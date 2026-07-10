2026. július 10. péntek Amália
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Ilyen se volt még a vébéken: miért nem tudnak a sztárok tizenegyest rúgni?

Pénzcentrum
2026. július 10. 16:44

Kylian Mbappé kihagyott egy tizenegyest a Marokkó elleni negyeddöntős mérkőzésen, ami ismét ráirányította a figyelmet a modern büntetők egyik legvitatottabb elemére, a megtorpanásos nekifutásra. Bár a francia csapatkapitány később javította a hibáját, és Franciaország végül 2-0-s győzelmet aratott, a jelenség komoly szakmai kérdéseket vet fel - jelentette a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Foxborough-ban rendezett találkozón még gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, amikor Nuszair Mazraui szabálytalankodott Mbappéval szemben a büntetőterületen belül. A francia támadó megtorpant a nekifutás során, felnézett a kapusra, ám Jaszin Bunu könnyedén hárította az erőtlen lövést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mbappé végül egy óra játékot követően egy gyönyörű, ívelt találattal törte meg a marokkói védelmet, a végeredményt pedig Ousmane Dembélé állította be - a franciák 2-0-ra nyertek, és készülhetnek az eldődöntőre.

FIFA Világbajnokság
Franciaország
2
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. július 9. csütörtök 22:00
|
Gillette Stadium, Foxborough
Hazai gólszerzők
60' Kylian Mbappé, 66' Ousmane Dembélé
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
114
Támadások
82
56
Veszélyes támadások
35
8
Kaput eltaláló lövések
1
9
Kaput elkerülő lövések
3
5
Szögletek
5
0
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.07.10.

A kihagyott büntető egy szélesebb körű trendre világít rá. A tornán eddig elvégzett 26 megtorpanásos nekifutású tizenegyesből 11 maradt ki, ami mindössze 57 százalékos értékesítési arányt jelent. Ezzel szemben a hagyományos, folyamatos nekifutással elvégzett 35 büntetőből 24 végződött góllal, ami lényegesen jobb, 68 százalékos hatékonyságot mutat. Úgy tűnik, a kapusok kiismerték ezt a taktikát, és egyre ritkábban dőlnek be a cseleknek.

A torna statisztikái egyébként is rendkívül gyenge hatékonyságot mutatnak a tizenegyesek terén. A rendes játékidőben megítélt büntetők 30 százaléka kimaradt, ami 1966 óta a második legrosszabb arány. Ha a tizenegyespárbajokat is figyelembe vesszük, a hibaarány 35 százalékra emelkedik, ami a világbajnokságok történetének leggyengébb mutatója.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők szerint valóságos fegyverkezési verseny zajlik a kapusok és a rúgók között. Pat Nevin, a skót válogatott korábbi szélsője rámutatott, hogy a mai kapusok sokkal nagyobbak és atletikusabbak, ráadásul részletes statisztikai adatokkal rendelkeznek a rúgók szokásairól, így egyre nehezebb becsapni őket. A mezőnyjátékosok éppen ezért próbálkoznak a megtorpanással, hogy mozgásra bírják az ellenfelet, és rossz irányba kényszerítsék a vetődést.

Mbappé esetében a megszokott rutin felborulása is szerepet játszhatott a rontásban, ugyanis a videóbírós ellenőrzés (VAR) miatt több mint három perc telt el a büntető megítélése és az elvégzése között. A francia támadó rendszerint kétszer végzi el a felkészülési rituáléját, a hosszú várakozás miatt viszont ezúttal harmadszor is meg kellett ismételnie, és végül hibázott. Roy Keane és Ian Wright is élesen bírálta a játékosok hosszas várakoztatását, amely véleményük szerint a védekező csapatnak kedvez, és jelentősen rombolja a végrehajtó magabiztosságát.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #statisztika #labdarúgás #világbajnokság #nemzetközi foci #vb 2026 #kapus #VAR #foci vb #focivébé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:07
17:01
16:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
2026. július 10.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
5 napja
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
5 napja
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
5 napja
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
5
1 hete
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 16:01
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 14:30
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
Agrárszektor  |  2026. július 10. 16:29
Óriási veszély fenyegeti az állattartókat: itt rohamosan terjed a gyilkos kór