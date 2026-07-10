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Ilyen se volt még a vébéken: miért nem tudnak a sztárok tizenegyest rúgni?
Kylian Mbappé kihagyott egy tizenegyest a Marokkó elleni negyeddöntős mérkőzésen, ami ismét ráirányította a figyelmet a modern büntetők egyik legvitatottabb elemére, a megtorpanásos nekifutásra. Bár a francia csapatkapitány később javította a hibáját, és Franciaország végül 2-0-s győzelmet aratott, a jelenség komoly szakmai kérdéseket vet fel - jelentette a BBC.
A Foxborough-ban rendezett találkozón még gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, amikor Nuszair Mazraui szabálytalankodott Mbappéval szemben a büntetőterületen belül. A francia támadó megtorpant a nekifutás során, felnézett a kapusra, ám Jaszin Bunu könnyedén hárította az erőtlen lövést.
Mbappé végül egy óra játékot követően egy gyönyörű, ívelt találattal törte meg a marokkói védelmet, a végeredményt pedig Ousmane Dembélé állította be - a franciák 2-0-ra nyertek, és készülhetnek az eldődöntőre.
A kihagyott büntető egy szélesebb körű trendre világít rá. A tornán eddig elvégzett 26 megtorpanásos nekifutású tizenegyesből 11 maradt ki, ami mindössze 57 százalékos értékesítési arányt jelent. Ezzel szemben a hagyományos, folyamatos nekifutással elvégzett 35 büntetőből 24 végződött góllal, ami lényegesen jobb, 68 százalékos hatékonyságot mutat. Úgy tűnik, a kapusok kiismerték ezt a taktikát, és egyre ritkábban dőlnek be a cseleknek.
A torna statisztikái egyébként is rendkívül gyenge hatékonyságot mutatnak a tizenegyesek terén. A rendes játékidőben megítélt büntetők 30 százaléka kimaradt, ami 1966 óta a második legrosszabb arány. Ha a tizenegyespárbajokat is figyelembe vesszük, a hibaarány 35 százalékra emelkedik, ami a világbajnokságok történetének leggyengébb mutatója.
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A szakértők szerint valóságos fegyverkezési verseny zajlik a kapusok és a rúgók között. Pat Nevin, a skót válogatott korábbi szélsője rámutatott, hogy a mai kapusok sokkal nagyobbak és atletikusabbak, ráadásul részletes statisztikai adatokkal rendelkeznek a rúgók szokásairól, így egyre nehezebb becsapni őket. A mezőnyjátékosok éppen ezért próbálkoznak a megtorpanással, hogy mozgásra bírják az ellenfelet, és rossz irányba kényszerítsék a vetődést.
Mbappé esetében a megszokott rutin felborulása is szerepet játszhatott a rontásban, ugyanis a videóbírós ellenőrzés (VAR) miatt több mint három perc telt el a büntető megítélése és az elvégzése között. A francia támadó rendszerint kétszer végzi el a felkészülési rituáléját, a hosszú várakozás miatt viszont ezúttal harmadszor is meg kellett ismételnie, és végül hibázott. Roy Keane és Ian Wright is élesen bírálta a játékosok hosszas várakoztatását, amely véleményük szerint a védekező csapatnak kedvez, és jelentősen rombolja a végrehajtó magabiztosságát.
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