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Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon
A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary - közölték. A márka célja, hogy a jelenlegi autópiaci helyzetben még kiszámíthatóbb és versenyképesebb vásárlási feltételeket biztosítson a magyar ügyfelek számára. Hamarosan a Kia hazai modellportfóliója is tovább frissül: bemutatkozik a vadonatúj Seltos, valamint a megújult XCeed és Niro is.
A forint erősödése és a kedvezőbb euróárfolyam új mozgásteret teremtett a magyar autópiacon. Ebben a változó, továbbra is intenzív versennyel jellemezhető környezetben a Kia számára kiemelten fontos, hogy rugalmasan reagáljon a piaci folyamatokra, és ügyfelei számára vonzó, még kedvezőbb ajánlatokat biztosítson - közölte a hazai importőr.
Ennek részeként a Kia tovább növeli a kedvezményeket és javítja az - akár 0% THM-mel is elérhető - akciós finanszírozás kondícióit több, a hazai kínálatban meghatározó modellre. A szeptember végéig elérhető Best Seller programban a K4 ötajtós és kombi változata, a Sportage benzines, hibrid és dízel kivitelei, valamint a Sorento dízel és hibrid modelljei érintettek, míg az XCeed a készlet erejéig érhető el kedvezőbb feltételekkel.
A kezdeményezés egyúttal egy olyan időszakban erősíti hazai jelenlétünket, amikor modellportfóliónk is bővülés előtt áll, ugyanis hamarosan megérkezik Magyarországra a vadonatúj Seltos, valamint a megújult XCeed és Niro is
- mondta Nagy Norbert, a Kia Hungary ügyvezető elnöke.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Növelt kedvezménnyel elérhető modellek (induló árai):
- XCeed (115 T-GDI MT Essence): 6 999 000 forinttól
- Sportage MY27 (150 T-GDI MT Start Edition): 8 949 000 forinttól
- K4 5DR (115 T-GDI MT Silver): 9 149 000 forinttól
- K4 SW (115 T-GDI MT Silver): 9 399 000 forinttól
- Sorento (193 CRDi Essence): 14 790 000 forinttól
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