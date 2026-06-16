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Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
A kormányfő bejelentése szerint a forint brutális erősödése és a nemzetközi piacon a kőolaj árának csökkenése is megengedi, hogy a védett ár alá menjen a benzin és a gázolaj ára.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a benzin és a gázolaj piaci ára már ezen a héten a hatósági ár alá csökkenhet. A hazai autósok számára kedvező fordulatot a forint erősödése és a kőolaj világpiaci árának esése teszi lehetővé.
Jelenleg a benzin esetében 595, a gázolajnál pedig 615 forint a literenkénti hatósági ár. A piaci árak várható mérséklődése mögött elsősorban a hazai fizetőeszköz elmúlt hetekben tapasztalt erősödése áll. Mivel az ország energiahordozó-importját nagyrészt dollárban számolják el, a forint főbb devizákkal szembeni kedvező árfolyama közvetlenül és gyorsan csökkenti a hazai beszerzési költségeket.
A folyamatot tovább erősíti a nyersolaj nemzetközi árának csökkenése, ami olcsóbbá teszi az üzemanyagok előállítását. Az elmúlt időszak nagykereskedelmi árcsökkenései már jelezték a piaci és a rögzített ár közötti rés szűkülését, a jelenlegi gazdasági folyamatok együttes hatására pedig a piaci árak immár a hatósági szint alá süllyedhetnek.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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