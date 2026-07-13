A júniusi, rekordméretű európai hőhullám több mint tízezer többlethalálozást okozott.
Súlyos bírságok várnak a magyar autósokra külföldön: egyetlen apróságért a jogsid is bánhatja
Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése, hiszen a magyar KRESZ ismerete önmagában még nem garantálja a büntetésmentességet. Számos európai államban olyan egyedi, itthon kevésbé ismert előírások vannak érvényben, amelyek figyelmen kívül hagyása akár több száz eurós bírságot vagy a jogosítvány bevonását is vonhatja maga után.
Ausztriában a rendőröknek joguk van sebességmérő eszköz nélkül, pusztán saját becslésük alapján is megbüntetni a jelentős sebességtúllépést elkövetőket. Az osztrák hatóságok szigorúan fellépnek a radarblokkolók ellen is, így ezeket még kikapcsolt állapotban sem szabad a járműben tartani, a felfedezett eszközöket pedig azonnal elkobozzák. Szlovéniában és Szlovákiában a világítás használatára kell kiemelten figyelni, ugyanis a tompított fényszóró vagy a gyári nappali menetfény használata a nap 24 órájában, lakott területen kívül és belül egyaránt kötelező, így ennek elmulasztása bírsággal jár. Horvátországban a hagyományos fényszóróval szerelt autókban továbbra is kötelező tartozék a tartalék izzókészlet, ez a megkötés azonban a modern, LED-es vagy xenon fényszórós járművekre már nem vonatkozik - írta az Infostart.
Dél-Európa felé véve az irányt szintén találkozhatunk szigorú, speciális szabályokkal. Olaszország történelmi belvárosaiban a kamerákkal felügyelt, korlátozott forgalmú zónákba (ZTL) engedély nélkül szigorúan tilos behajtani. Minden egyes jogosulatlan behajtást külön büntetnek, ami alkalmanként 80 és 330 euró közötti bírságot jelenthet. Spanyolországban a figyelem elterelésének megelőzése érdekében korlátozzák a navigáció használatát, így vezetés közben tilos az eszközt kezelni vagy az útvonalat módosítani, a beállítások megváltoztatásához pedig minden esetben biztonságos helyen meg kell állni.
Görögországban a dohányzókra vonatkozik egy rendkívül szigorú előírás, amely szerint tilos rágyújtani az autóban, ha ott 12 éven aluli gyermek is tartózkodik. Ennek megszegése nemcsak 1500 eurós pénzbírságot vonhat maga után, hanem a sofőr jogosítványát is bevonhatják egy teljes hónapra.
A július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat.
A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett.
Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak az utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára
Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti.
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.
Ennyi volt, mostantól tilos ilyen autókat eladni Magyarországon: itt vannak a pontos szabályok, rengeteg jármű érintett
Július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak és könnyű haszongépjárműnek újabb kötelező biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjénél.
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.
Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon
A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary.
Osvárt Andrea Instagramon jelentette be, hogy eladja zöld rendszámos Audi Q5-ösét.
Több ezer munkahely szűnhet meg a Porschénál, a leépítések ezúttal főként a vezetést és az irodai területeket érinthetik.
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Tárgyalóasztalhoz ült Vitézy Dávid és Kapitány István: hamarosan nagy döntés jöhet az útdíjak ügyében
A közúti szállítás kihívásai mellett a felek a vasúti árufuvarozás aktuális helyzetét is áttekintették a találkozón.
Alaposan ráfaraghat, akinek ilyen autója van: vége lehet az ingyenes parkolásnak, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak ők is
2027-től teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása a fővárosban, de más változás is közeleg.
Az erős forint egyre több vásárlót vonz a külföldi autópiacokra
Több mint három kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy 69 éves autós az M6-os autópályán.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.