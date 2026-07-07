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autók a használtautó-piacon
Autó

Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek

Pénzcentrum
2026. július 7. 15:34

Élénkebbé vált a hazai használtautó-piac júniusban. A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint egy év alatt csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a vásárlók egyre inkább a fiatalabb, jobb állapotú autókat keresik. Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.

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A portál statisztikái szerint tavaly júniushoz képest 366 500-ról 385 400-ra emelkedett az érdeklődések száma, miközben a hirdetések száma meghaladta a 98 400-at. A kereslet növekedésével együtt az árak is emelkedtek. A meghirdetett autók átlagára egy év alatt több mint 10 százalékkal, 4,94 millió forintról 5,47 millió forintra nőtt.

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A drágulás ugyanakkor a kínálat minőségében is tükröződik. Az eladásra kínált autók átlagéletkora 13,15 évről 12,60 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre mérséklődött.

Az üzemanyagtípusok között továbbra is a benzines modellek vezetik a piacot. Júniusban több mint 206 ezer érdeklődés érkezett ezekre az autókra, ami több mint 14 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

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Tovább erősödött az alternatív hajtású autók iránti kereslet is. Az elektromos modellek iránti érdeklődés egy év alatt közel 34 százalékkal nőtt, 20 300-ról 27 200-ra. A hibridek még ennél is nagyobb növekedést értek el: az érdeklődések száma 57 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 23 400-at. Ezzel párhuzamosan a dízelautók vesztettek népszerűségükből, irántuk több mint 10 százalékkal kevesebben érdeklődtek, mint 2025 júniusában.

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A karosszériatípusok közül továbbra is a ferdehátú modellek a legkeresettebbek, több mint 124 ezer érdeklődéssel. A legnagyobb növekedést azonban a városi terepjárók produkálták. A SUV-k iránt júniusban már több mint 81 400 érdeklődés érkezett, ami közel 29 százalékos emelkedés egy év alatt. A kombik továbbra is stabil szereplői a piacnak, közel 61 ezer érdeklődéssel, miközben a klasszikus szedánok iránt fokozatosan csökken a kereslet.

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint a júniusi számok azt mutatják, hogy a használtautó-piac továbbra is erős. Hangsúlyozta, hogy a magasabb átlagárak ellenére a kínálat fiatalabb és kevesebbet futott autókból áll, ami hosszabb távon hozzájárulhat a magyarországi autóállomány megújulásához.
Címlapkép: Getty Images
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