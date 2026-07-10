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Autó

Ezt Magyarország is csúnyán megérezheti: döbbenetes bejelentést tett a közkedvelt autógyártó

Pénzcentrum
2026. július 10. 14:12

A Volkswagen nagyszabású szerkezetátalakításba kezd, amelynek keretében jelentősen csökkenti gyártókapacitását és a kínált modellek számát, hogy megőrizze versenyképességét a gyorsan változó globális piacon. Bár a hivatalos tervek egyelőre nem térnek ki a százezres nagyságrendű leépítésekről és gyárbezárásokról szóló pletykákra, a kilátásba helyezett lépések miatt a szakszervezetek már most országos tiltakozásokat indítottak - jelentette az euronews.

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A 2030-ig szóló új stratégia értelmében az európai autóipari óriás a felére csökkenti az elérhető modelljeinek számát, a különböző járműváltozatok kínálatát pedig akár 75 százalékkal is visszavágja. Erre a költségcsökkentés és a vállalat működésének egyszerűsítése miatt van szükség, hiszen a cégcsoportot egyre jobban szorongatják az amerikai védővámok, az elektromos járművek alacsony profitmarzsa, valamint a világ legnagyobb autópiacának számító Kínában tapasztalható kíméletlen verseny.

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A vállalat felügyelőbizottságának csütörtöki ülése után bejelentették, hogy a kiélezett piaci küzdelem miatt a korábbi, mintegy 10 millió darabos éves gyártókapacitást 9 millió járműre mérsékelik. Ez a mutató a koronavírus-járvány előtt még 12 millió volt. Bár a találkozót követően közzétett tervek nem tértek ki konkrétan az esetleges tömeges elbocsátásokra vagy gyárbezárásokra, a vállalat megerősítette, hogy a termelést a kereslethez igazítja, a termékeket jobban a regionális piacokra szabja, és egyszerűsíti a cégcsoport vállalati struktúráját.

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A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.

A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett. Nemcsak a wolfsburgi központnál demonstráltak, hanem mintegy húsz további Volkswagen-, Audi-, Porsche-, MAN- és Cariad-telephelyen is. A szakszervezeti képviselők súlyos konfliktusra figyelmeztették a vezetőséget, miután olyan sajtóhírek láttak napvilágot, amelyek szerint a cég világszerte 100 ezer munkahely megszüntetését fontolgatja. Ez a teljes, 657 ezer fős állomány több mint 15 százalékát jelentené. Emellett felmerült négy németországi üzem, a hannoveri, emdeni és zwickaui Volkswagen-gyárak, valamint a neckarsulmi Audi-üzem bezárása is. Egy ilyen lépés messze túlmutatna azon a korábbi megállapodáson, amely 2030-ig 35 ezer fős leépítést irányzott elő Németországban.

Oliver Blume vezérigazgató egy videóüzenetben kifejtette, hogy a globális helyzet jelentősen romlott az elmúlt évben a geopolitikai feszültségek, a magas költségek és az egyre szigorodó szabályozások miatt. Kiemelte, hogy meg kell szabadulniuk a felesleges kapacitásoktól, ami lényegében nyitva hagyja a kaput a gyárbezárások előtt, a termelékenységet pedig a digitalizáció és a mesterséges intelligencia segítségével növelnék.

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Arno Antlitz pénzügyi igazgató ehhez hozzátette, hogy a korábban elfogadott költségcsökkentési lépések a jelenlegi környezetben már nem elegendőek. Kifejtette, hogy az általános költségek jelentős lefaragására, a gyárak hatékonyságának növelésére és a döntéshozatal felgyorsítására van szükség.

A drasztikus lépéseket az is indokolja, hogy a legutóbbi vizsgált, márciussal záruló negyedévben a vállalatcsoport nettó nyeresége 28 százalékkal, 1,56 milliárd euróra, míg az árbevétele 2 százalékkal, 75,7 milliárd euróra esett vissza. Ahogy Blume fogalmazott, a következő néhány évben dől el, hogy ki játszik majd meghatározó szerepet az autóipar jövőjében.
Címlapkép: Getty Images
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