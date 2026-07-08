Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy alkoholfogyasztás után tilos autót vezetni, azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy számos gyógyszer is jelentősen ronthatja a vezetési képességet. Egyes készítmények lassíthatják a reakcióidőt, álmosságot vagy szédülést okozhatnak, ráadásul az alkohol tovább fokozhatja a hatásukat. Ugyanakkor vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.

Sokan úgy gondolják, hogy a biztonságos autóvezetést elsősorban az alkohol vagy a kábítószerek veszélyeztetik, pedig számos hétköznapi gyógyszer is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt vagy az ítélőképességet. Ráadásul nemcsak a vényköteles készítmények, hanem a recept nélkül kapható gyógyszerek is okozhatnak olyan mellékhatásokat, amelyek a volán mögött komoly kockázatot jelentenek.

A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy sok beteg éppen a megfelelő gyógyszeres kezelésnek köszönhetően válik ismét alkalmassá a vezetésre. Ezért nem maga a gyógyszerszedés a probléma, hanem az, hogy a készítmény milyen hatással van az adott ember szervezetére - hívja fel a figyelmet az ADAC.

A sofőr felelőssége eldönteni, vezethet-e

Nincs olyan általános szabály, amely megtiltaná az autóvezetést gyógyszerszedés után. A felelősség minden esetben a járművezetőt terheli: indulás előtt neki kell mérlegelnie, hogy biztonságosan képes-e vezetni.

Ennek elmulasztása komoly következményekkel járhat. Ha például egy baleset után a vérvizsgálat ugyan nem mutat ki alkoholt, de kimutat egy nyugtató hatású gyógyszert, a biztosító akár megtagadhatja például a casco-kártérítés kifizetését, emellett büntetőjogi következményekkel, sőt akár a vezetői engedély elvesztésével is számolni kell.

A recept nélküli gyógyszerek sem veszélytelenek

Sokan úgy vélik, hogy a recept nélkül kapható készítmények nem befolyásolják a vezetést, ez azonban tévedés. Egyes fájdalomcsillapítók, allergia elleni szerek vagy megfázás elleni gyógyszerek álmosságot, szédülést vagy bágyadtságot okozhatnak. Emellett kölcsönhatásba léphetnek más gyógyszerekkel is, ami tovább fokozhatja a mellékhatásokat.

Éppen ezért érdemes minden esetben elolvasni a betegtájékoztatót, hiszen a gyártók kötelesek feltüntetni, ha a készítmény ronthatja a vezetési képességet.

Ezekre a tünetekre kell figyelni

Különösen egy új gyógyszer szedésének kezdetén vagy az adag módosítása után fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire. Intő jel lehet például:

a szédülés;

az álmosság;

a bágyadtság;

a koncentráció romlása;

a reakcióidő lassulása.

Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, nem ajánlott autóba ülni.

Az alkohol tovább növeli a kockázatot

A gyógyszerek és az alkohol együttes fogyasztása különösen veszélyes. Az alkohol ugyanis felerősítheti számos gyógyszer nyugtató hatását, emellett megváltoztathatja azok lebomlását is. Ennek következtében romolhat a koncentráció, lassulhatnak a reflexek és nőhet a balesetveszély.

A szakemberek ezért azt javasolják, hogy gyógyszerszedés idején lehetőleg egyáltalán ne fogyasszunk alkoholt.

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Azoknak, akik egyszerre több gyógyszert szednek, különösen fontos, hogy kezelőorvosuk és gyógyszerészük pontosan ismerje az összes alkalmazott készítményt. Csak így lehet időben felismerni az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokat, és szükség esetén módosítani a kezelést.

Vannak betegségek, amelyeknél éppen a gyógyszer teszi lehetővé a vezetést

Bizonyos krónikus betegségek - például a magas vérnyomás vagy az állandó fájdalommal járó kórképek - esetében a megfelelő gyógyszeres kezelés nélkül maga a betegség jelentene veszélyt a közlekedésben.

Ugyanakkor a kezelés kezdetén ezek a gyógyszerek is okozhatnak átmeneti mellékhatásokat, például vérnyomásesést, szédülést vagy rossz közérzetet, ezért ilyenkor fokozott óvatosságra van szükség.

Az opioid fájdalomcsillapítók különösen kockázatosak

A morfin és más erős opioid fájdalomcsillapítók alkalmazásának első időszakában gyakori az álmosság, a bágyadtság és a rossz közérzet. Ilyenkor nem szabad gépjárművet vezetni.

Ha azonban a beteg állapota stabilizálódik, a gyógyszer adagja megfelelően beállított, és nem jelentkeznek olyan mellékhatások, amelyek rontják a figyelmet vagy a reakcióképességet, bizonyos feltételek mellett ismét vezethet.

Ha viszont a kezelés során bármikor álmosságot, bizonytalanságot vagy vezetési nehézséget tapasztal, azonnal abba kell hagynia a vezetést, és konzultálnia kell kezelőorvosával.

A rendszeres orvosi ellenőrzés elengedhetetlen

A szakemberek szerint a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés és a rendszeres orvosi kontroll. Ez különösen fontos új gyógyszer bevezetésekor vagy a terápia módosításakor.

Arra is érdemes figyelni, hogy egyes bódító hatású anyagok – például a morfin – szerepelnek azoknak a szereknek a listáján, amelyek hatása alatt általában tilos gépjárművet vezetni. Ugyanakkor kivételt jelenthet, ha az adott készítményt orvos írta fel egy konkrét betegség kezelésére, és a beteg az előírásoknak megfelelően alkalmazza. Ennek megítélése azonban mindig egyedi orvosi és szükség esetén jogi vizsgálatot igényel.