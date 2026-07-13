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Autó

Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban

Szánthó Péter
2026. július 13. 10:03

A magyar újautó-piac ismét kiemelkedő hónapot zárt: júniusban 15 096 új személyautót helyeztek forgalomba, ami közel 30 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A látványos ugrás mögött nemcsak a piac élénkülése áll, hanem az is, hogy a július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat. Az idei toplistákat továbbra is a Toyota, a Skoda és a Nissan vezeti a márkák között, míg a modellek versenyében a Nissan Qashqai őrzi első helyét.

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15 096 személyautó kapott magyar rendszámot júniusban, ami nagyjából 30 százalékkal magasabb 2025 és 2024 azonos hónapjánál.

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A Datahouse friss adatai szerint az idei június volt a második legerősebb hónap a magyar autópiacon 2026-ban, csak márciusban (17 441 db) helyeztek forgalomba több új személyautót az országban - de az utóbbi három évben is csak idén tavasszal láthattunk magasabb számot.

A második negyedévben 38 446 új személyautót regisztráltak, ami a tavalyi második negyedévhez képest majdnem 16 százalékkal, 2024 azonos időszakához képest pedig több mint 21 százalékkal magasabb.

A márkák versenyét júniusban a Skoda nyerte 1710 darabbal, ezt követte a Toyota 1432-vel, a dobogó utolsó fokára pedig a Suzuki állhatott fel 1202-vel. 

Mi áll a kiemelkedő számok mögött?

A júniusi kiemelkedő adat minen bizonnyal annak is a következménye, hogy július 7-én élesedtek a legfrissebb uniós biztonsági előírások, amelyeknek minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak meg kell felelnie. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy az automatikus vészfékező rendszereknek már nemcsak a többi járművet, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is megbízhatóbban kell felismerniük. Tovább szigorodtak a gyalogosvédelmi követelmények is.

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Emellett minden új autóban kötelező a vezető figyelmét ellenőrző rendszer, amely érzékeli, ha a sofőr huzamosabb ideig nem az útra figyel - például a mobiltelefonját vagy a központi kijelzőt nézi -, és figyelmeztet, hogy az útra koncentráljunk. Az új előírások a gumiabroncsokra is vonatkoznak: a gyártóknak igazolniuk kell, hogy a kerekek kopott állapotban is megfelelő tapadást biztosítanak nedves útfelületen. 

Az importőrök és a kereskedők pedig még az új előírások életbe lépése előtt kénytelenek voltak forgalomba helyezni a készleten lévő autókat, amelyeket még a korábbi követelményeknek megfelelően konfiguráltak. Ezért is lehet éven belül ez a komoly kilengés, éves szinten pedig azért emelkednek ki az adatok, mert 2026-ban az autópiac alapból jobban teljesít, mint a korábbi években.

Ezek a magyarok kedvenc autói 2026-ban

A 2026-os összesítést a márkák között a Toyota vezet 8110 forgalomba helyezéssel, második a Skoda 7387 darabbal, a harmadik pedig a Nissan 6784 forgalomba helyezéssel. A korábbi években rendre első vagy második Suzuki egyelőre csak a negyedik helyen áll 6207 darabbal, az ötödik pedig a Volkswagen 5131 forgalomba helyezéssel.

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A kínai gyártók közül a BYD a 11. helyen áll, 2126 forgalomba helyezésével olyanokat előz meg, mint a Dacia vagy az Opel. Az agresszív reklámkampányt folytató Chery 1898 forgalomba helyezett autóval a 14. helyen áll - többek között az Opel és a Renault előtt -, ezer darab felett (1160) teljesített az MG is, ami a 18. helyre volt elég. Az Omoda a 20. helyen áll 6 hónap után 990 darabbal és a Jaecoo is befért a top 25-be 788-al.

A júniusi forgalomba helyezési adatok alapján továbbra is a Nissan Qashqai a legnépszerűbb új személyautó Magyarországon: 5123 darabot helyeztek forgalomba belőle idén. A második helyen a Skoda Octavia áll 3540 példánnyal, míg a harmadik a Suzuki S-Cross 2965 autóval. A top 5-be még a Suzuki Vitara (2438) és a Toyota Yaris Cross (1789) fért be, őket a Toyota Corolla (1728) és a Hyundai Tucson (1726) követi szinte azonos eredménnyel.

A legjobb tízben egyértelműen a SUV-k és crossoverek dominálnak. A Kia Sportage 1336, a Toyota C-HR 1221, a Ford Kuga pedig 1109 forgalomba helyezéssel zárta a hónapot, így a top 10-ben mindössze két hagyományos személyautó, a Skoda Octavia és a Toyota Corolla szerepel.

A középmezőnyben szoros volt a verseny: a Dacia Duster 1080, a Skoda Kodiaq 1077, a Volkswagen T-Roc 1055, a Skoda Superb 984, a Ford Tourneo Custom 918, a Nissan X-Trail 860, a Volkswagen Golf 852, a Toyota Corolla Cross 823, a Toyota Aygo X 783, a Ford Puma 750, a Suzuki Swift pedig 706 darabos forgalomba helyezést ért el.

A 25-ös toplista végén is több feltörekvő modell található. A Chery Tiggo 7 672, a Volkswagen Tiguan 670, a Dacia Bigster 654, az Omoda 5 pedig 640 forgalomba helyezéssel került be a 25 legnépszerűbb új személyautó közé, ami jól mutatja, hogy az új szereplők is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a magyar újautó-piacból.
Címlapkép: Getty Images
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