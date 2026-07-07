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Autó

Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon

Pénzcentrum
2026. július 7. 11:01

A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary - közölték. A márka célja, hogy a jelenlegi autópiaci helyzetben még kiszámíthatóbb és versenyképesebb vásárlási feltételeket biztosítson a magyar ügyfelek számára. Hamarosan a Kia hazai modellportfóliója is tovább frissül: bemutatkozik a vadonatúj Seltos, valamint a megújult XCeed és Niro is.

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A forint erősödése és a kedvezőbb euróárfolyam új mozgásteret teremtett a magyar autópiacon. Ebben a változó, továbbra is intenzív versennyel jellemezhető környezetben a Kia számára kiemelten fontos, hogy rugalmasan reagáljon a piaci folyamatokra, és ügyfelei számára vonzó, még kedvezőbb ajánlatokat biztosítson - közölte a hazai importőr.

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Ennek részeként a Kia tovább növeli a kedvezményeket és javítja az - akár 0% THM-mel is elérhető - akciós finanszírozás kondícióit több, a hazai kínálatban meghatározó modellre. A szeptember végéig elérhető Best Seller programban a K4 ötajtós és kombi változata, a Sportage benzines, hibrid és dízel kivitelei, valamint a Sorento dízel és hibrid modelljei érintettek, míg az XCeed a készlet erejéig érhető el kedvezőbb feltételekkel.

A kezdeményezés egyúttal egy olyan időszakban erősíti hazai jelenlétünket, amikor modellportfóliónk is bővülés előtt áll, ugyanis hamarosan megérkezik Magyarországra a vadonatúj Seltos, valamint a megújult XCeed és Niro is

- mondta Nagy Norbert, a Kia Hungary ügyvezető elnöke.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Növelt kedvezménnyel elérhető modellek (induló árai):

  • XCeed (115 T-GDI MT Essence): 6 999 000 forinttól
  • Sportage MY27 (150 T-GDI MT Start Edition): 8 949 000 forinttól
  • K4 5DR (115 T-GDI MT Silver): 9 149 000 forinttól
  • K4 SW (115 T-GDI MT Silver): 9 399 000 forinttól
  • Sorento (193 CRDi Essence): 14 790 000 forinttól
Címlapkép: Getty Images
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