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Nem várt visszaesés: látványosan háttérbe szorult a magyar vásárlók egykori kedvenc olcsó autója
A Mercedes-Benz SL-osztály lett a legkeresettebb kabrió a magyar használtautó-piacon a 2026 első öt hónapjára vonatkozó kabriópiaci statisztikája alapján. A modell átlagosan több mint 29 éves, miközben átlagára meghaladja a 10 millió forintot, ami jól mutatja, hogy a kabrióvásárlók ebben a szegmensben egyre inkább a karakteres, presztízsértékkel bíró modelleket keresik. A toplista észrevehetően átrendeződött tavalyhoz képest: a BMW Z Sorozat nagyot lépett előre, miközben a korábban dobogós Peugeot 206 jelentősen visszaesett.
A Használtautó.hu adatai alapján 2026. január 1. és május 31. között a Mercedes-Benz SL-osztály generálta a legtöbb érdeklődést a hazai használtautó-piacon a kabriók között. A modellre több mint 1 600 érdeklődés érkezett, megelőzve a BMW 3-as sorozatot és a Mazda MX-5-öt is. Az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az SL-osztály átlagos hirdetési ára 10,4 millió forint, átlagéletkora pedig 29 év, vagyis a szegmens legkeresettebb modellje se nem fiatal, se nem olcsó.
A tavalyihoz képest látványos változások figyelhetők meg a rangsorban. Míg 2025-ben a BMW 3-as sorozat állt az első helyen, addig a Mercedes-Benz SL-osztály a negyedik pozícióból kapaszkodott fel az élre. Szintén jelentősen előrelépett a BMW Z Sorozat, amely az előző évi kilencedik helyről az ötödikre emelkedett. A toplista átrendeződése arra utal, hogy a vásárlók érdeklődése egyre inkább a prémium és sportos karakterű kabriók felé fordul.
A legnagyobb visszaesés a Peugeot 206-hoz kötődik. A modell 2025-ben még a második legkeresettebb kabrió volt, idén azonban már csak a hetedik helyet sikerült megcsípnie, amire magyarázat lehet, hogy a típusból egyre kevesebb jó állapotú példány érhető el a piacon, így a kínálat fokozatos szűkülése a keresletet is visszafoghatja.
A szegmens stabil szereplője továbbra is a Mazda MX-5, amely tavalyhoz hasonlóan idén is megőrizte harmadik helyét. A modell évek óta a nyitott tetős autózás egyik legismertebb ikonja, kiegyensúlyozott teljesítménye azt mutatja, hogy továbbra is széles vásárlói réteget szólít meg. A toplistán emellett továbbra is megtalálhatók a kedvezőbb árú modellek, például a Renault Mégane, az Opel Astra vagy a Peugeot 307, ugyanakkor az élmezőnyben egyre hangsúlyosabbá válik a prémium szegmens jelenléte.
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„A kabriók piacán idén a Mercedes-Benz SL-osztály bizonyult a legkeresettebb modellnek. A közel 29 éves átlagéletkor és a mintegy 10 millió forintos átlagár jól mutatja, hogy a vásárlók ebben a szegmensben nem feltétlenül a legfiatalabb vagy legolcsóbb autókat keresik. Az SL-osztály népszerűségében a modell prémium pozíciója és időtálló karaktere egyaránt szerepet játszhat. A második helyre a BMW 3-as sorozat lépett elő, megelőzve a korábban előkelő pozíciót elfoglaló Peugeot 206 CC-t. Utóbbiból egyre kevesebb példány érhető el a piacon, ami hozzájárulhatott a visszaeséséhez” – mondta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Managere.
„A szegmens egyik legismertebb modellje, a Mazda MX-5 eközben továbbra is stabil szereplője a piacnak, tavalyhoz hasonlóan idén is megőrizte harmadik helyét. Az eredmények alapján a kabriók iránt érdeklődők körében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a presztízst és erős márkaértéket képviselő modellek" – tette hozzá a szakértő.
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