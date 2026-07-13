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Autó

Súlyos bírságok várnak a magyar autósokra külföldön: egyetlen apróságért a jogsid is bánhatja

Pénzcentrum
2026. július 13. 09:44

Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése, hiszen a magyar KRESZ ismerete önmagában még nem garantálja a büntetésmentességet. Számos európai államban olyan egyedi, itthon kevésbé ismert előírások vannak érvényben, amelyek figyelmen kívül hagyása akár több száz eurós bírságot vagy a jogosítvány bevonását is vonhatja maga után.

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Ausztriában a rendőröknek joguk van sebességmérő eszköz nélkül, pusztán saját becslésük alapján is megbüntetni a jelentős sebességtúllépést elkövetőket. Az osztrák hatóságok szigorúan fellépnek a radarblokkolók ellen is, így ezeket még kikapcsolt állapotban sem szabad a járműben tartani, a felfedezett eszközöket pedig azonnal elkobozzák. Szlovéniában és Szlovákiában a világítás használatára kell kiemelten figyelni, ugyanis a tompított fényszóró vagy a gyári nappali menetfény használata a nap 24 órájában, lakott területen kívül és belül egyaránt kötelező, így ennek elmulasztása bírsággal jár. Horvátországban a hagyományos fényszóróval szerelt autókban továbbra is kötelező tartozék a tartalék izzókészlet, ez a megkötés azonban a modern, LED-es vagy xenon fényszórós járművekre már nem vonatkozik - írta az Infostart.

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Dél-Európa felé véve az irányt szintén találkozhatunk szigorú, speciális szabályokkal. Olaszország történelmi belvárosaiban a kamerákkal felügyelt, korlátozott forgalmú zónákba (ZTL) engedély nélkül szigorúan tilos behajtani. Minden egyes jogosulatlan behajtást külön büntetnek, ami alkalmanként 80 és 330 euró közötti bírságot jelenthet. Spanyolországban a figyelem elterelésének megelőzése érdekében korlátozzák a navigáció használatát, így vezetés közben tilos az eszközt kezelni vagy az útvonalat módosítani, a beállítások megváltoztatásához pedig minden esetben biztonságos helyen meg kell állni.

Görögországban a dohányzókra vonatkozik egy rendkívül szigorú előírás, amely szerint tilos rágyújtani az autóban, ha ott 12 éven aluli gyermek is tartózkodik. Ennek megszegése nemcsak 1500 eurós pénzbírságot vonhat maga után, hanem a sofőr jogosítványát is bevonhatják egy teljes hónapra.
Címlapkép: Getty Images
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