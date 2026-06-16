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Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik Alexander Van der Bellen osztrák államfőnél tett udvariassági látogatása után Bécsben 2026. május 21-én.MTI/Illyés Tibor
Autó

Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon

Pénzcentrum
2026. június 16. 17:01

A kormányfő bejelentése szerint a forint brutális erősödése és a nemzetközi piacon a kőolaj árának csökkenése is megengedi, hogy a védett ár alá menjen a benzin és a gázolaj ára.

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Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a benzin és a gázolaj piaci ára már ezen a héten a hatósági ár alá csökkenhet. A hazai autósok számára kedvező fordulatot a forint erősödése és a kőolaj világpiaci árának esése teszi lehetővé.

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Jelenleg a benzin esetében 595, a gázolajnál pedig 615 forint a literenkénti hatósági ár. A piaci árak várható mérséklődése mögött elsősorban a hazai fizetőeszköz elmúlt hetekben tapasztalt erősödése áll. Mivel az ország energiahordozó-importját nagyrészt dollárban számolják el, a forint főbb devizákkal szembeni kedvező árfolyama közvetlenül és gyorsan csökkenti a hazai beszerzési költségeket.

A folyamatot tovább erősíti a nyersolaj nemzetközi árának csökkenése, ami olcsóbbá teszi az üzemanyagok előállítását. Az elmúlt időszak nagykereskedelmi árcsökkenései már jelezték a piaci és a rögzített ár közötti rés szűkülését, a jelenlegi gazdasági folyamatok együttes hatására pedig a piaci árak immár a hatósági szint alá süllyedhetnek.

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címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

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