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Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak a belga utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára. A környezetvédelmi besorolástól, illetve a károsanyag-kibocsátástól függő árazású digitális matrica használata minden 3,5 tonna alatti legnagyobb megengedett össztömegű járműre kötelező lesz. A döntéshozók a lépéssel elsősorban a külföldi autósokat szeretnék bevonni az úthálózat fenntartásának finanszírozásába.
A belga regionális kormányok megállapodásáról a Le Soir című napilap számolt be. Az új szabályozás értelmében a közutak használatához e-matricát kell vásárolni, függetlenül attól, hogy a járművet belföldön vagy külföldön helyezték forgalomba. Az autósok egynapos, tíznapos, kéthavi, valamint éves úthasználati jogosultság közül választhatnak.
A díjszabást a járművek szén-dioxid-kibocsátása alapján állapítják meg. Az éves matrica az elektromos autók esetében 90 euróba, az Euro 4-es besorolású járműveknél 100 euróba, míg a 2005 előtt forgalomba helyezett gépkocsiknál 125 euróba kerül majd.
Az új úthasználati díj bevezetésének kifejezett célja, hogy a tranzitforgalomban részt vevő külföldiek is hozzájáruljanak a hazai úthálózat fenntartási költségeihez. A belga járműtulajdonosokat a tervek szerint nem terheli majd pluszköltség, mivel az új díjat a meglévő adóterhek csökkentésével kompenzálják a hatóságok. Az intézkedéstől a költségvetés várhatóan több százmillió eurós többletbevételt remél.
A döntéssel Belgium kilép azon európai országok szűk köréből, ahol a személygépkocsik számára még teljesen ingyenes az autópályák használata. Jelenleg ide tartozik Németország, Hollandia, Észtország, Ciprus és Finnország, valamint alapvetően Dánia és Svédország is, ahol a gyorsforgalmi utak díjmentesek, és csupán egyes hidak vagy alagutak használatáért kell külön díjat fizetni.
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