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„Padova, Olaszország – 2011. július 6.: Nedves, fémes Volkswagen-logó egy autó motorháztetőjén. A Volkswagen egy német, világhírű gépjárműgyártó márka, amelyhez az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a SEAT és az Škoda márk
Autó

Súlyos bejelentés érkezett a Volkswagentől: tízezrek állása kerülhet veszélybe

Pénzcentrum
2026. július 13. 13:15

Akár további 50 ezer munkahely megszüntetésére is szükség lehet a Volkswagennél a vállalat versenyképességének javítása érdekében. Erről egy belső dokumentumban írt Oliver Blume vezérigazgató. A cégvezető szerint a vállalatnak határozott lépéseket kell tennie a költséghatékonyság növelése érdekében, szemlézte a Portfolio a Reuterst.

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További jelentős létszámcsökkentésre készülhet a Volkswagen: egy belső dokumentum szerint akár még 50 ezer munkahely is megszűnhet a vállalatnál.

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A Reuters birtokába került, a dolgozóknak címzett dokumentumban Oliver Blume vezérigazgató arról ír, hogy a Volkswagennek határozott intézkedéseket kell hoznia versenyképességének megőrzése érdekében.

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A vállalat számításai szerint mintegy 50 ezer állás megszüntetésére lehet szükség ahhoz, hogy a cég költségszerkezete a legfontosabb piaci versenytársakéval azonos szintre kerüljön.

A belső tájékoztatás alapján a lehetséges létszámleépítés célja a költséghatékonyság javítása és a vállalat hosszú távú versenyképességének megerősítése.
Címlapkép: Getty Images
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