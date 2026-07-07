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Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Élénkebbé vált a hazai használtautó-piac júniusban. A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint egy év alatt csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a vásárlók egyre inkább a fiatalabb, jobb állapotú autókat keresik. Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.
A portál statisztikái szerint tavaly júniushoz képest 366 500-ról 385 400-ra emelkedett az érdeklődések száma, miközben a hirdetések száma meghaladta a 98 400-at. A kereslet növekedésével együtt az árak is emelkedtek. A meghirdetett autók átlagára egy év alatt több mint 10 százalékkal, 4,94 millió forintról 5,47 millió forintra nőtt.
A drágulás ugyanakkor a kínálat minőségében is tükröződik. Az eladásra kínált autók átlagéletkora 13,15 évről 12,60 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre mérséklődött.
Az üzemanyagtípusok között továbbra is a benzines modellek vezetik a piacot. Júniusban több mint 206 ezer érdeklődés érkezett ezekre az autókra, ami több mint 14 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
Tovább erősödött az alternatív hajtású autók iránti kereslet is. Az elektromos modellek iránti érdeklődés egy év alatt közel 34 százalékkal nőtt, 20 300-ról 27 200-ra. A hibridek még ennél is nagyobb növekedést értek el: az érdeklődések száma 57 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 23 400-at. Ezzel párhuzamosan a dízelautók vesztettek népszerűségükből, irántuk több mint 10 százalékkal kevesebben érdeklődtek, mint 2025 júniusában.
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A karosszériatípusok közül továbbra is a ferdehátú modellek a legkeresettebbek, több mint 124 ezer érdeklődéssel. A legnagyobb növekedést azonban a városi terepjárók produkálták. A SUV-k iránt júniusban már több mint 81 400 érdeklődés érkezett, ami közel 29 százalékos emelkedés egy év alatt. A kombik továbbra is stabil szereplői a piacnak, közel 61 ezer érdeklődéssel, miközben a klasszikus szedánok iránt fokozatosan csökken a kereslet.
Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a júniusi számok azt mutatják, hogy a használtautó-piac továbbra is erős. Hangsúlyozta, hogy a magasabb átlagárak ellenére a kínálat fiatalabb és kevesebbet futott autókból áll, ami hosszabb távon hozzájárulhat a magyarországi autóállomány megújulásához.
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