Ezek most a magyarok kedvenc autói: letarolta a hazai piacot az új slágermodell, csúnyán visszaesett a Suzuki

11 518 személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon 2025 májusában, ami 5,6 százalékos éves növekedést jelent, és a 2024 májusához képest már több mint 20 százalékos bővülést mutat. Az év első öt hónapjában összesen 59 809 új személyautó került a hazai utakra, ami közel 10 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A piac tehát továbbra is stabil növekedési pályán van, miközben a márkák közötti verseny érezhetően átrendeződik.

11 518 személyautó állt forgalomba májusban Magyarországon - derült ki a Datahouse adataiból. Ez 5,6 százalékkal magasabb a tavaly májusi adatnál, 2024 májusához képest pedig több mint 20 százalékos a növekedés.

Éves szinten 59 809 a forgalomba helyezések száma, ez 9,6 százalékkal haladta meg a tavalyi év első 5 hónapjában mértet, 2024-hez képest pedig majdnem 16 százalékos a növekmény.

A májusi hónapot a Skoda nyerte 1102 forgalomba helyezéssel, második a Toyota 1097 darabbal, a harmadik helyre pedig a Volkswagen ért oda 1039 forgalomba helyezett autóval. Ezer darab alatt maradt a Suzuki (842 db), ezt követi ötödik helyen a BMW 649 darabbal.

Éves összesítésben magasan vezet még mindig a Toyota 6678 forgalomba helyezéssel, második a Nissan 5715 darabbal, a harmadik helyen pedig a Skoda áll 5677 forgalomba helyezett autóval. A korábbi piacvezető Suzuki itt is csak a negyedik 5005 forgalomba helyezéssel. Ötödik helyen már jócskán lemaradva áll a Volkswagen 4074 darabbal.

Új szereplőként már a 13. helyen áll a kínai Chery, amely ezzel megelőzte többek között a Daciát, az Opelt, a Renault-ot, vagy éppen a Citroent.

A top 20 forgalomba helyező márka közül messze a legnagyobb nyertes a kínai BYD, amely 126,35 százalékkal növelte forgalomba helyezéseit 2025 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest. Szintén kiemelkedő növekedést ért el a Citroen (+97,71%) és a Nissan (+68,58%). A mezőny további növekvő szereplői közé tartozik az MG (+38,20%), valamint a BMW (+18,26%), a Hyundai (+17,95%), a Skoda (+16,31%) és az Opel (+14,89%). A Toyota (+13,90%), az Audi (+9,62%), a Volkswagen (+8,44%), a Mercedes (+7,50%) és a Geely (+8,44%) is bővülni tudott, de jóval visszafogottabb ütemben.

A negatív oldalon a legkisebb visszaesést a Dacia szenvedte el, amelynek volumene 3,11 százalékkal csökkent. Ennél jelentősebb mínuszt mutat a Volvo (-14,51%), a Peugeot (-21,57%), a Suzuki (-22,80%) és a Ford (-22,87%).

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A legnagyobb vesztes egyértelműen a Kia, amely 29,42 százalékos visszaesést könyvelhetett el. Szintén jelentős csökkenést mutat a Renault (-27,02%), így a két márka szenvedte el a legnagyobb volumencsökkenést a legnagyobb darabszámban forgalomba helyező szereplők között. De 20 százalék feletti visszaesés volt a Fordnál és a Peugeot számaiban is.

Ezek Magyarország kedvenc autói

2025 első 5 hónapjában a legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett modellek rangsorának élén a Nissan Qashqai (4293 db) áll, amely jelentősen megelőzi a mezőnyt. Mögötte a Skoda Octavia (2666 db) következik, amely továbbra is stabil flottás és céges kedvenc Magyarországon.

A harmadik és negyedik helyet a Suzuki két SUV-ja foglalja el: a Suzuki S-Cross (2361 db) és a Suzuki Vitara (1984 db).

Az ötödik helytől kezdve a Toyota és a koreai gyártók kerülnek előtérbe: Toyota Yaris Cross (1501 db), Hyundai Tucson (1385 db), Toyota Corolla (1355 db) és Kia Sportage (1034 db).

A lista második felében a klasszikus európai kompaktok és SUV-k szerepelnek: Toyota C-HR (970 db), Ford Kuga (864 db), Volkswagen T-Roc (862 db), Dacia Duster (841 db), Skoda Kodiaq (806 db) és Skoda Superb (792 db). A top 20-at a Nissan X-Trail (774 db), Toyota Corolla Cross (737 db), Toyota Aygo X (690 db), Volkswagen Golf (678 db) és Ford Puma (646 db) zárja.