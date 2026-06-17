Brutális fordulat a BMW-nél: jön a megszorítás, Európa is érintett lehet

A BMW jelentős profitfigyelmeztetést tett közzé, ami után részvényei látványosan zuhantak a frankfurti tőzsdén. A vállalat szerint a kínai piac gyengülése és a geopolitikai feszültségek is érezhetően rontják az üzleti környezetet. A menedzsment költségcsökkentési és hatékonyságnövelő lépések felgyorsítását helyezte kilátásba, amelyek az európai gyártóegységeket is érinthetik. A debreceni üzemet is megemlítette a vállalat a közleményében.

A BMW részvényei mintegy 8 százalékot estek a frankfurti tőzsde nyitásakor, miután a vállalat profitfigyelmeztetést adott ki és rontotta 2026-os kilátásait. A menedzsment szerint a háttérben elsősorban a kínai autópiac gyengülése, valamint a közel-keleti konfliktus globális gazdasági hatásai állnak.

A cég közlése szerint a kínai piacon tovább erősödött a visszaesés, különösen a nem elektromos járművek szegmensében, miközben a verseny is élesebb lett az ázsiai–csendes-óceáni régióban. Bár az európai és amerikai eladások stabilabbak, ezek nem képesek ellensúlyozni az ázsiai keresletcsökkenést.

A helyzetet tovább súlyosbítja a magas energiaárak fennmaradása és a geopolitikai bizonytalanság, amely a fogyasztói hangulatra is negatívan hat. Ennek következtében a vállalat a második negyedévre jelentős profit- és szabad cash flow-visszaesést vár az előző évhez képest.

A BMW emellett felgyorsítja meglévő költségcsökkentési és hatékonyságnövelő programjait. Ezek hatása a következő években jelentkezhet, ugyanakkor 2026 második felében egyszeri negatív eredményhatással is járhatnak. A lépések akár az európai gyártási struktúrát is érinthetik, és a vállalat közleménye szerint a debreceni üzem is a folyamat része.

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A bejelentés hatására az európai autógyártók részvényei is gyengültek: a Mercedes-Benz Group, a Volkswagen Group, a Renault és a Stellantis árfolyama is mínuszban zárt a hír nyomán.