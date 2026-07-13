Súlyos bejelentés érkezett a Volkswagentől: tízezrek állása kerülhet veszélybe

Akár további 50 ezer munkahely megszüntetésére is szükség lehet a Volkswagennél a vállalat versenyképességének javítása érdekében. Erről egy belső dokumentumban írt Oliver Blume vezérigazgató. A cégvezető szerint a vállalatnak határozott lépéseket kell tennie a költséghatékonyság növelése érdekében, szemlézte a Portfolio a Reuterst.

További jelentős létszámcsökkentésre készülhet a Volkswagen: egy belső dokumentum szerint akár még 50 ezer munkahely is megszűnhet a vállalatnál.

A Reuters birtokába került, a dolgozóknak címzett dokumentumban Oliver Blume vezérigazgató arról ír, hogy a Volkswagennek határozott intézkedéseket kell hoznia versenyképességének megőrzése érdekében.

A vállalat számításai szerint mintegy 50 ezer állás megszüntetésére lehet szükség ahhoz, hogy a cég költségszerkezete a legfontosabb piaci versenytársakéval azonos szintre kerüljön.

A belső tájékoztatás alapján a lehetséges létszámleépítés célja a költséghatékonyság javítása és a vállalat hosszú távú versenyképességének megerősítése.