Nem kell ide benzinárstop, itt már 558 forintért is lehet tankolni: rengeteg magyar járhat jól a nyáron

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Bevezette az új üzemanyagárakat Szlovénia: kedden a dízel és a fűtőolaj drágult, míg a 95-ös benzin ára változatlan maradt az autópályákon kívüli kutakon. A kormány további fél évvel meghosszabbította az árkorlátozást, amely nélkül a benzin és a gázolaj is érezhetően többe kerülne.
Szlovéniában kedden emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné pedig változatlan maradt az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 1,59 euró (558 forint) maradt. A dízelé 3,3 centtel 1,72 euróra (602 forintra), a fűtőolajé pedig 0,6 centtel 1,32 euróra (462 forintra) emelkedett - közölte a környezetvédelmi, éghajlatügyi és energiaügyi minisztérium.
A tárca szerint szabályozás nélkül a benzin literenként 1,70 euróba, a dízel 1,82 euróba, a fűtőolaj pedig 1,42 euróba kerülne.
A dízel és a fűtőolaj jövedéki adója nem változott: előbbié literenként 0,33 euró, utóbbié 0,07875 euró maradt. A benzin jövedéki adója 0,41759 euróra csökkent.
A szlovén kormány a múlt héten újabb hat hónappal meghosszabbította az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli üzemanyagárak szabályozását. Az autópályák mentén működő töltőállomásokon továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat.
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A minisztérium közlése szerint a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci olajtermék árak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. Az új árak hétfő éjfélig maradnak érvényben.
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