már több mint 20 százalékos bővülést jelent. Az év első öt hónapjában összesen 59 809 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 9,6 százalékos növekedés 2025 azonos időszakához képest, és közel 16 százalékkal magasabb a 2024-es adatnál.

A májusi márkaversenyt májusban a Skoda nyerte 1102 forgalomba helyezéssel, szinte fej fej mellett a Toyotával, amely 1097 autót adott át. A harmadik helyen a Volkswagen végzett 1039 darabbal, míg a Suzuki 842 autóval maradt ezer darab alatt. Az első ötös sorát a BMW zárta 649 forgalomba helyezéssel. Az éves rangsorban ugyanakkor továbbra is a Toyota vezet jelentős előnnyel: az első öt hónapban 6678 autót helyezett forgalomba, megelőzve a Nissant és a Skodát. A korábbi piacvezető Suzuki ezúttal csak a negyedik helyet foglalja el.

A piac egyik legfontosabb fejleménye a kínai gyártók előretörése. A Chery már az éves rangsor 13. helyére kapaszkodott fel, megelőzve több hagyományos európai márkát is. A legnagyobb növekedést a BYD produkálta, amely több mint megduplázta forgalomba helyezéseit az előző év azonos időszakához képest. Szintén kiemelkedő bővülést ért el a Citroën és a Nissan, miközben az MG, a BMW, a Hyundai és a Skoda is kétszámjegyű növekedést mutatott.

A vesztesek oldalán több korábban meghatározó szereplő található. A legnagyobb visszaesést a Kia szenvedte el, közel 30 százalékos csökkenéssel, de jelentősen zsugorodott a Renault, a Ford, a Suzuki és a Peugeot forgalma is. A számok arra utalnak, hogy a piaci növekedésből elsősorban a japán és kínai márkák, valamint néhány prémiumgyártó tudott profitálni.

A modellek rangsorában toronymagasan vezet a Nissan Qashqai, amelyből 4293 darabot helyeztek forgalomba az év első öt hónapjában. A második helyen a Skoda Octavia áll 2666 darabbal, míg a harmadik és negyedik helyet a Suzuki két szabadidő-autója, az S-Cross és a Vitara foglalja el. A toplista jól mutatja a hazai vásárlók preferenciáit: a legnépszerűbb modellek döntő többsége SUV vagy crossover, a Toyota Yaris Crosstól és a Hyundai Tucsontól kezdve a Kia Sportage-on, a Volkswagen T-Rocon és a Dacia Dusteren át egészen a Nissan X-Trailig.