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Autó

Elképesztő fordulat az autópiacon: tömegével menekülnek a gyártók Kínából

MTI
2026. július 13. 15:45

Az uniós vámok hatására a nyugati autógyártók Európába helyezik vissza az elektromosautó-gyártást

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A Kínában gyártott elektromos autókra tavaly bevezetett uniós vámok miatt a nyugati autógyártók egyre nagyobb arányban helyezik át elektromosjármű-gyártásukat Európába, miközben a kínai gyártók importját a vámintézkedések csak korlátozottan fékezték meg - derült ki a Transport & Environment (T&E) európai közlekedési szervezet tanulmányából a GlobalData adatai alapján.

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A vizsgálat szerint a nyugati gyártók - a BMW, a Dacia, a Volvo, a Smart és a Tesla - Európában értékesített, Kínában gyártott akkumulátoros elektromos autóinak aránya a teljes európai elektromosautó-piacon 2024-ről az idei első negyedévre 38 százalékról 23 százalékra csökkent. A Tesla esetében a Kínában gyártott modellek piaci részesedése 23 százalékról 19 százalékra mérséklődött.

A tanulmány szerint ugyanakkor a kínai gyártók, különösen a BYD és a Geely, a vámok ellenére is jelentősen növelni tudták európai exportjukat, amit a kínai túltermeléssel magyaráznak. Kivételt jelent a SAIC, amelynek európai értékesítése számottevően visszaesett, mivel járműveire a BYD és a Geely modelljeinél csaknem kétszer magasabb uniós vám vonatkozik.

A T&E emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság vizsgálata szerint a SAIC az értékláncban nagyobb mértékben részesült állami támogatásokból, mint versenytársai, ezért magasabb vámot vetettek ki termékeire.

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A szervezet szerint a kínai gyártók ugyanakkor szintén egyre nagyobb mértékben telepítik át termelésüket Európába. A 2023-ban indított uniós szubvenciós vizsgálat óta tíz tervezett európai gyártóüzem létesítését jelentették be. Emellett a kínai vállalatok exportjukban egyre inkább a tölthető hibrid járművekre összpontosítanak: piaci részesedésük az EU plug-in hibrid piacán 2024 óta 3 százalékról 13 százalékra emelkedett.

A T&E megállapításai összhangban vannak a Német Autóipari Szövetség (VDA) termelési adataival is. Ezek szerint Németországban a tisztán elektromos autók gyártása tavaly 15 százalékkal, 1,22 millió járműre nőtt, miközben az értékesítés visszaesett. A VDA adatai ugyanakkor nem támasztják alá egyértelműen, hogy a termelés bővülése a Kínából Európába áthelyezett gyártókapacitások következménye lenne.
Címlapkép: Getty Images
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